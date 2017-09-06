



Иван Шилов ИА REGNUM

Итальянский теолог Массимо Фаджоли, ныне преподающий в США, поставил вопрос о том, какими могут быть отношения между Соединенными Штатами и Ватиканом в постамериканском мире. В статье, опубликованной во французском католическом издании La Croix International, он напоминает, что сразу после инаугурации президента Дональда Трампа уже говорил о необходимости создания новой Westpolitik в геополитике Святого престола в отношении к США и остальному Западному миру по примеру Ostpolitik, которую Ватикан вырабатывал в отношении к СССР и коммунистическому блоку при папах Римских Иоанне XXIII и Иоанне Павле II. Однако последующие события показывают, что Westpolitik не является приоритетом папы Франциска, который перерисовывает карту глобальной Католической церкви, уделяя больше внимания «новой Церкви».

Как замечает Фаджоли, Святой престол, который на протяжении многих веков ориентировался преимущественно на Запад, теперь оставляет эту часть земного шара, можно сказать, сиротой, причем, особенно выделяется на этом фоне американский вопрос. Важным элементом является то, что Франциск геополитически видит мир с точки зрения глобального Юга. Карта его планируемых зарубежных поездок говорит о многом. Он возвращается в Латинскую Америку (Колумбия, Чили и Перу) и будет уделять особое внимание Азии, где его визиты в Мьянму и Бангладеш призваны стать посланием двум великанам региона, Китаю и Индии. Другим гигантом, которым Ватикан занимается на самых высоких уровнях, является Россия, что включает усиленный диалог как с правительством, так и с Русской православной церковью. Фактически США на карте мира Франциска больше не стоят в центре, церковный зазор между Соединенными Штатами и понтификом становится таким же стойким, как геополитический, возможно, даже больше.

Сегодня, конечно, многим трудно представить: как же так, чтобы Америка и не была во главе всего? Однако Ватикан очень давно живет на этом свете и руководствуется историческими константами, а не переменными. Между тем еще каких-нибудь сто лет назад роль Соединенных Штатов была второстепенной, некоторые дореволюционные российские специалисты в сфере международных отношений выделяли в своих работах Святому престолу место в первой лиге в одном ряду с великими империями (Австро-Венгерской, Британской, Германской, Российской), а САСШ выводили во вторую лигу. Церковь исторически родилась в Римской империи и с тех пор питает к империям некоторую слабость. Но дело не только в этом. В церковной геополитике большое значение имеют загадочные слова апостола Павла, переданные им во Втором послании к Фессалоникийцам:

«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь».

С тех пор несчетное число толкователей пыталось расшифровать, кто или что такое «удерживающий». Мнения были разными, одно из них гласило, что речь идет о государстве и императоре, который препятствует силам зла окончательно затопить наш мир. Но государство государству рознь. Это всегда понимал Святой престол, который некогда первым определил старшинство европейских монархов в специальном реестре. И Ватикан настороженно воспринимал войны, если они грозили пересмотреть установленный порядок вещей. Особенно это касалось Первой мировой войны. Как напоминало Radio Vaticana в августе сего года: «Сто лет назад папа Римский Бенедикт XV обратился к воюющим государствам с настойчивым призывом прекратить охватившую мир «бессмысленную бойню»… Достаточно сравнить политические карты Европы до 1914 года и после 1918-го: исчезли Российская и Османская империи, пали Немецкая и Австро-Венгерская… Неуслышанный понтифик с печалью наблюдал за распадом Европы, которая всего через 20 лет канет в другую пропасть, совершит другое самоубийство, развязав Вторую мировую войну. В XXI веке, через сто лет после документа Бенедикта XV, мир становится свидетелем такого же эгоизма и корысти, таких же умоляющих голосов и точно такой же глухоты».

Папа Франциск сегодня неоднократно говорит о «Третьей мировой войне, уже идущей по частям». Он никого не называет конкретно. Однако фактом является то, что, например, после вторжения американцев в Ирак в 2003 году была запущена цепь перманентных кровавых конфликтов, которые вспыхивают то в одной, то в другой точке Ближнего Востока, иногда одновременно, приводя к человеческим жертвам и угрожая прекратить исконное и укорененное в веках существование христиан и христианства в регионе. Отчего важными становятся слова, сказанные государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином по итогам визита в Россию. Говоря о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, монсеньор заметил: «Я старался прежде всего выразить следующую мысль, передать следующее послание: оно заключается в том, что Россия в силу своего географического положения, своей истории, культуры, прошлого и настоящего играет огромную роль в международном сообществе, во всем мире. Ее роль огромна. И потому она несет особую ответственность за мир во всем мире: как страна, так и ее лидер несут большую ответственность за созидание мира и должны действительно стремиться к тому, чтобы высшие интересы мира ставить превыше всех других интересов».

Некоторые критики решили, что Ватикан таким образом требует от нашей страны снова перенапрячься и выйти за собственные рамки, пожертвовав своими силами ради других. Однако, на наш взгляд, кардинал Паролин говорил о другом. Он констатировал роль России как одного из фундаментов мировой сцены и попросил ее помнить о своей христианской идентичности. Иначе говоря, Россию просят осознавать, кем она являлась и является, и оставаться самой собой в контексте ее генезиса. Выдающийся собиратель славянского фольклора Александр Афанасьев в XIX веке приводил бытующее в нашем народе предание, согласно которому мир стоит на спине колоссального кита, и когда чудовище это, подавляемое тяжестью земного круга, поводит хвостом — то бывает землетрясение. Иные утверждают, что исстари подпорою земли служили четыре кита, что один из них умер, и смерть его была причиною всемирного потопа и других переворотов во вселенной; когда же умрут и остальные три, в то время наступит кончина мира. Россия выглядит одним из таких китов. А США? Пока есть все основания считать эту страну еще подростком, которому нужно научиться пользоваться своей силой на благо мира, а не разрушать его. Возможно, именно потому Соединенные Штаты на карте папы Франциска сейчас и не стоят в центре.