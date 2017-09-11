Серия терактов против США, получившая название 9/11, стала поворотным моментом в новейшей истории. Эхо того дня отзывается до сих пор и будет продолжаться еще долгое время.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

MesserWoland Места попадания самолётов (вид сверху) в Северную и Южную башни ВТЦ

Существует несколько версий о причинах произошедшего, соглашающихся с официальной трактовкой американский властей или в той или иной степени опровергающих ее. Не вдаваясь в подробности этих версий, хочется присмотреться к последствиям, которые повлекло за собой само событие.

Объявленный президентом Джорджем Бушем «крестовый поход» против терроризма можно считать провалившимся. К такому мнению приходит все большее количество именно американских экспертов и СМИ. Очевидно, что война против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и даже первоначальное оттеснение боевиков не смогло дать желаемого результата. К настоящему моменту положение США в Афганистане выглядит достаточно слабым: американцы, сидя на укрепленных базах, не контролируют большую часть страны. То же можно сказать и про силовые структуры официального Кабула. Последнее усиление американского контингента в этой стране, предпринятое президентом Трампом совсем недавно, является вынужденной мерой по поддержанию реноме, которая лишь призвана оттянуть приближающийся имиджевый крах, грозящий с моментом вывода американских войск. Опыт Британской империи и СССР будет в таком случае повторен в исполнении США.

Момент атаки на башни близнецы в Нью-Йорке. 11 сентября 2001

Еще хуже дело обстоит в Ираке, куда Штаты вторглись в 2003 году. Тогда же свергнув в ходе военной операции Саддама Хусейна (бывшего последним препятствием для исламизации территории Ирака), американцы тремя годами позже устранили аз-Заркави, после гибели которого Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, без согласия своего головного руководства, создала организацию Исламское государство Ирак — ИГИ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позже ставшее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта структура, которая значительно превосходит Аль-Каиду (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по силе, пытающаяся строить некоторое подобие государства на захваченных территориях, значительно кровожаднее предшественника. Преимущество ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для США состоит в том, что внимание этой организации сосредоточено на «землях древнего Халифата», к которым США явным образом не относятся.

Поиск выживших на развалинах Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября 2001 года

Возникший на волне исламистского энтузиазма целый пучок экстремистских организаций, которые время от времени занимаются ребрендингом, слияниями, расколами и прочими маскирующими действиями, рвет территории на куски. Попытка американцев представить часть из них в качестве «демократически умеренных сил» служит плохой ширмой для основной преследуемой цели — уничтожить последние остатки влияния арабских светских социалистических партий, крупнейшей из которых был т.н. БААС, и отдать весь Ближний Восток в руки религиозных фанатиков разной степени дикости. Похожая участь ожидала страны северного побережья Африки, часть из которых до сих пор не оправилась от событий т.н. арабской весны 2011 года, а некоторые, например, Египет, смогли, благодаря решительным действиям военных, подавить поднимающие исламистскую голову «демократические преобразования».

В итоге можно представить взрывы, раздавшиеся в Штатах 11 сентября 2001 года, как взрывы запалов, вызвавшие последующую детонацию большой части ближневосточного политического устройства. Погибли, стали беженцами или остались без достойных условий существования множество людей. Мир накрывает волна хаотизации, которая просачивается из зоны бедствия Ближнего Востока в Европу. Правительства некоторых стран сворачивают у себя демократические институты, готовясь к противостоянию вспышек хаоса на своей территории. Причем этот процесс ни в коем случае нельзя назвать позитивным: централизованная радикализация — не самое лучшее средство против радикализации извне. Из ближайших примеров можно вспомнить Турцию, а совсем недавно немецкие СМИ обвинили в подобном поведении Польшу.

Пожары в здании 7 ВТЦ после обрушения главных башен. 11 сентября 2001

Стратегия управляемого хаоса, о которой еще в 90-е годы говорили штатовские специалисты, имела бы значительно худшие последствия, если бы не согласованные действия противостоящих ей сил, главной из которых теперь является Сирия. Российские скептики, требующие прекратить «вписываться» за интересы Асада и тратить бюджетные средства на защиту сирийской государственности, не совсем осознают важность этого процесса непосредственно для России. Радикализация и раздробление Ближнего Востока, которая кажется далекой угрозой, очень быстро может постигнуть любой из регионов Евразии. Имеющие место вспышки насилия в, казалось бы, совершенно спокойных регионах, тому подтверждение. Американская операция по уничтожению терроризма в действительности обернулась операцией по переключению внимания террористов, по заданию им определенного направления. Сменив парадигму со всемирной аль-каидовской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на халифатистскую в исполнении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Штаты, вероятно, предполагают, что добились для себя большего уровня безопасности. Впрочем, не стоит забывать, что Земля — это очень круглая планета.