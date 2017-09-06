Главным трендом месяца становится укрепление позиций ряда врио руководителей регионов, готовящихся к выборам в сентябре. В то же время ослабляют позиции губернаторы, в регионах которых произошли скандалы в ходе подготовки к выборам, а также наблюдается рост межэлитной и социальной напряженности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первая пятерка рейтинговой таблицы претерпевает незначительные изменения. Лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. Муниципальная избирательная кампания в столице выходит на финишную прямую и по-прежнему не связывается с какими-либо значимыми угрозами для главы города. Вторая строка рейтинга, как и месяцем ранее, остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На третьей строке закрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

На четвертую строку поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (плюс один пункт), который успешно укрепляет свои отношения с руководством страны. Так, в Сочи прошла его встреча с президентом: в ходе встречи Полтавченко рассказал президенту о социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге, итогах развития города в первом полугодии 2017 г. Улучшает свои позиции и глава Московской области Андрей Воробьев, который, прибавляя два пункта, перемещается на пятую позицию. В августе Воробьев также отлаживал отношения с Центром и, в частности, встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе встречи поднимался важный для Подмосковья вопрос об утилизации бытовых отходов и рекультивации закрытых полигонов.

Покидает топ-5 глава Татарстана Рустам Минниханов (10-е место, минус 6 пунктов). Срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами власти России и Республики Татарстан истек в августе, его продления определенно не произойдет, а публичные действия власти и элиты региона, направленные на его пролонгацию, оказались — при заметной демонстративности — откровенно неэффективными. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в результате произошедших перемещений в рейтинге других губернаторов закрепляется на шестом месте.

Фактор выборов влияет, в частности, на то, как продолжает усиливать свое политическое влияние перед сентябрьскими выборами губернатор Белгородской области Евгений Савченко (13-е место, плюс 3 пункта). Глава Крыма Сергей Аксенов, напротив, демонстрирует некоторую негативную динамику, теряя 2 строки, и занимает 15-е место. В Крыму по-прежнему остро стоит вопрос с кадрами. В то же время в августе заметно выросло внимание Центра к Севастополю, конкурирующему с республикой в борьбе за федеральную поддержку.

Выбывает из двадцатки сильнейших глава Якутии Егор Борисов (22-е место, минус 7 пунктов). Это можно связать с трагедией, произошедшей на руднике «Мир», принадлежащем корпорации АЛРОСА: главному налогоплательщику региона, вероятно, придется снизить уровень добычи, что может негативно сказаться на республиканском бюджете.

В августе значительно усилил влияние на позиции губернаторов в рейтинге фактор приближающихся сентябрьских выборов. Большую роль в этом процессе сыграл президент, который активно посещал регионы и проводил встречи с врио губернаторов, готовящимися к выборам. Поддержка президента, акцентированная в ходе визитов, способствовала росту позиций сразу нескольких региональных глав: врио губернатора Кировской области Игоря Васильева (28-е место, плюс 1 пункт), врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова (30-е место, плюс 3 пункта), врио губернатора Рязанской области Николая Любимова (35-е место, плюс 10 пунктов), врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (37-е место, плюс 4 пункта), врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (54-е место, плюс 5 пунктов), врио главы Республики Бурятия Алексея Цыденова (65-е место, плюс 4 пункта). С некоторыми главами регионов В. Путин провел встречи, не совершая поездок, и это также имело позитивные результаты. Так, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев закрепляется в топ-20 нашего рейтинга (19-е место), а глава Мордовии Владимир Волков усиливает свое политическое влияние (21-е место, плюс 3 пункта). Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин также укрепляется, перемещаясь на 3 позиции (29-е место).

Продолжают подготовку к выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимая, как правило, высокие места в нашем рейтинге. Врио главы Пермского края Максим Решетников укрепляется в первой двадцатке, занимая 17-е место (плюс 3 пункта). Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, как и месяцем ранее, занимает 18-е место. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, прибавляя 6 пунктов, занимает 34-е место; в Карелии сняли свои кандидатуры в его пользу сразу два кандидата. Демонстрирует рост и врио главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (46-е место, плюс 4 пункта). В сущности, рейтинг демонстрирует, что значимых угроз позициям врио губернаторов нет, а Кремль оказывает им активную помощь.

Постепенно восстанавливает влияние глава Кемеровской области Аман Тулеев. После длительного лечения он приступил к работе, что позитивным образом сказалось на его позициях в рейтинге — 43-е место, плюс 6 пунктов.

В то же время в отношении других региональных лидеров глава государства занимал совершенно иную позицию, демонстрируя требовательность и недовольство их работой. Так, на фоне критики президента, который во время визита на Дальний Восток потребовал немедленно устранить выявленные в Амурской области нарушения в сфере здравоохранения, глава региона Александр Козлов демонстрирует негативную динамику (81-е место, минус 1 пункт). Глава Калмыкии Алексей Орлов, который подвергся критике главы государства во время рабочей встречи в конце июля, опустился на последнее, 85-е место в рейтинговой таблице (минус 2 пункта).

От губернаторов сейчас Кремль требует и эффективной борьбы с последствиями природных катаклизмов. В итоге на фоне распространения пожаров заметное ослабление позиций в рейтинге демонстрируют губернатор Ростовской области Василий Голубев (52-е место, минус 16 пунктов) и глава Волгоградской области Андрей Бочаров (64-е место, минус 4 пункта).

На фоне последствий коррупционных скандалов в Ставропольском крае глава региона Владимир Владимиров демонстрирует незначительную негативную динамику (44-е место, минус 1 пункт). Заметно падение в рейтинге губернатора Владимирской области Светланы Орловой (56-е место, минус 3 пункта), у которой в регионе усиливаются кадровые проблемы: в августе вице-губернатор Роман Русанов покинул свой пост по состоянию здоровья, а несколькими месяцами ранее в связи с задержанием от работы была отстранена заместитель губернатора Елена Мазанько.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов после значительного роста в прошлом месяце возвращается на свои привычные позиции — минус 6 пунктов и 48-е место.

Заметное ослабление позиций в рейтинге демонстрирует глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (80-е место, минус 16 пунктов) — в регионе произошли скандалы на выборах регионального парламента, приведшие, в частности, к масштабному конфликту КПРФ и «Коммунистов России» и снятию списков обеих партий с выборов.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в июле

Средний балл

1

1

7,50

2

2

7,42

3

3

7,25

4

5

6,83

5

7

6,80

6

6

6,75

7

10

6,60

8

6

6,53

9

9

6,45

10

4

6,41

11

12

6,30

12

11

6,23

13

16

6,18

14

17

6,10

15

13

6,00

16

14

5,96

17

20

5,90

18

18

5,89

19

19

5,83

20

21

5,77

21

24

5,72

22

15

5,68

23

22

5,65

24

23

5,63

25

25

5,61

26

26

5,57

27

28

5,52

28

29

5,46

29

32

5,44

30

33

5,40

31

30

5,38

32

31

5,30

33

34

5,28

34

40

5,23

35

45

5,18

36

38

5,12

37

41

5,00

38

27

4,97

39

35

4,94

40

46

4,88

41

37

4,82

42

39

4,79

43

49

4,75

44

43

4,70

45

44

4,66

46

50

4,63

47

48

4,60

48

42

4,57

49

47

4,54

50

63

4,50

51

56

4,47

52

36

4,45

53

54

4,42

54

59

4,35

55

58

4,33

56

53

4,28

57

73

4,25

58

51

4,21

59

62

4,17

60

61

4,13

61

52

4,09

62

55

4,04

63

57

4,00

64

60

3,96

65

69

3,90

66

81

3,84

67

67

3,82

68

65

3,79

69

70

3,77

70

79

3,75

71

74

3,70

72

72

3,67

73

71

3,60

74

68

3,57

75

75

3,55

76

78

3,51

77

66

3,49

78

77

3,45

79

76

3,40

80

64

3,33

81

80

3,31

82

84

3,28

83

82

3,25

84

85

3,00

85

83

2,00

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В августе 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).