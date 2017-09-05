



Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Сегодня, 5 сентября, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий торжественно открыл VII сессию парламента восьмого созыва, которая продлится до 2 февраля следующего года. Депутаты вернулись после летних каникул, в частности, в зале зарегистрировались 375 народных избранников. Также в парламенте в полном составе собралось и правительство во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, представители судебной ветви власти, дипломаты, общественники.

Открытие происходило по традиционной процедуре — депутаты, гости и хор исполнили гимн Украины. После этого спикер Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман призвали политиков и общество к объединению ради реформ. Так, Парубий процитировал главу Центральной рады Украинской народной республики Михаила Грушевского.

«Не трогать то, что делит и разъединяет единые части украинской земли, а отслеживать то, что соединяет их вместе. Объединяться, концентрироваться, а не делиться, не разбегаться. Это должно быть нашим лозунгом. Это слова Михаила Грушевского», — сказал Парубий.

В свою очередь Гройсман призвал депутатов принять важные реформы.

«Новая сессия — это возможности… Мы за эти три года после революции достоинства смогли стабилизировать ситуацию, мы имеем небольшие ростки экономического роста. Но этого недостаточно, чтобы дать украинцам должное качество жизни, должную зарплату, пенсию, возможность получать качественное образование и охрану здоровья, доступ к качественному и справедливому правосудию. Наша обязанность провести изменения, которых украинцы ждут десятилетиями. Конечно, есть и те, кто говорят, что все пропало, что Украина — безнадежна и ничего не изменится. … Есть и те, кто хочет разрушать, кто хочет и дальше сбрасывать страну в пропасть испытаний и разочарований», — считает Гройсман.

Кроме того, премьер отметил, что «наши решения, которые равны 226, приблизят успех, который ощутит каждый украинец».

«Я буду бороться за этот успех. И хотел бы, чтобы мы боролись вместе — коалиция, оппозиция и внефракционные… Мы имеем с вами шанс сделать страну успешной. Я хочу каждого призвать, давайте объединимся и наконец-то примем все необходимые решения, которые дадут возможность стать Украине страной успешных людей», — подытожил Гройсман.

FEMEN Women's Movement Femen

Под Радой начались акции протеста

Стоит отметить, что сегодня, 5 сентября, Национальная полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева. Так, пресс-служба ведомства проинформировала, что за правопорядком следит 1800 правоохранителей и военнослужащих.

Тем не менее, усиленные меры безопасности не помешали активистке движения Femen устроить яркий перфоманс у стен Рады, что, несомненно, украсило начало нового политического сезона.

В частности, красивая рыжеволосая активистка по имени Наталья с голой грудью и в школьной клетчатой юбке залезла на памятник у входа в парламент и начала звонить в импровизированный школьный колокол. На её груди было написано на английском «Школа коррупции».

Девушке удалось простоять около 2-х минут, после чего она спустилась. После активистку увезли в РОВД вежливые правоохранители. В пресс-релизе Femen сообщили, что так организация поздравила украинский парламент — «школу коррупции» — с открытием нового политического сезона. Там считают, что такое определение «наиболее точно отвечает природе украинского парламентаризма».

Также сегодня под стенами Рады переселенцы из Донбасса устроили пикет (до 50 человек). Люди требовали признать Донецк и Луганск «оккупированными территориями», а их жителям предоставить статус пострадавших от боевых действий, компенсировать потерю жилья.

«Мы вышли в очередной раз потребовать от правительства и Рады, которые не признают Донбасс оккупированной территорией, признать, что идет война. Не дают нам статус пострадавших от войны, несовершеннолетним детям — статус ребенок войны. Они полностью сравняли нас с трудовыми мигрантами, блокируют проекты по обеспечению жильем. Не выносят законопроект, чтобы мы не платили судебные сборы по делам, связанным с внутренним перемещением. Требуем, чтобы они внесли изменения в бюджет и те средства, которые не были использованы на Донецкую и Луганскую область по поводу жилья для временно перемещенных лиц, чтобы они направили сюда и финансировали жилищные программы, должен быть отдельный законопроект по предоставлению временного социального жилья», — сказала переселенка из Донецка Вера Губанова.

На повестке дня важные реформы и отмена «АТО»

Примечательно, что депутаты так и не смогли утвердить повестку дня сессии, на это не хватило голосов. После трех неудачных попыток народные избранники утвердили лишь план работы на неделю.

Так, «слуги народа» планируют 10 недель работать в пленарном режиме, шесть недель в комитетах и еще шесть — в округах. В первый день работы парламент начал рассматривать образовательную реформу в первом чтении. До обеденного перерыва успели рассмотреть ряд отклоненных поправок, однако до половины всего списка не дошли (всего подано 1705 поправок, комитет отклонил 607).

Наибольшую дискуссию вызвал вопрос, на каком языке должны обучаться представители нацменшинств на Украине. После реформирования системы образования народные избранники планируют разработать новый закон о кибербезопасности.

Завтра, 6 сентября, депутаты не будут голосовать, планируется работа в комитетах. А 7 сентября депутаты намерены принять изменения в кодексы в связи с судебной реформой.

Помимо этого от Рады ждут внесения изменений в закон о приватизации, что должно повысить привлекательность 893 гособъектов, которые правительство планирует выставить на продажу в ближайшее время. Также этой осенью планируется рассмотреть медицинскую и пенсионную реформы. По словам Гройсмана, пакет «пенсионных» законопроектов сейчас находится в парламенте и, как ожидается, он будет проголосован уже в сентябре.

«Это позволит повысить пенсии для 9 млн пенсионеров уже в октябре и заложит основы разработки законодательства по накопительной пенсионной системе», — заверил он в своей презентации, выложенной в Facebook 5 сентября.

Гройсман напомнил, что предложения кабмина сохраняют существующий пенсионный возраст и отменяют 15-процентное налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

«Мы также уменьшаем дефицит Пенсионного фонда, который сегодня составляет более 140 млрд грн. (6 млрд 563 млн долл. — прим.ред.)… Главное, чтобы парламент в сентябре принял решение. Это важно. Как важно и то, чтобы поправки к законопроектам не разрушили идеологию документов», — добавил Гройсман.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

Но самым дискуссионным и наиболее важным для Украины станет принятие закона о реинтеграции Донбасса. Сначала проект закона рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). 4 сентября депутат, член фракции Блок Петра Порошенко, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии, сообщает «Радио Свобода».

Она уточнила, что для Донбасса рассматриваются три возможных варианта ввода миротворцев: полицейская миссия ОБСЕ, миссия ООН или миротворческая миссия Европейского Союза. Луценко отметила, что о миротворческой миссии расскажет президент Порошенко во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН во второй половине сентября. В связи с этим после завершения всех согласований и дополнительных консультаций с партнерами Украины в «нормандском» формате законопроект уже с пунктом о миротворцах могут окончательно подготовить до конца сентября и представить в парламенте в начале октября. Луценко напомнила, что в законопроект о реинтеграции Донбасса вводится понятие «самообороны Украины», а Россия официально признается «агрессором». Это даст возможность объявить о завершении «АТО», не объявляя войны России.

Оценки экспертов

Ряд экспертов прогнозируют снижение эффективности работы Рады из-за непопулярности реформ и чрезмерного популизма украинских политиков. «Степень эффективности будет уменьшаться, поскольку все будут помнить о перспективе выборов. Поэтому, так или иначе, это будет отображаться в работе. Нас ожидают достаточно серьезные баталии за госбюджет. Есть определенные сомнения в том, что будет достаточно эффективно проголосована медицинская реформа, так как она является достаточно непопулярной. Гораздо выше вероятность утверждения норм образовательной реформы, так как они, по большому счету, возражений не вызывают», — сказал «Апострофу» Петр Олещук.

Кроме того, политолог Евгений Магда не исключает, что если Раде не удастся начать реформы, уже осенью будет предпринята попытка расшатать ситуацию в стране.

«Если парламенту удастся набрать определенный темп, например, за счет голосования за образовательную реформу, потом за счет других голосований, когда будет выкристаллизовываться магическая формула «226 голосов»… Независимо от того, кто именно войдет в эту цифру, потому что нет нормы законодательства, что за решения должны голосовать только члены коалиции. Если быстро в сентябре будет принята хотя бы одна реформа, то тогда будут шансы, что эта осень станет осенью реформ. Если нет, то уже в середине октября в Киеве начнутся попытки расшатать ситуацию», — считает Магда.

В то же время глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров выразил надежду, что Рада внесет поправки в Налоговый кодекс, что упростит работу бизнеса и выведет часть экономики из тени.

«Надеюсь, уже в ближайшее время депутаты проголосуют за необходимые законопроекты в т. ч. о международных стандартах финансовой отчетности и электронных доверительных услугах. Для бизнеса — это реальная возможность оторваться от старых схем».

«Очевидно, что отмена сотен «допотопных» регуляторных актов, реформирование налоговой системы положительно влияют на ситуацию в целом… Прозрачное и понятное администрирование налогов, упрощение процедур ведения бизнеса, дешевое кредитование, максимальная прозрачность и равные условия для участников рынка. Тем более что сейчас есть благоприятные для этого условия. Мир постепенно оправляется от глобального кризиса. Впервые за последние годы Украина снова в топе списка потенциально привлекательных для инвестиций стран (данные Institutional Investor). Причем сейчас сюда могут прийти инвесторы, которые традиционно не интересовались нашим регионом», — написал Насиров в блоге на сайте «Обозреватель».

Кроме того, депутаты по-разному отнеслись к старту новой сессии. «Долго мы не собирались. От отпуска и отдыха я устал», — признался в эфире телеканала «112 Украина» депутат, член фракции «Народный фронт» Михаил Гаврилюк.

«Я в школу ходил 1 сентября, никогда не радовался. Не любил я школу, так получилось. И сюда (идти в Раду) особой радости не испытываю. А за коллегами (соскучился — ред.), еще меньше, чем за Верховной Радой», — рассказал депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

Tymoshenko.ua Тимошенко

В свою очередь народный депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости провести в парламенте стратегическое совещание руководства страны, лидеров парламентских фракций и внепарламентских демократических партий для обсуждения экономической ситуации и принятия стратегии вывода Украины из кризиса. По ее словам, 85% украинцев уверены, что Украина движется в неправильном направлении.

«Надо говорить о новой стратегии. И «Батькивщина» шаг за шагом может предложить выход из этого колоссального кризиса, в котором за 26 лет Украина ни разу не находилась. Если есть ответственность, нравственность и честь, прошу немедленно собраться в парламенте и пересмотреть нынешнюю стратегию и абсолютно тупиковые реформы», — отметила лидер партии.

Она призвала «не жить иллюзиями, а ставить правильные диагнозы» ситуации в стране. Политик выразила озабоченность тем, что люди не просто едут, а «уже массово эвакуируются из страны», поскольку ухудшается уровень жизни. Тимошенко напомнила печальную статистику из ежегодного доклада ООН по развитию человека: 60% украинцев находятся за чертой бедности, снижение ВВП наблюдается на уровне 31,9%.

«Против украинского народа ведется война. Возьмите любой рейтинг, и вы увидите: к сожалению, мир оценивает то, что происходит в Украине, совсем не так, как это подает власть с каналов телевидения. И подготовленные ей новые реформы стране надо тщательно анализировать», — рассказала политик.

При этом Тимошенко обратила внимание, что в повестку дня не вносят и не голосуют законопроекты «Батькивщины» о деофшоризации, урегулировании тарифов и создании Временной следственной комиссии (ВСК). «В парламенте лежат два фундаментальных системных документа, которые могут добавить в доходную часть бюджета не менее 67 млрд гривен (2 млрд 586 млн долл.)», — подытожила она.

Как сообщалось, VI сессия Рады восьмого созыва была малопродуктивна. К примеру, 7 августа генеральный директор ВОО «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель иронично оценил результаты работы парламента словами: «пациент скорее жив, чем мертв». Так, за время работы VI сессии было принято 275 законодательных актов. Из них 100 законов (23 — о ратификации соглашений) и 175 постановлений (48 — о принятии за основу проектов законов). В общем из 100 законов лишь 11 были новыми актами. Остальные — это внесение изменений в уже существующие документы. Большинство из принятых в эту сессию законов инициировали народные депутаты — 56, правительство — 32 и 12 законов — президент Украины Порошенко. Примечательно, что из 56 законов авторства народных депутатов лишь 11 были исключительно инициативой фракций коалиции — БПП или «Народного Фронта». Остальные 45 законов — были поданы совместно депутатами различных фракций и групп ВРУ. Напомним, V сессия ВРУ приняла 106 законов.

Тем не менее, по состоянию на 9 июля в парламенте зарегистрировано 5 486 проектов законов и 4 188 проектов постановлений, что стало рекордом в истории украинского парламентаризма. Но около трети поданных народными депутатами законопроектов — нереальны к исполнению, то есть не имеют реальных источников финансирования и, по сути, будут примерами «финансового популизма».