Определенные стереотипы об СССР, а потом и России складывались на Западе на протяжении вот уже ста лет. Поэтому иностранцы, посещающие нашу страну, вынуждены либо постоянно искать подтверждение имеющимся в голове картинкам «тоталитарной державы», несмотря ни на что, либо столкнуться с реальностью и нещадно стереть все старые представления о России. Удается ли людям пойти против самих себя и сломать стереотипы? Что в нашей стране их пугает? Что, напротив, притягивает?

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На теплоходе «Октябрьская Революция»

Узнать об этом лучше у самих иностранных туристов, что я и попыталась сделать. На теплоходе мы познакомились с немцем Эрнстом М. Он давно на пенсии, побывал в разных уголках России, а теперь называет себя влюбленным в нашу страну человеком.

Это было в феврале 2000-го года. Мы получили в 1999 году заказ из России, и надо было приехать и уточнить детали сотрудничества. У нас был совместный проект с фирмой из Питера. Первый раз я провел в России четыре дня.

Сказал бы так, Москва ничем не отличалась от того, что я ожидал. Но когда прибыл в Братск, то увидел, что это было хуже, хуже и еще раз хуже, чем после воссоединения ГДР с ФРГ в Германии. И добавлю еще сформировавшееся позже наблюдение: чем в более отдаленных города от Москвы и Питера я был, тем больше замечал, что за пределами столиц ситуация намного хуже.

Из архива Эрнста Прогулка по Москве

Да, уровень жизни ниже.

Второй раз был в мае. Путешествовал на машине из Питера в Карелию. Ооо! Но ямы и дома… Думаю, в некоторых деревнях электроэнергии вообще не было. Там тащили ведра с водой по улице. Был шок.

У меня были какие-то уроки русского языка, когда я был молодым человеком. Но это все ушло из-за отсутствия практики. Во время этой первой командировки, когда мы приехали, чтобы уточнить некоторые тонкости, разговор шел через переводчика, он очень хорошо говорил на общем языке, но я заметил, что когда задавал вопрос по теме «А», я получал ответ по теме «Б». Поэтому сразу по возвращению в Германию познакомился с эмигранткой из России, по профессии она была преподавателем и работала переводчиком в суде. Начал разбираться, слушать, говорить, читать и, когда второй раз был в России, понимал всё уже лучше. И так постоянно пробовал поднимать свой уровень знания русского языка.

Из архива Эрнста Прогулка по Владивостоку

Например, концерты на теплоходе — это дополнительный бесплатный урок русского языка. Не всё понимаю, но пробую запомнить, потом записать (показывает тетрадь).

Славянская душа в Германии умерла. Это причина, почему мне так нравилась и нравится Россия.

Для меня славянская душа — это когда один помогает другому; эгоизм на очень низком уровне; желание поделится с близким, даже если у тебя самого не очень много: если у соседа нет рубашки, а у меня две, то я отдам ему и одну, и другую. У нас в Германии после войны такое тоже было. Но как только начал подниматься уровень жизни, взаимопомощь стала встречаться реже. Сейчас так: я, я и еще раз я, потом вопросительный знак и остальные люди. Это правда.

Из архива Эрнста Путешествие в Беломорск и Соловки

Это сложный вопрос. Все-таки в Германии еще есть соседская помощь. Например, на улице, где я живу. Мы встречаемся раз в год, улица закрывается, стоит огромная палатка, и мы общаемся. Задача молодых женщин — следить за тем, какому старому соседу нужно поехать к врачу, съездить с ним, сходить за продуктами. Такое существует до сих пор.

Посчитать смог бы, но это будет очень долгая история. (Эрнст ручкой на бумаге чертит карту). Начнем так: Калининград, Петербург, Петрозаводск, Сегежа, Беломорск, Москва, Урал, Республика Коми (Сыктывкар), Екатеринбург, Барнаул. Приписываю Украину частично тоже к России. Там я был в Луганске. Еще Иркутск, Владивосток и т.д.

Пунктирный маршрут тех мест, где побывал Эрнст в России

В 2005 году. Что мне понравилось: первый раз я жил в гостинице, а потом комбинат снял для нас квартиры в «хрущевке», и все жили рядом с простыми жителями города. Сосед слева был русским, сосед справа был украинцем. И там всё так работало, ооо! Не понимаю, почему сейчас там так получается.

На первом месте — Петербург. Не удивлюсь, если в будущем столицу перенесут из Москвы в Петербург.

Да, серьезные. Это так: когда иностранец приезжает в тот же город, где уже был и видит, что там изменилось, то это «Вау!». Невозможно это описать словами. Изменения огромные. Что касается ремонта улиц: раньше замечал, что в каком-то городе ремонтировали только главную улицу, и заходить дальше 15—20 метров от нее не стоит. Теперь все по-другому. Ремонтируют и главные улицы, и все остальные. Нет мусора.

Что еще? Очень важная вещь. Десять лет назад боялся брать в аренду машину. Каких-то правил (среди водителей — прим.ред.) не соблюдалось. Теперь вижу, что большинство водителей соблюдают правила дорожного движения. Например, почти все пропускают пешеходов. Теперь не боюсь брать машину в аренду и ездить по России. Но не в Москве…

Из архива Эрнста На мосту во Владивостоке

Во-первых, это когда всех под одну гребенку. Например, в России существует мнение, что все импортное лучше, чем отечественное. Это не так. Во-вторых, не нравится часто поведение водителей на дороге. В Германии с этим куда строже. В России же я часто вижу, что водители могут во время поездки разговаривать по телефону.

Очень хорошо, что погибшие сохраняются в памяти молодого поколения. Недавно мы говорили о памятнике Родине-Матери. Считаю, что было бы лучше, если бы Сталинградской битвы не было, и этого памятника тоже бы не было. Если бы войны не было… Но часы отмотать назад нельзя…

Мне еще было очень интересно, как строили этот монумент, как он работает. Знакомый Владимир из Волгограда показал мне фильм об этом, и это впечатляюще.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Волгоград. Родина-мать

Не было возможности отказаться. Два брата моей мамы погибли. А мой отец был счастливым человеком: во время войны он стрелял только на учениях, всё время он сидел на метеостанции в Альпах в Австрии и работал телеграфистом. Со стороны моего отца все вернулись, некоторые в начале 50-х, после того как побывали пленниками в России (в Сибири). Не будем дальше об этом говорить… Для пленных это было страшно.

Это схоже с тем, как преподают у вас в России. Например, передача информации о Второй Мировой войне детям… объем этот с течением лет всё сокращается. С одной стороны, ясно, почему это происходит: новых событий, которые случились после Второй Мировой — холодная война и так далее — их много. О роли СССР во Второй Мировой войне почти не упоминают.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В Музеи Сталинградской битвы

Некоторые завидуют тому, что я путешествую по России. Барьер для многих — язык. Некоторые пожилые люди спрашивают, не опасно ли в России, говорят, что в Германии много преступников из бывших русских немцев и так далее. Но мой ответ всегда простой: просто наблюдай, как люди в России живут, но не суй свой нос в чужие дела, и всё будет в порядке.

Еще отмечу, что, когда в одну из поездок по России (по Транссибирской железной дороге) искал себе попутчиков, подал объявление в газету, и получил около 20—25 ответов, из которых я выбирал, с кем поехать. Потом в путешествие по России вызвался отправиться еще один мой знакомый из Польши. Когда об этом узнали его друзья, тоже захотели поехать. Это говорит о том, что отношение простых людей в Польше к России отличается от того, какую политику проводят Москва и Варшава в отношении друг друга.

Из архива Эрнста Эрнст в Сегеже

Было. В Сегеже предупреждал сотрудников нашей компании, чтобы они не брали с собой на прогулку паспорт, не снимали деньги в банкомате на улице, не размахивали деньгами в магазине. Говорил, чтобы оставили паспорт и кредитные карты в офисе. Но один человек не послушал: снял десять тысяч рублей — его ограбили, забрали паспорт, все документы. Огромная проблема потом была, чтобы получить паспорт, чтобы вернуться в Германию.

Был еще один случай. В баре выпивали знакомые. Я предупреждал, чтобы были аккуратнее. Но один пил вместе с местным, потом, по пути из бара его ударили по голове (по лицу) и ограбили. Он упал неудачно на улице, попал в кому. После трех-четырех дней, когда ему стало лучше, мы его отравили на вертолете из Сегежи в американский госпиталь в Питере. Там он пролежал еще две или три недели. Провожал его уже русский врач в Германию. Если бы они соблюдали советы, этого бы не произошло.

Да, это так. Когда только приземляюсь в России, у меня появляется ваша славянская душа.

Из архива Эрнста Эрнст с другом на пути в Хабаровск

Это не так просто. Я уже как-то нашел дачу. Когда серьезно пошел об этом говорить с нотариусом, он попросил уточнить условия, на которых я могу жить в России. Это условие — гражданство РФ. Было бы очень просто отдать немецкое гражданство. Но этого делать не буду. Из-за родственников и друзей в Германии.

У нас много рекламы о туризме по России. Но я бы посоветовал им не брать экскурсии, как американцы это делают, например, «Европа за пять дней». Надо полететь в Петербург на неделю или десять дней. Потом — Золотое кольцо на две недели. Потом дальше. У вас в России так много красивых мест есть. Главное — путешествовать.

Из архива Эрнста Эрнст в Сегеже

Буду несколько дней в Москве. Потом снова планирую под новый год прилететь в столицу к друзьям. Потом надо будет получать новую визу и отправляться в новые путешествия.

На этот вопрос такой ответ: пока Германия, Великобритания — это куклы США, это значит, что они машут руками и ногами так, как американцы тянут, ситуация не изменится. Отношение к России не изменится. Для американцев Россия — это враг народа.

(Здесь и далее Эрнст подчеркнул, что ответы на следующие вопросы — это его личное мнение, которое может не отражать мнение большинства граждан ФРГ — прим.ред.)

Из архива Эрнста Эрнст в Иркутске. Памятник Леониду Гайдаю

Это движение существует тоже у вас в РФ. Познакомился случайно с ними! Неонацисты, скинхеды — Arian brotherhood — это угроза для человечества! У нас тоже такие есть. Политика правительства, которая касается беженцев, не нравится немцам. Это добавляет масла в огонь этих групп. По закону наказание или штраф за преступления (поджог, убийство, ранение) для этих групп недостаточно строгие.

Правительство в целом и администрация на местах не были готовы принять такое огромное количество беженцев. Но наша «Iron Lady» их официально пригласила: «Приезжайте».

Система учета беженцев, их регистрации не работает в Германии. Как может быть так, что человек регистрируется в одной части Германии, с него снимают отпечатки пальцев, потом он перемещается на другую землю в Германии, меняет фамилию и имя, с него снимают те же самые отпечатки пальцев, и получает в двух местах социальную помощь? Как это может быть? Что вообще происходит? Это не работает. Нет координации между разными землями, нет или не работает общая база учета.

По-моему, должно быть так: приезжай, раз уходишь от войны. Встает вопрос, кто приезжает в большинстве? Молодые люди. Почему они не защищают родину? Надо было бы сделать так, чтобы они приезжали, когда война закончится, или часть беженцев уезжала обратно после войны, а мы бы помогали восстанавливать страну. Это тема бесконечна…

Из архива Эрнста Эрнст в Новосибирске

У нас есть такая поговорка. «Где найдешь чистокровного немца в следующем столетии? На кладбище».

Уважают Путина. Он один человек в мире, который дает американцам отпор. Он не разрешает американцам делать всё, что они бы хотели.