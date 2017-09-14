Большинство государств появились естественным путем. Россия покоряла пространства и преодолевала усобицы. Соединенные Штаты открывали пространства, продвигаясь до своих естественных границ. Интересно, что для нас по-прежнему актуальны вопросы пространства и стремление к единству, а они по-прежнему двигаются к границам, изменилось только представление о том, где эти границы находятся.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но есть государства, появившиеся на свет неестественным путем. Они сначала были задуманы, и лишь потом — волею трагических обстоятельств и человеческой глупости — были перенесены на карту мира. К числу таких государств относится Украина. Олесь Бузина, главный оппонент майдана, подробно писал в своих книгах о том, как западнорусские фрики придумывали государство и делились друг с другом переживаниями о том, что придумывается с трудом, а о воплощении нет и речи.

Украина как отдельное и антирусски настроенное государство — это теория, порожденная людьми с глубочайшим комплексом провинциальной неполноценности. Украина — это миф, созданный людьми, которые не могли найти оправдания собственной жизни в реальности и искали замещения этой реальности. Украина — это идеология отделения части от целого, радикального противопоставления части целому, обретения смысла собственной жизни в этом противостоянии.

Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954

Понятно, что на события последних 26 лет и особенно — последних четырех лет оказали влияние и другие факторы. Тут и высвобождение радикальной дикости, и интересы западных провокаторов, и особенности постсоветской украинской экономики, сформировавшие класс олигархов, и текущая геополитика, обусловившая выгодность антирусского украинского проекта для этих олигархов. Но мы говорим о главном — об идее, на которой строится этот проект.

Как для авторов проекта, живших в 19-м и 20-м веках, так и для их нынешних последователей миф об Украине является самодовлеющим, и никакие происшествия в реальности не могут его поколебать. Это касается всех сфер жизни. На Украине нет политики, то есть реального управления реальной землей, есть политическая мифология: мы должны быть против тех, а эти должны нам помогать. На Украине нет экономики, есть экономическая мифология: тут надо перекрыть, а там должны дать денег. На Украине нет истории и культуры, есть историческая и культурная мифология: Украина была всегда, она всегда боролась и всегда была великой, потому что так оно должно быть, согласно нашему мифу.

Неважно, что историческая и культурная мифология полностью противоречит фактам. Неважно, что экономическая мифология грабит и уничтожает страну, а мифология политическая лишает ее будущего. Это неважно, потому что есть сверхидея, в чьей верности нельзя сомневаться; любой шаг вперед — это победа идеи, любое падение — происки врагов, дополнительно подчеркивающие верность идеи.

Мы не можем ставить своей целью борьбу за украинских политиканов и олигархов. Они продадут и нынешнюю свою картину мира, как продали прежнюю, как только это станет выгодным. Мы должны бороться за западнорусские умы, в которые — с разной концентрацией — со стороны Киева проникают ядовитые споры злобно-провинциального мифа. Украина — это идеология, а идеологию нельзя победить ни в Минске, ни на Донбассе, ни в телевизоре, ни в супермаркете. Ее можно победить только в головах.

Ссылки на историческую недостоверность их нелепой теории, а также на прискорбные последствия от воплощения этой теории на практике, как уже было сказано, не работают. Одну идею можно победить только другой идеей. Нужно доказать, что нынешний миф — глуп и унизителен. И нужно доказать, что возможна и нужна другая, немифологическая идея, которая с той же — и даже большей — яркостью наделит жизнь человека и государства смыслом и целью.

Советский плакат «Навеки — вместе!»

Нужно доказывать, что нынешняя идеология глупа и унизительна: потому, во-первых, что основывается на вранье, как будто не было на этой земле достойной правды. Потому, во-вторых, что эта идеология предполагает второстепенность, второсортность, подчиненность граждан страны (и всей страны целиком) Белым Западным Господам.

Нужно доказывать, что возможна и нужна другая, немифологическая идея этих земель. Идея свободного и полноценного воплощения своей сущности. Это родной язык, это реальная великая общая история, это реальная великая общая культура. Это большая общая экономика, которая строит современные ракеты и лидирует в IT-отраслях, а не грузит арбузы баржами, при которой инженерам не нужно уезжать в Польшу мыть туалеты. Это реальное современное адекватное общество, в котором не только обладают загранпаспортами и восьмыми айфонами, но также помнят смысл слов «справедливость», «истина», «семья» и «вера».

И нужно, наконец, учиться быть терпеливыми и учиться прощать. Кто из нас не болел идеологическими болезнями, от сталинизма до борьбы с кровавым режимом? Издержки роста, перегибы на местах. И нельзя обобщать: надо помнить, что обильно цитируемые фейсбуком хамоватые русскоязычные русофобы — это пять процентов населения, половина из которых выздоровеет после смены политического климата в мгновение ока.

Сильные должны уметь прощать, и сильные должны смотреть на десять шагов вперед.