Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в августе 2017 г
Главным трендом месяца становится укрепление позиций ряда врио руководителей регионов, готовящихся к выборам в сентябре. В то же время ослабляют позиции губернаторы, в регионах которых произошли скандалы в ходе подготовки к выборам, а также наблюдается рост межэлитной и социальной напряженности.
Первая пятерка рейтинговой таблицы претерпевает незначительные изменения. Лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. Муниципальная избирательная кампания в столице выходит на финишную прямую и по-прежнему не связывается с какими-либо значимыми угрозами для главы города. Вторая строка рейтинга, как и месяцем ранее, остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На третьей строке закрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
На четвертую строку поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (плюс один пункт), который успешно укрепляет свои отношения с руководством страны. Так, в Сочи прошла его встреча с президентом: в ходе встречи Полтавченко рассказал президенту о социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге, итогах развития города в первом полугодии 2017 г. Улучшает свои позиции и глава Московской области Андрей Воробьев, который, прибавляя два пункта, перемещается на пятую позицию. В августе Воробьев также отлаживал отношения с Центром и, в частности, встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе встречи поднимался важный для Подмосковья вопрос об утилизации бытовых отходов и рекультивации закрытых полигонов.
Покидает топ-5 глава Татарстана Рустам Минниханов (10-е место, минус 6 пунктов). Срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами власти России и Республики Татарстан истек в августе, его продления определенно не произойдет, а публичные действия власти и элиты региона, направленные на его пролонгацию, оказались — при заметной демонстративности — откровенно неэффективными. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в результате произошедших перемещений в рейтинге других губернаторов закрепляется на шестом месте.
Фактор выборов влияет, в частности, на то, как продолжает усиливать свое политическое влияние перед сентябрьскими выборами губернатор Белгородской области Евгений Савченко (13-е место, плюс 3 пункта). Глава Крыма Сергей Аксенов, напротив, демонстрирует некоторую негативную динамику, теряя 2 строки, и занимает 15-е место. В Крыму по-прежнему остро стоит вопрос с кадрами. В то же время в августе заметно выросло внимание Центра к Севастополю, конкурирующему с республикой в борьбе за федеральную поддержку.
Выбывает из двадцатки сильнейших глава Якутии Егор Борисов (22-е место, минус 7 пунктов). Это можно связать с трагедией, произошедшей на руднике «Мир», принадлежащем корпорации АЛРОСА: главному налогоплательщику региона, вероятно, придется снизить уровень добычи, что может негативно сказаться на республиканском бюджете.
В августе значительно усилил влияние на позиции губернаторов в рейтинге фактор приближающихся сентябрьских выборов. Большую роль в этом процессе сыграл президент, который активно посещал регионы и проводил встречи с врио губернаторов, готовящимися к выборам. Поддержка президента, акцентированная в ходе визитов, способствовала росту позиций сразу нескольких региональных глав: врио губернатора Кировской области Игоря Васильева (28-е место, плюс 1 пункт), врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова (30-е место, плюс 3 пункта), врио губернатора Рязанской области Николая Любимова (35-е место, плюс 10 пунктов), врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (37-е место, плюс 4 пункта), врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (54-е место, плюс 5 пунктов), врио главы Республики Бурятия Алексея Цыденова (65-е место, плюс 4 пункта). С некоторыми главами регионов В. Путин провел встречи, не совершая поездок, и это также имело позитивные результаты. Так, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев закрепляется в топ-20 нашего рейтинга (19-е место), а глава Мордовии Владимир Волков усиливает свое политическое влияние (21-е место, плюс 3 пункта). Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин также укрепляется, перемещаясь на 3 позиции (29-е место).
Продолжают подготовку к выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимая, как правило, высокие места в нашем рейтинге. Врио главы Пермского края Максим Решетников укрепляется в первой двадцатке, занимая 17-е место (плюс 3 пункта). Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, как и месяцем ранее, занимает 18-е место. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, прибавляя 6 пунктов, занимает 34-е место; в Карелии сняли свои кандидатуры в его пользу сразу два кандидата. Демонстрирует рост и врио главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (46-е место, плюс 4 пункта). В сущности, рейтинг демонстрирует, что значимых угроз позициям врио губернаторов нет, а Кремль оказывает им активную помощь.
Постепенно восстанавливает влияние глава Кемеровской области Аман Тулеев. После длительного лечения он приступил к работе, что позитивным образом сказалось на его позициях в рейтинге — 43-е место, плюс 6 пунктов.
В то же время в отношении других региональных лидеров глава государства занимал совершенно иную позицию, демонстрируя требовательность и недовольство их работой. Так, на фоне критики президента, который во время визита на Дальний Восток потребовал немедленно устранить выявленные в Амурской области нарушения в сфере здравоохранения, глава региона Александр Козлов демонстрирует негативную динамику (81-е место, минус 1 пункт). Глава Калмыкии Алексей Орлов, который подвергся критике главы государства во время рабочей встречи в конце июля, опустился на последнее, 85-е место в рейтинговой таблице (минус 2 пункта).
От губернаторов сейчас Кремль требует и эффективной борьбы с последствиями природных катаклизмов. В итоге на фоне распространения пожаров заметное ослабление позиций в рейтинге демонстрируют губернатор Ростовской области Василий Голубев (52-е место, минус 16 пунктов) и глава Волгоградской области Андрей Бочаров (64-е место, минус 4 пункта).
На фоне последствий коррупционных скандалов в Ставропольском крае глава региона Владимир Владимиров демонстрирует незначительную негативную динамику (44-е место, минус 1 пункт). Заметно падение в рейтинге губернатора Владимирской области Светланы Орловой (56-е место, минус 3 пункта), у которой в регионе усиливаются кадровые проблемы: в августе вице-губернатор Роман Русанов покинул свой пост по состоянию здоровья, а несколькими месяцами ранее в связи с задержанием от работы была отстранена заместитель губернатора Елена Мазанько.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов после значительного роста в прошлом месяце возвращается на свои привычные позиции — минус 6 пунктов и 48-е место.
Заметное ослабление позиций в рейтинге демонстрирует глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (80-е место, минус 16 пунктов) — в регионе произошли скандалы на выборах регионального парламента, приведшие, в частности, к масштабному конфликту КПРФ и «Коммунистов России» и снятию списков обеих партий с выборов.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в июле
Средний балл
1
1
7,50
2
2
7,42
3
3
7,25
4
5
6,83
5
7
6,80
6
6
6,75
7
10
6,60
8
6
6,53
9
9
6,45
10
4
6,41
11
12
6,30
12
11
6,23
13
16
6,18
14
17
6,10
15
13
6,00
16
14
5,96
17
20
5,90
18
18
5,89
19
19
5,83
20
21
5,77
21
24
5,72
22
15
5,68
23
22
5,65
24
23
5,63
25
25
5,61
26
26
5,57
27
28
5,52
28
29
5,46
29
32
5,44
30
33
5,40
31
30
5,38
32
31
5,30
33
34
5,28
34
40
5,23
35
45
5,18
36
38
5,12
37
41
5,00
38
27
4,97
39
35
4,94
40
46
4,88
41
37
4,82
42
39
4,79
43
49
4,75
44
43
4,70
45
44
4,66
46
50
4,63
47
48
4,60
48
42
4,57
49
47
4,54
50
63
4,50
51
56
4,47
52
36
4,45
53
54
4,42
54
59
4,35
55
58
4,33
56
53
4,28
57
73
4,25
58
51
4,21
59
62
4,17
60
61
4,13
61
52
4,09
62
55
4,04
63
57
4,00
64
60
3,96
65
69
3,90
66
81
3,84
67
67
3,82
68
65
3,79
69
70
3,77
70
79
3,75
71
74
3,70
72
72
3,67
73
71
3,60
74
68
3,57
75
75
3,55
76
78
3,51
77
66
3,49
78
77
3,45
79
76
3,40
80
64
3,33
81
80
3,31
82
84
3,28
83
82
3,25
84
85
3,00
85
83
2,00
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В августе 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).