Когда у международной общественности появился осторожный оптимизм по поводу того, что градус напряжённости вокруг Корейского полуострова начал понемногу снижаться, в КНДР объявили о проведении очередного ядерного испытания. За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, прежде чем упасть в воду Тихого океана, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Более того, Северная Корея провела испытания водородной бомбы. Сейсмические данные подтвердили, что взрыв был примерно в пять раз мощнее, чем во время предыдущих ядерных испытаний. Руководство КНДР заявило, что аналогичное устройство может быть установлено на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая способна достичь западного побережья США.

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Эти шаги КНДР требуют от США резкого изменения политики в отношении Корейского полуострова. Конечно, Вашингтону следовало бы задуматься об этом уже много лет назад.

КНДР

Хотя последние события вызывают тревогу, пока нет оснований полагать, что Пхеньян представляет смертельную угрозу для США. Следует скептически отнестись к заявлениям Северной Кореи о том, что ей удалось миниатюризировать водородный заряд для установки на МБР. Также не стоит принимать за чистую монету уверенность Пхеньяна в том, что его ракеты уже способны достичь континентальной части Соединённых Штатов.

По мнению автора, результаты анализа развития ракетной программы КНДР указывают на то, что, хотя Северная Корея провела испытания отдельных компонентов МБР и запустила по меньшей мере три ракеты средней дальности, это ещё не говорит о том, что КНДР располагает готовой МБР. Даже испытательные пуски ракет меньшей дальности не были безупречными. Например, ракета средней дальности, пролетевшая над Японией, по-видимому, распалась на части на финальном отрезке траектории полёта — дефект, который был замечен и на предыдущих испытательных пусках.

С другой стороны, считает Карпентер, Вашингтону и широкой международной общественности не стоит терять бдительность. Очевидно, что Пхеньян способен добиться быстрых и значительных успехов в разработке вооружений. Ещё несколько лет, и у Пхеньяна появится ракета, которая будет способна достигнуть материковой части США. Настоящая опасность заключается в неспровоцированном ударе США по Северной Корее. Вопреки паническим настроениям, у американских ястребов нет никаких доказательств того, что руководство КНДР готово предпринять самоубийственный шаг. В Пхеньяне понимают, что нападение на США приведёт к немедленному ответному удару по Северной Корее.

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Тем не менее развитие ядерной программы КНДР и создание средств доставки ядерного оружия всё больше подрывает уверенность в способности США защитить своих региональных союзников, таких как Япония и Южная Корея. Смелый северокорейский лидер может задаться вопросом: действительно ли США готовы подвергать свои города опасности ядерного удара, чтобы защитить своих союзников?

Vince Alongi Флаг США

В последнее время аналитики всё чаще высказываются о том, что США должны отступить от своего требования о денуклеаризации КНДР. Вместо этого США следует перейти к новой политике, основанной на переговорах и сдерживании. Обозреватель уверен, что такое предложение кажется более реалистичным, учитывая нынешний бесперспективный подход, основанный на денуклеаризации Пхеньяна, не говоря уже о безрассудных заявлениях Вашингтона о возможности превентивного удара по Северной Корее. США следовало бы позаботиться о снижении рисков для самих США в условиях обостряющейся стратегической ситуации в Северо-Восточной Азии.

Для региональных союзников США настало время обзавестись собственным ядерным сдерживающим фактором, конечно, с благословения Вашингтона. К сожалению, слишком большое количество американских чиновников и учёных зациклены на том, что все формы распространения ядерного оружия одинаково плохи. Это не так. В любом случае ядерное оружие уже распространилось по Северо-Восточной Азии. Оно есть у Китая и даже у Северной Кореи. Стоит ли беспокоиться о том, что скромный ядерный арсенал может появиться у таких демократических стран, как Япония и Южная Корея?

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Вооружение региональных союзников Вашингтона необходимо для сдерживания Северной Кореи в ближайшие десятилетия. Во время своей предвыборной кампании в 2016 году президент США Дональд Трамп дал понять, что не будет особо возражать против появления у Японии и Южной Кореи ядерных арсеналов.

В заключение обозреватель The National Interest отмечает, что для США настало время передать Японии и Южной Корее ответственность за сдерживание Северной Кореи, чтобы уменьшить риск ракетного удара по территории Соединённых Штатов.