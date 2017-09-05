В Казахстане пытаются разобраться с причинами массовой драки в Астане на строительной площадке «Абу-Даби Плаза», попутно оценивая действия властей и вероятность возникновения новых столкновений с иностранными рабочими. Отмечается, что нельзя однозначно называть случившееся конфликтом на национальной почве. При этом национал-патриоты Казахстана считают, что «иностранцы едут и вытесняют с работы местных» и ведут себя слишком вызывающе.

Строительные работы

С этим согласен и политолог Замир Каражанов.

«Ситуация, которая произошла в Астане, говорит о том, что необходимо защищать интересы местных кадров. Иностранцы иностранцами, но по законодательству иностранные инвесторы-работодатели не могут просто брать и приводить своих рабочих, если не докажут, что никак без них не могут обойтись», — говорит он.

Sibom «Абу-Даби Плаза»

Однако ему возражает политолог Олег Сидоров, который считает, что в силу специфики менталитета казахстанцев работодателям легче нанимать иностранных специалистов, так как «им не нужны на работе родственники чьих-то уважаемых, близких людей, а нужны специалисты, способные качественно выполнять необходимый объем работы». Он поясняет, что помимо этого есть такая проблема, как недостаточный выпуск казахстанскими вузами необходимых специалистов.

«Иностранные специалисты привлекаются для проведения определенного вида работ. Конечно, у многих казахстанцев это может вызвать негодование, но давайте попробуем ответить на вопрос: сколько вузов в Казахстане готовят специалистов строительных, технических специальностей? Единицы. В Казахстане в приоритете быть юристом, экономистом и менеджером. Эти специальности есть в каждом вузе, и конкурс туда большой. Поэтому многие компании испытывают кадровый голод. В этом плане приглашение иностранных специалистов является единственным выходом», — пишет Сидоров.

Еще один вопрос, вытекающий из конфликта — масштабы трудовой миграции. Здесь можно отметить, что официальные цифры по трудовым мигрантам постепенно снижаются, но, по мнению политолога Олега Сидорова, нелегальная трудовая миграция выше официальных цифр. Он полагает, что для того, чтобы отследить реальную картину, «необходимо для начала провести комплексное исследование с целью выявления системных ошибок».

Что касается действий властей, то, по мнению политолога Олега Сидорова, власть более или менее справилась с задачей по недопущению перерастания конфликта в масштабную акцию протеста, а также вовлечения в противостояние новых участников.

«В этом случае видны действия, которые частично смогли предотвратить стычки, а также скопление протестных групп населения в зоне конфликта. Прошедшая ночь в районе «Абу Даби Плаза» показала, что необходимо не только проводить регулярные тренировки с ОМОНом, но и более активно вовлекать представителей правоохранительных органов в работу с населением», — говорит он.

Рабочий

Неоднозначно оценил действия силовиков ресурс Sayasat.org.

«Как и в случае с прошлогодними земельными митингами, правоохранительные органы отработали исключительно в рамках приказов. Несмотря на эмоции «наших бьют», невольно подталкивающие подыграть соотечественникам, силы правопорядка удержали желающих устроить возмездие иностранным рабочим, произвели задержания активистов, восстановили общественный порядок — что и требуется от органов правопорядка для недопущения массовых беспорядков. Теперь же аппарату принуждения предстоит доказать свою беспристрастность и при дальнейшем разборе полета», — пишет редакция ресурса.

При этом, по мнению редакции «Саясат», неплохо себя показало министерство информации и коммуникаций Казахстана в лице главы ведомства Даурена Абаева, а также подключившиеся аким (губернатор) города Астана Асет Исекешев и представители МВД.

«Профильное министерство заметно набило руку по информационному сопровождению кризисных ситуаций. Первым выступил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, который уже в 22.55 призвал не поддаваться на провокации, а также анонсировал информационные выходы столичных властей и полицейских. Последующие затем комментарии акима Исекешева и от МВД позволили сбить волну слухов и инсинуаций, которые повышали общий градус. Не было задержаний журналистов, в первые сутки государство не использовало интернет-рубильник. Безусловно, были и провалы. К примеру, комментарий от прокуратуры по количеству задержанных с конкретизацией их гражданства вызвал новый накал ситуации. Но это больше вопрос личных навыков и компетенций конкретного спикера», — отмечает Sayasat.org.

Однако тут можно напомнить, что жители разных городов Казахстана в момент происшествия жаловались на проблемы с мессенджером WhatsApp, а на следующий день на перебои в работе социальных сетей Youtube, Facebook и Instagramm.

jtstewart Астана

Что касается общих протестных настроений, то Sayasat.org отмечает высокую протестную мобилизацию в Казахстане.

«Ситуация показала рекордный тайминг протестной мобилизации. Непосредственно сам конфликт между охраной и рабочими произошёл в 20:35, а уже в 22.00 на информационных ресурсах появилась первая информация о полицейском оцеплении в районе общежитий «Абу-Даби Плаза». То есть потребовался буквально час для того, чтобы разогнать ситуацию от первоначального конфликта до предпогромного состояния (при том что был вечер выходного дня)», — пишет ресурс.

Отмечается, что общественная полемика по данному происшествию вскрыла многие «болячки» — от ситуации с качеством трудовых ресурсов и соблюдения миграционного законодательства до доверия к государству в целом.

«В то же время она показала высокую релевантность охранительной идеологии, ее политическую перспективность. В свою очередь, последовавший новый виток дискуссий вокруг национализма, с одной стороны, наметил разделение на умеренное и радикальное крыло, с другой стороны, предопределила скорые ответные действия со стороны испугавшегося государства. «Абу-Даби Плаза» показала, что в Казахстане протестность «стрельнуть» может неожиданно и в любом месте. Но в списке возможных причин для «бостонского чаепития» национальные чувства — это самый горючий материал», — заключает «Саясат».

Отметим, что известный казахстанский социолог Гульмира Илеуова неоднократно подчеркивала, что в реальности протестные настроения больше сосредоточены в Астане, чем в Алма-Ате.

Напомним, 2 сентября 2017 года в строящемся многофункциональном комплексе «Абу-Даби Плаза» произошла массовая драка между казахстанскими работниками и гражданами Индии. Первоначальная версия причин конфликта была следующая: охрана отказалась выпустить нетрезвого гражданина Индии, тот вернулся со своими соотечественниками и избил охранника, а за охранника вступились местные работники и избили граждан Индии.

Сегодня, 5 сентября, окончательную картину произошедшего представил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов и, по его словам, реальной причиной конфликта стало не употребление спиртных напитков индийскими рабочими, а их отказ пройти через металлодетектор. После инцидента охрана начала избивать граждан Индии, а в ответ индийские рабочие забросали камнями охранный пост, после чего и началась потасовка.

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