Майские указы президента РФ Владимира Путина, изданные в 2012 году, должны быть исполнены уже через несколько месяцев. Таким образом, уже через три с половиной месяца главы регионов должны будут отчитаться в том, удалось ли поднять зарплаты учителей, работников культуры и преподавателей колледжей до средней по региону, а зарплаты преподавателей вузов, врачей и научных сотрудников до двух средних. Корреспондент ИА REGNUM попытался выяснить, придется ли брянскому губернатору Александру Богомазу и его подчиненным краснеть и оправдываться, или же глава области сможет с гордостью доложить об исполнении указов.

ИА REGNUM Сельский учитель

Справка

Средняя зарплата брянских работников в январе-июне 2017 года составила 23,9 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года она выросла на 6%. По данным Брянскстата, больше всего в регионе получают работники финансовой и страховой сферы. Их средняя зарплата равна 41,3 тысячи рублей.

В Росстате зарплаты работников бюджетных организаций сравнивают со среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В январе-июне 2017 года она была равно 20 974 рублям.

Высшее образование — в цене, наука — нет

Средняя зарплата педагога дошкольного образования в Брянской области — самая низкая среди всех работников образовательных учреждений. Она составляет 20,7 тысячи рублей. На втором месте с конца — зарплаты работников дополнительного образования. Они получают примерно 21,3 тысячи рублей, на третьем — учителя общеобразовательных школ. Их зарплата составляет 25,7 тысячи рублей, что уже превышает среднюю по области. Труд научных сотрудников оценивается в среднем в 29,2 тысячи рублей. А вот преподаватели вузов и вовсе должны по-настоящему шиковать в регионе — их зарплата составляет 40,4 тысячи рублей.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Перинатальный центр

Медицина: и плохо, и хорошо

С зарплатами медицинского персонала дела обстоят намного хуже. Согласно принятой в регионе программе «Развитие здравоохранения Брянской области на 2014—2020 годы», зарплата врачей в 2017 году должна быть выше средней по области на 80%. Этот уровень пока не достигнут — в среднем врачи, которые имеют высшее образование, получают 37,3 тысячи рублей, что составляет 177,9% от средней.

Показатель, записанный в программе, достигнут пока только в случае со средним медицинским персоналом. Но и цели здесь были не такие грандиозные. В 2017 году, согласно программе, представитель среднего медперсонала должен получать не менее 90% от средней по региону. На деле — они получают 19,3 тысячи, что равно 92%.

Вовсю завидовать своим «средним» коллегам должны представители младшего медицинского персонала, потому что их зарплата равна 12,6 тысячи рублей, что составляет примерно 60% от средней по региону (должно быть 80%).

Зарплаты брянских врачей в марте 2017 года стали поводом для небольшого скандала. Тогда сотрудники перинатального центра не смогли ответить Владимиру Путину на вопрос, сколько они получают.

«Вы знаете, сказать, чтобы совсем плохая зарплата, нельзя. У нас средняя зарплата. Мы справляемся, живем. Не жалуемся», — «похвастались» тогда врачи.

В ответ на обрушившуюся критику в СМИ в правительстве области тогда рассказали, что зарплаты врачей и среднего медицинского персонала выросли в 1,4 раза с 2012 года. Младший медперсонал стал получать в 1,7 раза больше.

Социальная и культурная сфера: хуже некуда

Зарплаты брянских работников социальной и культурной сферы пока сильно не дотягивают до нужных показателей. Так, в соцсфере средняя зарплата составляет 15,8 тысячи рублей (75%), а в учреждениях культуры — 16,8 тысячи рублей (80%).

Давайте о хорошем?

На сайте правительства Брянской области, в разделе, посвященном исполнению указов, нет информации о заработной плате в бюджетной сфере. Здесь есть информация о реализации указов в части ликвидации второй смены в школах и сокращении очереди в детские сады и других. К примеру, в отчете за 2012—2016 годы говорится, что ветеранам Великой Отечественной войны было предоставлено 2564 квартиры, а дети-сироты получили 1218 квартир. Кроме того, в документе сообщается, что зарплата в регионе выросла с 13,9 тысячи рублей до 22,8 тысячи рублей, а пенсия — с 7,7 тысячи до 11,6 тысячи рублей. Также правительство региона сообщает, что за четыре года в дорожный фонд области было направлено 15,776 млрд рублей, 3060 человек были расселены из аварийного и ветхого жилья, а доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет выросла с 70% до 100%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка к ЕГЭ

Немного о плохом?

Между тем исполнение майских указов в регионе сразу началось со скандалов. К примеру, в декабре 2014 года СМИ писали о том, что ради показателей в регионе сокращали ставки.

«Зарплата директора сельского Дома культуры Елены Прохоровой — 5300 рублей, однако у директора 0,75 ставки, как повелело начальство. То есть в отчетах будет значиться, что на самом деле жалованье директора на четверть выше. Такие арифметические хитрости пустили в ход сразу после того, как вышли указы президента о повышении зарплат бюджетникам», — писала тогда «Российская газета».

Только пришедший на должность врио губернатора Александр Богомаз тогда раскрыл все карты своего предшественника Николая Денина. В частности, новый губернатор рассказал о том, что среднюю зарплату повышают с помощью повышения зарплат руководства. Тогда директору департамента образования Владимиру Оборотову пришлось за месяц менять ситуацию, при которой «некоторые директора школ получают больше, чем руководители заводов».

Однако с приходом нового главы регионы скандалы не закончились. Сначала волна оптимизации захватила музеи и театры, а после библиотеки.

«Данное объединение не затрагивает ни имущественных комплексов учреждений (не предполагается высвобождение помещений и территорий), ни фонды, ни численность основного персонала. Объединение направлено, прежде всего, на повышение качества предоставляемых услуг, расширение форм обслуживания, повышение заработной платы специалистов», — сообщали тогда в департаменте культуры.

После в волне оптимизации чуть было не захлебнулось и образование. Причем здесь всё также тихо не прошло. С начала 2015 года по сентябрь 2016 года в Брянской области было закрыто 7 школ и 7 филиалов учебных заведений, которые находились в небольших селах и деревнях.

К примеру, закрытие школы в селе Глуховка Суражского района было обусловлено тем, что сама школа была построена в 1938 году, здание находится в аварийном состоянии, отапливается от собственной угольной топочной. Но с учениками здесь ситуация лучше — в 2015 году тут учились 28 человек, на которых проходилось 10 педагогов.

Эту школу начали активно защищать родители, которые были вполне довольны и уровнем знаний своих детей, и тем, в каких классах проводятся занятия. При этом село пока не вымирает — дети тут рождаются, и школа в принципе должна была пополняться. Но для чиновников оказалось важнее сэкономить деньги, чем встать на сторону жителей. Ни прокуратура, ни суды не смогли помочь родителям. В итоге школа была закрыта.