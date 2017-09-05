Главная тема, которая обсуждается в дагестанских СМИ и социальных сетях в последние дни, — это информация о притеснении мусульман-рохинджа в Мьянме. В Махачкале состоялось шествие против действий официальных властей этой страны, которых обвиняют как минимум в геноциде мусульман, проживающих в штате Ракхайн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

В Дагестане, в отличие от Чечни, где в понедельник, 4 сентября, прошёл массовый митинг с активным участием руководства региона, официальные власти повели себя более сдержанно. Шествия и митинги не поддержало и официальное духовенство, которое, кстати, полгода назад активно обращало внимание на события в Мьянме.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По призыву мессенджеров

Информация о массовых убийствах мусульман в Мьянме и о зверствах бирманской армии начала распространяться в дагестанском сегменте социальных сетей в субботу, 2 сентября. В тот же день в мессенджерах людей стали призывать на митинг, который должен был состояться на следующий день, 3 сентября, в 9:00. Однако, не сообщалось, кто организует акцию, санкционирована ли она.

Как выяснилось, митинг оказался несанкционированным. Более того, санкцию на его проведение никто и не просил. В дагестанском минюсте и в мэрии Махачкалы ИА REGNUM сообщили, что по этому поводу никто не обращался.

В то же время, которое было указано в рассылках в соцсетях с призывом прийти на митинг, в Доме дружбы возле центральной площади Махачкалы должно было состояться другое публичное мероприятие — республиканский форум, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Его организовало правительство республики. Он традиционно проводится по всей стране в память о событиях 1−3 сентября в городе Беслане, где боевики захватили школу. Тогда погибли более 300 человек.

Участники акции в поддержку мусульман Мьянмы собрались у центральной площади Махачкалы и оттуда, скандируя «Аллаху Акбар», двинулись по проспекту Расула Гамзатова. Подробнее о шествии ИА REGNUM рассказал присутствовавший на месте корреспондент газеты «Молодежь Дагестана» Шамиль Абдулаев.

«Участники акции остановились у здания Русского драматического театра на проспекте Гамзатова. Там они сделали дуа (попросили помощи у Аллаха — ред. ИА REGNUM ) за угнетаемых мусульман, пожелали им терпения. Видно было, что акция проходит стихийно, не было четкой организации, лидера тоже не видно было. У здания Кукольного театра, который примыкает к Русскому театру, к митингующим подошла женщина и попросила не мешать детям. Реакция на ее слова была неоднозначная — после небольшой перепалки женщину попросили отойти. После этого толпа подошла к Родопскому бульвару, где снова скандировала «Аллаху Акбар», и прошествовала к центральной мечети на обеденный намаз», — рассказал журналист.

Islamdag.ru Мухаммад Саламов

После коллективного намаза в центральной мечети Махачкалы во дворе состоялся митинг. Выступившие на нем возмущались отсутствием реакции официальных властей и духовенства на события в Мьянме, пишет газета «Черновик». Перед митингующими выступил имам центральной мечети Мухаммад Саламов, который, приводя доводы из Корана, попытался убедить их в том, что не надо проводить подобные акции, а надо просить помощи у Бога.

«Оружие мусульман — это дуа. В нашем случае, когда мы находимся за сотни и тысячи километров от этой местности, самое подходящее — это дуа. Если мы этой толпой будем вместе делать дуа, кто сомневается, что Аллах его не примет», — убеждал имам.

Тем не менее, несмотря на призыв прекратить акцию, участники шествия дошли до здания муфтията Дагестана, где также выразили свое возмущение отсутствием реакции духовенства. После общения с сотрудниками полиции участники акции разошлись. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана, в шествии участвовали до 250 человек.

Бирма — довоенная Чечня?

Реакция официального духовенства не заставила себя ждать. Муфтият Дагестана в тот же день заявил, что не имеет никакого отношения ко всем происходящим акциям протеста, «идущим вразрез с официальной позицией Российского государства». В официальном заявлении говорилось, что не надо поддаваться на провокации, реагировать на информацию из социальных сетей в силу недостоверности распространяемой информации. Ситуация в Бирме сравнивалась с ситуацией в Чечне перед войной.

«Радикалы хотят отделиться, убивают полицейских и военных, провоцируют на ответные действия местные органы власти», — говорилось в заявлении.

В следующей публикации под названием «Разменная монета Бирмы», опубликованной на сайте муфтията Дагестана, высказывалось предположение, что ситуация в Мьянме «прокачивается» через СМИ для формирования нужного общественного мнения и дальнейшего введения в страну американских войск.

«Все это прокачивается в СМИ, в результате чего формируется в мире нужное для определённых внешних сил общественное мнение и создаётся благоприятная почва для введения войск в страну, которая непосредственно граничит с Китаем и является его союзником. Одним словом, по нашим предположениям, внешние силы хотят приструнить КНР посредством обустройства в данном регионе военной базы… и, конечно, — американской. А бедные жители, обманутые лжеидеями и вовлечённые в конфликт, окажутся разменной монетой, как было в совсем недавней истории в Чечне, Югославии и т. д. Подобный «джихад» мы также видели в наших дагестанских лесах», — отмечается в публикации.

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

«Решать усилиями международных организаций и дипмиссий»

Власти Дагестана ситуацию прокомментировали сдержанно. В официальном заявлении пресс-службы главы республики сообщалось, что в Дагестане серьезно озабочены ситуацией в Мьянме, где происходят столкновения на религиозной и этнической почве, которые привели к многочисленным жертвам.

«Хорошо зная, что такое экстремизм, терроризм и какую опасность они несут человечеству, дагестанцы решительно осуждают любые формы насилия и нарушения прав человека, где бы это ни происходило… Решающее значение в урегулировании крайне непростой ситуации будут иметь совместные усилия авторитетных международных организаций и дипломатических миссий. Это позволит остановить кровопролитие в Мьянме и оказать гуманитарную помощь беженцам, всем нуждающимся», — говорится в заявлении пресс-службы.

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По словам главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, он обеспокоен сложившейся ситуацией в Мьянме, но он считает, что в первую очередь стороны конфликта должны придерживаться международного права, стремиться не разжигать насилие, а решать проблемы только мирным путём. Он отметил также, что в Дагестане на протяжении многих веков мирно сосуществуют представители разных национальностей и вероисповеданий. Мир и согласие возможны только при развитии культуры взаимоотношений и при учёте интересов всех сторон, подчеркнул Абдулатипов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Потому что не знают реальной картины»

О том, почему дагестанцы стихийно вышли на митинг, как должны действовать власти и почему в Чечне прошел организованный митинг в поддержку бирманских мусульман, а в Дагестане — нет, ИА REGNUM рассказал доктор наук, политолог Камиль Ланда.

По его мнению, подавляющее большинство тех, кто вышел на митинг, не имеют реального представления о том, что происходит в этой азиатской республике. Люди вышли потому, считает Ланда, что поверили в те ужасные публикации в социальных сетях, которые в подавляющих случаях оказываются фейковыми.

«На примере этих событий мы убедились в том, что социальные сети являются мощным инструментом влияния на массы. Чаще всего, на непросвещенные массы, неспособные отделять правду от лжи в соцсетях. Думаю, что многие из них не знали, что реально происходит в Мьянме. Вообще, оттуда мало достоверной информации. В Дагестане было много случаев, когда были доказательства похищения людей, применения пыток. Но люди так не выходили. Здесь, скорее всего, на людей повлияли ужасные картинки и видео казни людей и издевательств над детьми, которые распространяются в сети. Эти кадры чаще всего не оттуда. Но это не дает нам права говорить, что подобного там не происходит. Потому что мы не владеем точной информацией. Я не думаю, что это был большой митинг, и то, что эти люди вышли на улицы, говорит о чем-то серьезном. Если спросить каждого митингующего, мы увидим, что мало кто может адекватно оценить то, что реально происходит в Мьянме, они не в состоянии анализировать. Завтра, когда они увидят реальную картину, они не выйдут на улицы», — заявил эксперт.

Реакция властей региона на эти события была адекватная, считает Ланда. По его мнению, когда происходят такие вещи, нельзя предпринимать необдуманные шаги, надо действовать умеренно и взвешенно.

«Если действовать необдуманно, впоследствии потеряем больше. Россия предпринимает дипломатические шаги для мирного урегулирования конфликта. В Дагестане, в отличие от соседней Чечни, нельзя делать резкие шаги. Во-первых, это регион самый крупный на Северном Кавказе, самый сложный, неоднородный, многонациональный. В Дагестане надо очень хорошо думать, прежде чем проводить митинги. Во-вторых, никто ведь официально не обращался с просьбой разрешить митинг. Все собрались стихийно. По-моему, это лишь подтверждает предыдущий тезис», — заявил политолог.

Напомним, 1 сентября президент Турции назвал «геноцидом мусульман» столкновения, происходящие в штате Ракхайн в Мьянме.

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В этой провинции мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа, представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Сами рохинджа считают, что их притесняют за исповедание ислама.

После заявлений Эрдогана в дагестанском сегменте интернета стали призывать махачкалинцев выйти на митинг в поддержку мусульман Мьянмы.

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