Белоруссия

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Динамика поставок нефти в Белоруссию, а также августовские заявления о пакетировании экспорта нефти с переводом белорусского транзита нефтепродуктов из портов Прибалтики в Усть-Лугу и Петербургский порт в очередной раз заставили усомниться в том, что Россия поставит РБ 24 млн тонн нефти, как это было согласовано весной этого года. Добавили оснований этим опасениям в Министерстве энергетики РФ словами о том, что подобных обязательств у России нет, есть обязательство создать условия для экспорта такого объёма. Поэтому позиция вице-премьера РФ Аркадия Дворковича несомненно должна успокоить белорусское руководство. «Будет поставлено 24 млн [тонн нефти]. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело. А мы успеем нагнать эти 24 млн тонн? Ну, небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 млн, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 млн тонн», — заявил он в ходе общения с журналистами.

С 1 сентября в Белоруссии вводится обязательная сертификация некоторых видов продукции энергетического машиностроения по требованиям энергоэффективности. В частности, такой сертификации будут подвергаться внешние источники питания. И это только начало: в будущем году требование по сертификации будет распространяться и на бытовые приборы. Указанная продукция будет подвергаться сертификации до вступления в действие технического регламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств», разработка которого к настоящему времени ещё ведётся.

Борисовский деревообрабатывающий комбинат нарастил мощности по выпуску древесных пеллет с 10 тыс. до 25 тыс. тонн в год, после чего доля пеллет в общем объёме производства комбината достигла 25%. В настоящее время производимое топливо в основном экспортируется в Европу.

В Литве перечислили меры, которыми собираются ответить на продолжение строительства БелАЭС и её запуск в декабре 2019 года. Во-первых, Литва подумывает со второго квартала будущего года ввести плату за транзит электроэнергии из Белоруссии и России и подбивает к этому остальные республики Прибалтики. Тот факт, что транзит осуществляется в рамках соглашения об энергокольце БРЭЛЛ, в Литве, похоже, забыли. Также предлагается запретить Круонисской гидроаккумулирующей электростанции предоставлять Белоруссии возможность для балансировки суточной нагрузки. Впрочем, этот запрет стал лишь подтверждением отказа по соответствующему предложению двухлетней давности. Также до первого квартала 2019 года предполагается «договориться с сопредельными государствами об ограничениях импорта электроэнергии с БелАЭС». У Белоруссии не так уж много соседей, их позиция в целом известна. Польша пока заявляет о солидарности с Литвой. Латвия отказывается поддержать запрет — уламывать будут в основном её. Впрочем, для экспорта в Латвию РБ вначале придётся построить высоковольтную линию, поскольку все действующие соединяют Латвию с Белоруссией через Литву. Ещё одна соседка — Украина — может быть импортёром, однако лет через 8−10 (начнут массово заканчиваться сроки эксплуатации энергоблоков украинских АЭС).

Тем временем строительство АЭС движется, и политические козни ему не помеха. Так, в России успешно протестировали три главных циркуляционных насосных агрегата для реакторных установок станции, а также отправили белорусам 100-тонный транспортный шлюз (необходим для противопожарной защиты, эвакуации персонала в случае аварии, удержания радиоактивных веществ).

Белоруссия и Россия с 1 сентября согласованно повысили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Так, пошлина на нефть выросла почти на 10 долл./т (74,4 и 84,1 долл), на прямогонный бензин — на 5,3 долл./т (40,9 и 46,2 долл), на товарные бензины и дизтопливо — на 2,9 долл. (22,3 и 25,2 долл.).

Специалисты компании «Белоруснефть» в конце августа приступили к самым масштабным разведочным работам за 10 лет — они ведутся в Калинковичском районе республики на площади 300 кв. км. Сотрудники компании отмечают, что хотя карты залегания полезных ископаемых составлены ещё во времена БССР, сегодня геологам доступно высокоточное оборудование, которого не было 30−40 лет назад. С его помощью можно уточнить информацию о ранее разведанных запасах. Разведка позволяет Белоруссии не только удерживать добычу в условиях, когда месторождения практически исчерпаны, но и даже немного наращивать её. Так, заместитель генерального директора по геологии РУП ПО «Белоруснефть» Пётр Повжик спрогнозировал в комментарии naviny. by, что добыча в этом году достигнет 1,65 млн т (на 150 тыс. тонн больше, чем в прошлом). Стоит также отметить, что такой результат позволит Белоруссии обойти по нефтедобыче значительно более богатую месторождениями Украину.

Закавказье

Интерес к армянской энергетике проявляют не только США с бесконечными обещаниями крупных инвестиций, но и ЕС. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян во время встречи с с главой делегации ЕС в Армении Петром Свитальским обсудил ряд проектов, которыми интересуется Европа: строительство Шнохской ГЭС (планируемая мощность 76 МВт, годовое производство электроэнергии — 0,5 млрд кВт⋅ч), строительство ЛЭП Армения — Грузия. Сегодня такая ЛЭП существует, однако её пропускную способность (200 МВт уже давно не удовлетворяет потребностям обеих республик) предполагается нарастить более чем в пять раз, до 1050 МВт.

Тем временем энергосети в Армении скоро полностью перейдут в ведение частного бизнеса. Компания «Ташир капитал», которая в настоящее время управляет компанией «Электрические сети Армении», готовится взять под свой контроль и «Высоковольтные сети». Помимо прочего, это означает, что заниматься обслуживанием энергомостов в Иран и Грузию, (их строительство должно начаться в ближайшее время, победитель тендера будет определён уже в сентябре) предстоит этой же компании. Замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Вардан Геворкян на заседании правительства уточнил, что передача сетей в управление планируется на пять лет с возможностью продления на такой же срок.

Кроме строительства новых энергомостов в Армении сейчас реконструируются две действующие ЛЭП: 220 кВ линия «Норадуз» — «Личк» — «Варденис» — «Вайк» — «Воротан-1» (соединяет Разданскую ТЭЦ с подстанцией «Шинуайр») и 110 кВ линия «Лалвар» — «Ноемберян». Для этого МБРР выделил Армении кредит в размере 39 млн долл.

В конце августа правительство республики приняло принципиальное решение начать работы по выводу из эксплуатации энергоблока №1 Армянской АЭС. Блок ААЭС-1 мощностью 440 МВт был остановлен ещё в 1989 году, однако не выведен из эксплуатации, а лишь поставлен на консервацию. В настоящее время работники «Южно-Кавказской железной дороги» завершают ремонтные работы на ж/д ветке, ведущей к станции, — она будет использоваться для перевозки оборудования, необходимого для демонтажа блока после его остановки.

Азербайджан в январе ААЭС-1 июле увеличил производство электроэнергии до 13,156 млрд кВт⋅ч (+2% к аппг), сообщает Госкомстат республики. Как и обычно, большую часть этого объёма (11,37 млрд кВт⋅ч, +3%) произвели ТЭС Азербайджана. Причина увеличения производства электроэнергии тепловыми станциями в этом году одна и та же у многих стран: из-за слабого весеннего паводка ГЭС республики снизили выработку до 1,2 млрд кВт⋅ч (-5,6%).

Украинское подразделение SOCAR стало одной из двух первых компаний, получивших разрешение хранить природный газ в подземных хранилищах Украины. Незадолго до этого «SOCAR-Украина» получила лицензию на его поставку на украинский рынок.

Немного ранее SOCAR Turkiye Enerji (турецкая дочерняя компания) также получила лицензию на хранение, но LPG (сжиженный нефтяной газ). Соответственно нефтяное подразделение SOCAR в Турции получило лицензию на хранение нефтепродуктов. Оба документа выданы сроком на 15 лет. Таким образом, для поправки непростого финансового положения компании, а заодно и государства, SOCAR усиливает присутствие на розничных рынках близлежащих государств. Что же касается Украины, то в её случае SOCAR, по всей видимости, намерен воспользоваться ещё и политическими предпосылками закрепления на рынке, а именно разногласиями Украины и РФ. В противном случае у азербайджанских углеводородов было бы мало шансов в конкуренции с российскими поставщиками из-за более высоких транспортных расходов.

К проникновению в розницу и смежные рынки правительство мотивирует и падение доходов от экспорта нефти. В январе — июле 2017 года Азербайджан продал 11,413 млн тонн нефти, т. е. на 7,5 млн тонн меньше, чем за тот же период прошлого года. Это, в свою очередь, привело к сокращению доходов Госнефтефонда Азербайджана за указанный период с 5,1 до 3,6 млрд долл.

По-видимому, выход на новые рынки не смог перевесить в глазах аналитиков Moody's падение доходов от экспорта нефти. Поэтому в конце августа кредитный рейтинг SOCAR был снижен с Ba1 до Ba3. «Наше решение о понижении рейтинга SOCAR следует за недавним понижением суверенного долга, к которому привязана компания, а также ослаблением кредитной репутации на фоне растущего долга и повышенных капитальных затрат», — комментирует старший сотрудник Moody's Денис Перевезенцев.

Средняя Азия

Советник-посланник посольства Казахстана в РФ Марат Сыздыков во время пресс-конференции подтвердил планы Казахстана в среднесрочной перспективе начать строительство АЭС. Напомним, ранее сообщалось, что руководство республики примет окончательное решение по строительству АЭС до конца этого года.

А пока в конце августа в Казахстане на территории Ульбинского металлургического завода открылся банк низкообогащёного урана. В перспективе любое государство — член МАГАТЭ сможет обратиться к Казахстану с просьбой об изготовлении топлива для своих АЭС.

Скорее всего, выбор Казахстана в качестве страны, где будет находиться банк НОУ, совсем неслучаен. Известно, что половину добываемого в республике урана скупает КНР. Банк НОУ, созданный якобы под эгидой МАГАТЭ, — своего рода попытка США обеспечить и своё присутствие в таком важном регионе.

С января 2019 года граждане Казахстана станут платить за электроэнергию по-новому: в республике внедряется принятая в Европе модель ценообразования, когда финансовый груз на развитие и совершенствование энергетической инфраструктуры закладывается в тариф. Последний, в свою очередь, будет состоять из двух частей: постоянной или инвестиционной и переменной — т. е. собственно платы за потреблённое электричество. Таким образом, вносить инвестиционную часть придётся любому абоненту, подключённому к электрическим сетям ежемесячно, даже если он и не пользуется электроэнергией.

Одна из причин реформы — амбициозные планы в области «зелёной» энергетики. К 2023 году, т. е. всего через пять лет, доля электроэнергии, произведённой с использованием ВИЭ, должна увеличиться с сегодняшних 0,4% до 4,94%, т. е. более чем в 12 раз (с 360 млн кВт⋅ч до 4,45 млрд кВт⋅ч). Это означает, что установленную мощность «зелёных» электростанций необходимо довести до 3,5−4 ГВт, что даёт приблизительные затраты в 3,5−4 млрд долл. на их строительство (исходя из средней стоимости 1 кВт мощности солнечной электростанции, равной 1 тыс. долл).

Часть из этих денег, возможно, удастся привлечь в кредит. Вице-министр национальной экономики РК Мадина Абылкасымова, выступая на на международном форуме «Женщины за энергию будущего», упомянула, что Казахстан подал заявку на получение средств из «Зелёного климатического фонда». Если она будет одобрена, то Казахстан получит около 280 млн долл. льготного целевого кредита на проекты освоения ВИЭ.

Ещё около 1 млрд долл. обещал вложить ЕБРР, такими планами в последний день лета поделилась вице-президент Европейского банка развития и реконструкции Элизабет Нельсон. Тем более что для банка это уже привычная практика. «Из 17 проектов, которые мы реализовали в Казахстане, 57% наших инвестиций направлены на зеленый компонент», — приводит её слова МИА «Казинформ».

Развивать альтернативную энергетику Казахстану хочет помочь даже Украина.

«Перспективы наращивания торгового оборота между Казахстаном и Украиной на будущее очевидны. Во-первых, это связано с восстановлением торгового оборота, а во-вторых, с появлением новых ниш для сотрудничества в области альтернативной энергетики. Участие Украины в выставке ЭКСПО-2017 явилось катализатором усиления активности бизнеса. Уверен, уже в следующем году мы подтвердим это возрастающими цифрами товарооборота. Первый шаг уже сделан. Министерство энергетики Республики Казахстан уже отобрало четыре украинских разработки для дальнейшего использования в стране. Это такие проекты, как ветрогенераторы общей мощностью 2 и 2,5 МВт компании «Фурлендер Виндтехнолоджи», автономный модульный дом компании Passive Dom, фотоэлектрические жалюзи «Солар Гепс» и коллектор на основе концентратора солнечной энергии «Синеко», — перечислил и.о. комиссара павильона Украины на ЭКСПО-2017 Сергей Свистиль журналистам.

Казахстан наращивает производство и экспорт электроэнергии. В январе — июле было произведено почти 51 млрд кВт⋅ч (+10,1% к аппг), экспорт вырос до 2,18 млрд млрд кВт⋅ч (в 4,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года).

Глава национальной энергетической холдинговой компании Киргизии Айбек Калиев во время заседания правительства озвучил стоимость электроэнергии, которую республика продаёт в соседний Узбекистан. По его словам, на 1 кВт⋅ч республика зарабатывает 0,02 долл. Это не слишком много, однако всё оправдывает уровень воды в Токтогульском водохранилище (19,6 млрд кубометров на конец августа). Столько воды тут давно не видели и, если бы не экспорт, республике бы пришлось сбрасывать воду вхолостую. Всего Киргизия собирается поставить Узбекистану порядка 1,2 млрд кВт⋅ч.

«Газпром Кыргызстан» в конце августа завершил строительство и запустил в работу вторую очередь газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы». Одновременно с этим проходила реконструкция первой очереди, так что теперь его совокупная пропускная способность составляет 3,9 млрд кубометров год. Газопровод — первый крупный проект «Газпрома» в стратегии газификации Киргизии до 2030 года. В дальнейшем будет происходить постепенное подключение к сетям распределения негазифицированных сегодня районов. Первыми, кому повезло, стали 6 тыс. жителей бишкекского жилмассива «Ала-Тоо». Немаловажно, что цена на топливо доступна. «Стоимость газа на сегодняшний день в разы дешевле, чем это было несколько лет назад даже с учетом инфляции. Это действительно говорит о наших стратегических отношениях с Российской Федерацией», — заявил премьер республики Сапар Исаков на церемонии открытия. И такой она должна остаться и в среднесрочной перспективе, ведь в ближайшие 5−7 лет в странах ЕАЭС должен начать работать общий рынок энергоносителей.