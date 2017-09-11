Во время объявления новой стратегии Вашингтона в Афганистане президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан должен отказаться от поддержки боевиков, сражающихся против афганского правительства, иначе США могут пересмотреть свои отношения с Пакистаном. Этот призыв Трампа вызвал ожидаемую реакцию в Исламабаде. Официальные представители Пакистана охарактеризовали слова президента США как «враждебные» и «угрожающие», пишет Майкл Кугельман в статье для The National Interest.

Развилка. Афганистан. 1955

В комитете национальной безопасности Пакистана решительно отвергли обвинения Трампа, что Исламабад укрывает террористов, которые дестабилизируют ситуацию в Афганистане и атакуют американские подразделения. «Превращение Пакистана в козла отпущения не поможет стабилизировать ситуацию в Афганистане», — говорится в заявлении комитета. 30 августа Национальная ассамблея Пакистана приняла резолюцию, в которой обвинения Трампа были охарактеризованы как «враждебные» и «угрожающие».

Реакция Пакистана возымела дипломатические последствия. Исламабад отложил на неопределённый срок запланированный визит спецпосланника США по Афганистану Элис Уэллс в Пакистан. Выступая 30 августа в парламенте, министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф призвал правительство страны приостановить с Вашингтоном все двусторонние визиты на высоком уровне. Между тем по всей стране вспыхнули антиамериканские протесты. Граждане Пакистана вышли выразить своё негодование в связи с обвинениями Трампа и международной политикой США в целом.

Подобная реакция Пакистана на критику со стороны США не является чем-то новым. Ранее в отношениях двух стран также были периоды взаимного недоверия. В 2011 и 2012 годах отношения между Вашингтоном и Исламабадом были осложнены глубоким кризисом, которому предшествовал ряд событий: сотрудник ЦРУ убил двух граждан Пакистана на оживлённой городской улице Лахора, спецназ США прибыл на пакистанскую территорию, чтобы ликвидировать Усаму Бен Ладена, самолёт НАТО убил несколько десятков пакистанских пограничников. В тот момент риторика с обеих сторон была более острой, чем сейчас. До того момента, как Трамп занял должность президента США, около 92% граждан Пакистана были не довольны международной политикой Соединённых Штатов.

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Joshua Kruger Пакистан

С точки зрения автора, сейчас осложнение отношений между Вашингтоном и Исламабадом вызвано тремя главными причинами:

Во-первых, руководство Пакистана осведомлено о бескомпромиссной позиции Трампа в отношении терроризма: любая террористическая группировка должна быть уничтожена любой ценой. Трамп может ввести более жёсткие меры, чем его предшественники, чтобы заставить Пакистан отказаться от поддержки афганских талибов, которые оказывают Исламабаду значительную помощь в сдерживании Индии. Эти меры могут включать в себя применение беспилотников в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва для уничтожения лидеров боевиков. Также США могут наложить санкции на пакистанских официальных лиц, заподозренных в связях с террористами. Вашингтон может расширить число воздушных ударов по объектам террористов и даже назвать Пакистан спонсором боевиков, если Исламабад не предпримет мер по борьбе с боевиками в течение определённого периода времени.

Во-вторых, Исламабад обеспокоен распространением антипакистанских настроений в Белом Доме, Пентагоне и американских аналитических центрах. Несмотря на популярность политики Трампа в Вашингтоне, более жёсткая линия Белого Дома в отношении Пакистана, скорее всего, будет ободрена как республиканцами, так и демократами.

Третья причина заключается в том, что Трамп готов задействовать фактор Индии, чтобы заставить Пакистан следовать требованиям США. Трамп призвал Индию активизировать свою деятельность в Афганистане, где Нью-Дели уже играет важную роль, что не соответствует интересам Пакистана. В 2011 году Индия и Афганистан подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Индия направила крупные средства на развитие Афганистана, включая строительство плотин и нового здания парламента.

Индийские инструкторы проводят подготовку военных Афганистана. Из Индии в Афганистан поставили военные транспортные средства, несколько боевых вертолётов. Военная помощь Нью-Дели является скромной, поскольку Индия не хочет обострять отношения с Пакистаном.

Примечателен тот факт, что Трамп не призывал Индию наращивать военную поддержку Афганистану, а сконцентрировать усилия на оказании экономической помощи.

Власти Пакистана нередко заявляют, что Индия использует Афганистан в качестве своей базы для организации саботажа в Пакистане, начиная с поддержки пакистанских сепаратистов в Белуджистане, заканчивая поддержкой пакистанских талибов. Президент США впервые призвал Индию активизировать свою деятельность на территории, которую, как утверждают в Пакистане, используют для организации антипакистанской деятельности. Подобный призыв является для Пакистана настоящим кошмаром.

ВС США в Афганистане

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что Пакистан устремится в широко раскрытые объятия Китая, который выстроил и без того прочное партнёрство, поскольку заинтересован в строительстве китайско-пакистанского экономического коридора.

По мнению автора статьи, не исключено, что эскалация напряжённости в отношениях США с Пакистаном может закончиться полным разрывом отношений. Это риск, на который Вашингтон может пойти, чтобы реализовать новую стратегию в Афганистане. Конечно, Исламабад и Вашингтон совсем не стремятся разорвать отношения. Трамп в своём выступлении дал понять, что Пакистан может многое выиграть, если согласится помочь усилиям США в Афганистане.

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Теперь, когда Трамп одобрил отправку дополнительных войск в Афганистан, маршруты поставок НАТО, проходящие по территории Пакистана, стали важны как никогда. Исламабад может в одно мгновение закрыть эти маршруты, как он это сделал в 2011 и 2012 годах, если отношения между двумя странами продолжат ухудшаться. Между тем Пакистан, несмотря на поддержку из Китая, высоко ценит американскую военную помощь и свои отношения с единственной сверхдержавой в мире. Кроме того, благоволение Пакистану Международного валютного фонда, где Вашингтон имеет большое влияние, может закончиться в случае разрыва двухсторонних связей.

В конечном счёте траектория движения отношений между США и Пакистаном, по мнению автора, будет зависеть от тактики, которую предпримет Белый дом, и ответных действий со стороны Исламабада. Чем жёстче меры со стороны Вашингтона, тем больше вероятность того, что Пакистан может нанести опасный ответный удар. С другой стороны, чем больше Исламабад будет отказываться от изменения своей политики, тем жёстче будут меры со стороны США.