Власти Украины поймали кураж в проведении евроеврореформ. В частности, под сладкие сказки евроинтеграции Киев третий год подряд проводит повышение коммунальных тарифов. Подобного рода европейские нововведения вынуждают украинцев с ужасом ждать приближения очередного осенне-зимнего сезона. После подорожания услуг на содержание дома, придомовой территории и водоснабжения в первой половине 2017 года очередное повышение тарифов на водоснабжение и водоотлив анонсировано на 2018 год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года майдану

Подорожали горячая и холодная вода, водоотведение, содержание придомовой территории

Как сообщает пресс-служба компании «Киевводоканал», рост стоимости жилищно-коммунальных услуг произойдет в 2018 году.

Так, жители столицы будут платить за куб холодной воды 9,47 грн. или 0,36 долл. (ранее 8,436 грн.), а за куб водоотведения 8,99 грн. или 0,34 долл. (ранее 7,356 грн.). Повышение тарифов связывают с подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также с изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы.

До этого, в июне, Киевская городская государственная администрация приняла решение об увеличении тарифов на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий в два раза: с 3 до 6,43 грн. (до 0,24 долл.) за 1 м кв. К примеру, за содержание дома и придомовой территории жителям квартиры на 70 кв. м нужно было в среднем заплатить 210 грн. (8 долл.), однако после подорожания сумма в платежке увеличится до 471 грн. (18,1 долл.). Следует отметить, что в тариф на содержание дома и придомовой территории входят расходы на уборку, обслуживание лифтов, вывоз мусора, текущие ремонты и прочее. Тариф по просьбе обслуживающих компаний имеет право повысить местная власть. Это единственная коммунальная услуга, тарифы на которую определяют городские советы.

Кроме того, в конце мая 2017 года во многих регионах Украины повысилась стоимость холодной и горячей воды. Тариф на водоснабжение каждое предприятие рассчитывает для себя самостоятельно. В стоимость услуги входят зарплаты, электроэнергия, ремонт, налоги, амортизация и так далее. Зависимо от оборудования, количества рабочих мест, состояния систем, стоимость воды у разных предприятий разная. В итоге уже, в июне стоимость холодной воды в ряде городов составила: Киев — с 13,77 до 15,79 грн. (0,60 долл.) за куб; Львов — с 10,49 до 13,41 грн. (0,51 долл.) за куб; Днепр — с 12,45 до 13,32 грн. (0,51 долл.) за куб.

Также в сторону увеличения произошел пересмотр тарифов на горячее водоснабжение. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 4 июля 2017 года. Согласно новым расценкам, поставка горячей воды потребителям подорожала до 84,45 грн. (3,2 долл.) за 1 куб. м при наличии полотенцесушителя (было 83,1 грн.) и до 78,08 грн. (3 долл.) при его отсутствии (было 76,71 гривен). При этом горячая вода подорожала для потребителей «Теплокоммунэнерго Маяк» (г. Винница, малая родина президента Петра Порошенко) — с 78,23 до 80,62 грн. (3,1 долл.) за куб (с полотенцесушителем) и «Винницагортеплоэнерго» — с 73,03 до 74,42 грн. (2,8 долл.) за куб.

Что касается тарифов на отопление, то 1 Гкал тепла подешевел с 1416,96 до 1414,45 грн. или 54,4 долл. (при условии наличности прибора учета). В домах, не имеющих счетчиков, отопление 1 кв. м жилья составит 32,91 грн. или 1,26 долл. (было 32,97 гривны).

Власть обманула

Таким образом, наивные украинцы не дождались обещанного властями снижения цен на коммунальные услуги и тарифы. 22 марта глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявлял, что на Украине местные органы власти получат расширенные полномочия по установлению тарифов на отопление, водоснабжение и водоотведение в рамках реформы децентрализации. По его словам, решения НКРЭ позволили перевести 74% теплоснабжающих организаций и 67% водоканалов под полный контроль органов местного самоуправления путем расширения их полномочий в части лицензирования: по производству тепловой энергии в объеме производства — до 170 тыс. Гкал, а по транспортировке и поставке тепловой энергии — до 145 тыс. Гкал.

Вовк пояснил, что тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения будут устанавливаться на местах в случае, если: совокупная численность населения составляет до 100 тыс. человек; объем централизованного водоснабжения не превышает 300 тыс. куб. м в год; годовой объем централизованного водоотведения находится в пределах 200 тыс. куб. метров.

Таким образом, тарифы в указанных сферах, которые предложат города, будут утверждаться уже не регулятором, а непосредственно их мэрами. По данным ведомства, самые низкие тарифы будут у тех, кто инвестирует уплаченные гражданами средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры — замену труб, переведение котельной на альтернативные виды топлива, установку приборов учета тепла и тому подобное.

Инициативу о передаче контроля над тарифами на места поддержал президент Порошенко и призвал как можно скорее принять это решение.

Днем ранее, 21 марта Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №5598 о Фонде энергоэффективности. Соответствующий законопроект поддержали 227 народных депутатов. Авторы законопроекта уверяли, что он создаст условия для государственной поддержки и стимулирования мероприятий повышения энергоэффективности, экономного использования энергетических ресурсов населением, а также улучшения уровня жизни населения в результате сокращения расходов на оплату энергетических ресурсов. Кроме того, новое законодательство будет способствовать рациональному использованию средств Государственного и местных бюджетов, направляемых на компенсацию расходов, связанных с использованием энергетических ресурсов, и повышению энергетической независимости и энергетической безопасности Украины.

Представляя документ, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг Геннадий Зубко отметил, что он является важнейшим техническим и финансовым инструментом.

«Первый раз мы повернули реформу к потребностям потребителя. Фонд дает возможность прозрачного управления, создания инструментов, а также привлечения международной помощи», — сказал Зубко, напомнив, что создание органа значительно снизит давление жилищно-коммунальных тарифов на граждан.

В свою очередь 6 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман окончательно развеял надежды украинцев на снижение тарифов. По его словам, уменьшение цен на газ произойдет только после увеличения Украиной собственной добычи до уровня самообеспечения. До этого население будут покупать дорогой газ, стоимость которого за последние три года выросла почти в 10 раз.

«В 2020 году мы сможем перейти к совсем другому формированию цены на украинский газ. Он станет значительно дешевле, чем сейчас. Он станет дешевле не на месяц и не на два, а раз и навсегда. Это позволит урегулировать ценовую политику и сделать цены дешевле. Это уже будет систематически, на десятилетия вперед. Мы будем полностью независимы в вопросе обеспечения газом коммунальной теплоэнергетики и населения», — пообещал Гройсман.

Ранее, 17 августа, народный депутат от «Оппозиционного блока», украинский бизнесмен Вадим Новинский упрекнул премьера Гройсмана в том, что вместо снижения цен на газ тот обещает не поднимать тарифы.

«Вместо того, чтобы говорить, что цены на газ не будут повышаться, надо ее снижать, цену на газ для населения. Потому что те тарифы, которое установило наше доблестное правительство, они непомерным грузом ложатся на каждого украинца. Цены на газ, на электроэнергию, на воду, на другие услуги ЖКХ нужно снижать для того, чтобы это было по карману простому украинцу. Говорить об этом как о какой-то победе, что цены дальше повышать не будем, уже три шкуры с вас содрали и четвертую драть не будем. Это никуда не годится», — сказал Новинский.

Напомним, в августе пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» анонсировала рост цен на газ с 1 сентября для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. «Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. По сравнению с ценами на август этого года, в сентябре 2017 года цены увеличены на 6,3—6,7%», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, цена голубого топлива, отпускаемого промышленным потребителям на условиях предоплаты, вырастет до 7 921 грн. (305 долл.) за тысячу кубометров (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед компанией, и для 100% «дочек» НАК. Для остальных покупателей цена в следующем месяце возрастет на 6,3% (на 518,4 грн. или на 20 долл.) — до 8 749,2 грн. (337 долл.) за 1 тыс. куб. м (с НДС).