За последние несколько недель Трамп и его администрация понесли множество сущностных и символических поражений. Череда неудач началась со скандального голосования по отмене системы обязательного платного медицинского страхования Obamacare, где сенатор Маккейн неожиданно для всех проголосовал против, тем самым не только похоронив законопроект, но и окончательно расколов и так не безупречную Республиканскую партию США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Вот сейчас он сыграет

Далее последовали новые болезненные утечки, за ними — кадровые перестановки в Белом доме, вызванные внутренними конфликтами, и, наконец, Шарлотсвилл. Неуклюжая реакция президента на жестокие гражданские столкновения неонацистов и их приспешников с бойцами движения «Антифа» была как по нотам разыграна противниками администрации. Слова президента СМИ подали под таким соусом, что откреститься от начальника пришлось даже таким высокопоставленным соратникам Трампа, как спикер нижней палаты Пол Райан и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Трамп оказался в весьма плачевном положении. Его команда лишилась многих важных фигур и оказалась разрушена. По разным причинам сменить пришлось советника по национальной безопасности, пресс-секретаря, директора по коммуникациям, главного стратега и даже начальника аппарата Белого дома. Новая команда, правда, уже собрана, но до слаженной работы ей еще далеко. Все основные пункты предвыборной программы Трампа столкнулись с мощным сопротивлением и либо отклонены Конгрессом (как отмена Obamacare), либо пошли по пути замыливания на стадии реализации (как обещанная стена с Мексикой), что трудно назвать успехом… Те же реформы, правда, далеко не радикальные, которые американский президент запускает в рамках своих полномочий с помощью прямых указов, «не делают погоды», так как в большинстве своем касаются внутренней жизни ведомств и проблем внешней политики, а значит, не видны американскому обывателю. Еще одна проблема администрации — неувядающее «русское дело», которое, несмотря на полное официальное молчание главного следователя Мюллера, с каждой неделей обрастает все более скандальными «фактами».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Складывается впечатление, что, не имея сил и решимости устроить импичмент и покончить с ненавистным богатеньким выскочкой прямо сейчас, политическая элита США решила полностью блокировать своего президента и прожить четыре года отведенного ему срока в состоянии причудливого статус-кво, когда любое действие полностью нейтрализуется тем или иным противодействием.

45-й президент Америки загнан в угол. Он полностью потерял инициативу и задор, отличавшие его в первые месяцы на посту. Единственный шанс прорвать скоординированную политическую и медийную блокаду — обратиться за помощью напрямую к народу, но для этого нужно переступить не только через мощную политическую культуру родной страны, но и через шкурные интересы своего окружения — американского крупного капитала.

В этой ситуации, явно не имея пока принципиального решения проблемы, Трамп и его администрация предприняли наступление по всем фронтам в надежде, что хоть какое-то начинание вернет им потерянные политические очки и поддержку. Генеральной линии больше нет, есть разрозненные вопросы и их разрозненные решения.

Ураган «Харви»

Первой ласточкой нового подхода администрации стала организация спасательной операции и минимизации ущерба от урагана «Харви», который прошелся по штатам Техас и Луизиана. Сам президент полностью включился в эту работу, резко сменив стиль руководства и перестав в свойственной ему манере резко реагировать на каждый чих СМИ или мировой политики. Он проводил бесконечные консультации с агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях, встречался с губернатором, проверял, приняты ли все необходимые меры… а спустя два дня после самого урагана, стоило только схлынуть «большой воде», Трамп сам полетел в Техас, где вместе с первой леди принял участие в руководстве спасательной операцией и раздаче гуманитарной помощи, а также встречался с пострадавшими и способствовал сбору средств в благотворительный фонд помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Американо-российский дипломатический кризис

В то же время, пока президент раздает еду и воду в затопленном по грудь Хьюстоне, Госдеп вытворяет с российскими дипломатами нечто, находящееся на тонкой грани между дипломатическим хамством и прямой агрессией. Абсурдные требования об оставлении объектов в течении 48 часов, обыски — все это происходит явно с согласия Трампа, иначе и быть не может, но от комментариев он воздерживается. Русско-американские отношения, а точнее их публично-дипломатическая часть, явно приносятся в жертву интересам президента США, а именно, суровой необходимости все время всем доказывать, что он ни в коем случае не друг российскому «режиму» и его «диктатору». Что касается дипломатии закулисной, то тут все не так однозначно: оба президента подчеркнуто мало комментируют двусторонние отношения и санкции, явно стараются избегать резких выражений в адрес друг друга, а главное, полностью исключили из риторики положения, которые ранее заводили отношения в тупик. Трамп не поминает Крым и Донбасс, Путин — американские «случайные» авиаудары по сирийскому мирному населению и армии, а также постоянные нарушения международного права.

Экономическая реформа

Так же, как и в случае с дипломатическим скандалом, как-то почти помимо президента стало известно, что дан старт одному из главных проектов Трампа — налоговой реформе. Законопроект внесен в Конгресс и дорабатывается в недрах Республиканской партии. И опять же в условиях сильнейшей оппозиции президенту в обеих партиях, шанс на успех невелик, и мы видим, что сам Трамп, который, случись это три месяца назад, уже успел бы записать три видеообращения, опубликовать 15 твитов и собрать две встречи с конгрессменами, в этот раз реагирует довольно сдержанно. Реформа, призванная полностью перекроить американскую экономику, освещается и продвигается как какой-нибудь третьестепенный законопроект о переименовании исторического здания или учреждении нового почетного звания. В Америке Трампа СМИ чуют кровь не хуже акул, а значит, настоящие дела надо делать так, чтобы о них как можно меньше знали.

Ядерная КНДР

Еще одно направление, которое раньше было в фокусе Трампа — сдерживание КНДР, — теперь отдано на откуп министру обороны Мэттису. После прозвучавших на весь мир запуска ракеты над Японией и испытания термоядерного заряда Трамп не сказал почти ничего. Если раньше за куда меньшее он обещал Корее «огонь и ярость», теперь он предоставил слово Мэттису, который, воздерживаясь от резких формулировок, сказал, что США готовы к военному ответу Северной Корее в случае любой угрозы. Что до возможности реальной войны, тем более ядерной, то она все еще представляется крайне маловероятной. Каждый, кто не стал жертвой пагубного американского подхода к изучению географии, может увидеть, что Северная Корея — весьма небольшое государство, граничащее одновременно с такими военными гигантами, как Россия и Китай, а также с верным союзником — вассалом Америки — Южной Кореей. Такое географическое положение одновременно исключает возможность ядерного удара по Пхеньяну (неизбежно пострадает одна из третьих сторон) и ограничивает наступательные возможности самой КНДР, ведь вся ее территория находится в зоне действия российских и китайских средств ПВО и ПРО, а значит, старт любой ракеты из Северной Кореи практически невозможен без хотя бы молчаливого согласия этих двух совсем незаинтересованных в войне государств. И правда, России и Китаю куда как выгоднее иметь в сателлитах маленькое и гордое ядерное государство, чем просто маленькое и гордое.

Отмена DACA

Еще одним шагом администрации в ее разностороннем плане контрнаступления стало упразднение иммиграционной политики DACA, учрежденной Бараком Обамой. Согласно этому документу нелегальные иммигранты, прибывшие в США в малолетстве с семьей, получали право на общих началах обучаться в американских образовательных учреждениях, а также освобождались от депортации. Теперь же, в полном согласии с антииммигрантской политикой Трампа, генеральный прокурор Джефф Сешнс заявил об отмене этой политики и возвращении к существовавшей до нее и более соответствующей букве закона практике равного отношения к нелегалам вне зависимости от возраста проникновения на территорию США. И опять же, серьезный политический шаг публично совершал не сам президент, а член его администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Итак, команда Трампа перешла в контрнаступление на всех фронтах. Где-то это лишь воинственное высказывание, где-то анонс будущих свершений, где-то реальное политическое действие… Администрации нужны победы, большие и маленькие. При этом, видимо, к кому то в Белом доме пришло понимание, что ненависть истеблишмента сконцентрирована именно на личности Трампа, а не на его политике, и мы видим, что та же политика, проводимая от имени президента его министрами, не встречает такого бурного протеста, как когда каждое действие с помпой преподносил сам глава Белого дома. Сам же Трамп, видимо, теперь все чаще будет находить занятия, за которые его будет невозможно ругать. Сегодня ураган, завтра пожар, послезавтра еще какая-нибудь трагедия на необъятной американской земле найдется. Оправдает ли себя новая тактика и есть ли за этим политическим трюком какой-то продуманный план выхода из сложившегося кризиса, все это станет ясно в ближайшие недели.