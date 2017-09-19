Советская система здравоохранения прошла нелегкий путь становления, особенно тяжелый в первые послереволюционные годы. Форма, которую приняла забота о здоровье граждан, вынужденно вырабатывалась без опоры на опыт предшественников, которых, по существу, в мире просто не было. До некоторой степени предшественником советской модели можно считать немецкий подход, введенный Отто фон Бисмарком в 1881 году. Однако и его система не охватывала все население.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Семашко

Николай Александрович Семашко

После Октябрьской революции большинство российских врачей заняли по отношению к новой власти выжидательную, а то и враждебную позицию, считая (возможно, в силу укоренившейся в интеллигентской среде пропаганды) пришедших большевиков временщиками и грабителями. Ситуацию переломило создание летом 1918 года Народного комиссариата здравоохранения. Его первым главой и стал Николай Александрович Семашко. Изменение отношения большей части русских врачей к советскому правительству после организации Наркомздрава объяснялось возросшим доверием специалистов медицинских профессий к новой власти и ее намерению укреплять государство и заботиться о народном здоровье. Централизация и единая система здравоохранения, разработанная в советском государстве, была невиданной в мировой практике. С октября 1917 года по февраль 1919 были достигнуты важные результаты в деле здравоохранения. Так, полностью реализована «рабочая страховая программа», воплощено самое прогрессивное страховое законодательство в мире, что сделало возможным переход от страхования к социальному медицинскому обеспечению всех слоев населения, введенного декретом от 31 октября 1918 года. Особенное внимание уделяли медицинские реформы вопросам материнства и детства, была создана сеть специализированных детских поликлиник, детская смертность, бывшая бичом царской России, постепенно преодолевалась. Если в 1905 году из каждой тысячи умерших две трети приходилось на детей до 5 лет (по данным, которые приводит в своей книге «Россия в цифрах» (1912 г.) Н. Рубакин), то уже с начала 20-х годов эти числа заметно снижались.

klimbim2014 Совнарком, 1918 (Николай Семашко снизу слева)

На повышение численности населения страны была направлена также профилактика заболеваний и устранение изначальных причин их возникновения — как медицинских, так и социальных. Сам Семашко особенно выделял необходимость предоставления трудящимся нормальных жилищных условий. Одна из его работ называется «Пролетарская болезнь туберкулез», и это понятно: большое число бедного городского населения было вынуждено проживать в подвалах и бараках, без элементарных санитарных условий. Только в течение Первой мировой войны от туберкулеза среди гражданского населения умерло 2 000 000 человек, к 1913 по всей России насчитывалось всего 43 противотуберкулезных диспансера и 18 санаториев, для больных предназначалось менее 1000 коек. В 1913 смертность от туберкулеза составляла 400:100 000, в 20-е годы заболеваемость снижалась, ко времени вступления СССР во Вторую мировую войну она упала в пять раз — до 80:100 000.

Наркомздрав Советской республики Николай Александрович Семашко выступает на митинге

Наркомздрав уделял живое внимание вопросам социальной жизни и обеспеченности людей: кроме жилищных факторов, важными для здоровья стали считаться и прочие условия жизни населения. Этот подход определил появление ряда инициатив, например, развитие системы фильтрации воды в больших городах. Из других мер можно выделить обязательное оснащение крупных производственных предприятий, которые усиленно создавались по всей стране, медицинскими частями, где не только оказывали неотложную помощь, но также занимались профилактикой и лечением профессиональных заболеваний и направлением работников в оздоровительные санатории. Под руководством Наркомздрава активно разрабатывались и внедрялись вакцины от самых опасных и распространенных заболеваний, дети и взрослые прививались в обязательном порядке, благодаря чему эпидемии были сведены на нет.

Нарком здравоохранения Николай Семашко (справа)

Реформы в сфере здравоохранения позволили уже к середине 30-х годов изменить российскую медицину, значительно улучшив ее. Забота о развитии советского здравоохранения включала и заинтересованность молодежи в получении профессии врача. Развивались университеты и научно-исследовательские институты, которые вводили новые методы борьбы с болезнями, Советский Союз был одним из мировых лидеров по производству лекарственных препаратов для массового потребителя. Реализованная система здравоохранения обеспечила появление нескольких поколений квалифицированных специалистов, граждане СССР получали качественную, оперативную и совершенно бесплатную медицинскую помощь.

Н.А. Семашко читает лекцию студентам 1-го ММИ. 1937 г

Товарищ Семашко не был единоличным создателем системы, которую часто называют его именем. Но будучи ответственным исполнителем государственной линии, он стал одним из тех людей, без которых не может быть осуществлена ни одна, даже самая прекрасная идея. Страшный вал пропаганды, ударивший в горбачевскую перестройку и по советской медицине, муссировал штамп о том, что бесплатное не может быть эффективным. Успех этой пропаганды привел к постепенному сворачиванию системы советского здравоохранения, продолжающемуся до сих пор.