



Армия Сирии при поддержке ВКС России сняла трехлетнюю блокаду с города Дейр-эз-Зор. Сразу после этого сирийский президент Башар Асад по телефону поздравил с победой командиров, участвовавших в операции. В тот же день президент России Владимир Путин направил Асаду телеграмму, в которой поздравил его с успехом операции. Глава России дал высокую оценку этой победе, назвав ее «стратегической», которая является «важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма».

Дейр-эз-Зор являлся одним из главных опорных пунктов джихадистов. Помимо того, он расположен в одном из самых богатых и важных регионов страны, где сосредоточена большая часть газовых и нефтяных месторождений, питавших довоенную экономику Сирии. Чтобы дополнить картину, следует упомянуть, что накануне иракская армия захватила Талль-Афар на западе страны — это был последний город в Ираке, находившийся под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь можно смело констатировать, что эта структура переживает свои последние дни. Как пишет в этой связи израильское издание Israel Hayom, «рушится империя террористов, захватившая тысячи километров территории Сирии и Ирака».

В свою очередь ливанское издание Al Binaa с ссылкой на американских военных экспертов утверждает, что «произошло военное чудо», так как «ожидалось, что для того, чтобы сирийская армия и ее союзники достигли Дейр-эз-Зора, сняли осаду со своих сил и воссоединились с ними, потребуется не менее трех лет». Теперь становится очевидным, что Дамаск при поддержке своих союзников выигрывает войну. Ситуация в Сирии развивается в пользу правительственных войск, добавил Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС. По его словам, «территория, подконтрольная правительственным войскам, увеличилась в разы», что создает благоприятные условия для активного перевода сирийского кризиса в фазу политико-дипломатического урегулирования.

Существует альянс Россия — Турция — Иран, которые разработал проект по созданию зон деэскалации в Сирии. Есть соглашение и о демилитаризации треугольника, где Иордания, Израиль и Сирия граничат друг с другом. Сейчас наступает момент проверки на устойчивость старых альянсов и возможности появления новых, а для российской дипломатии появляется повод для демонстрации искусства политико-дипломатического маневрирования. Проблемы могут возникнуть в первую очередь с США, которые до сих пор официально не обозначили внятную стратегию в отношении своих дальнейших действий в Сирии.

Раньше Дейр-эз-Зор привлекал повышенное внимание еще и потому, что он прилегает к району на северо-востоке от Евфрата, в котором американцы, как считают многие арабские эксперты, предполагали создание курдского образования. Немало было рассуждений и о стремлении Ирана взять под свой контроль эту область, чтобы укрепить так называемый шиитский пояс. Есть вопросы о поведении других игроков после освобождения Ракки, которое явно задержалось. Пора задумываться и о том, что будет, когда в Сирии положат на полку оружие, и тогда кто, как пишет известный турецкий эксперт Акдоган Озкан, «будет оплачивать счета сирийской войны и пожелает ли залечить ее раны». Ясно, что Дамаску одному не под силу восстанавливать разрушенную за шесть лет войны инфраструктуру — от школ до больниц, от дорог до электростанций, парализованную социальную сферу, дома и здания.

Но главное сейчас все же в том, что по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии нанесен сокрушительный удар, а Ближний Восток стал переворачивать еще одну «черную» страницу в своей истории.