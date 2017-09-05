



Иван Шилов ИА REGNUM

Польша вспоминала 1 сентября о начале Второй мировой войны. Как пишет Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия), в Ченстохове на Мемориальной площади выступили представители местного самоуправления и государственных органов власти, ветераны и школьники. Во время празднования эмоциональную речь произнес депутат от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Шимон Гижиньский, который говорил о «гегемонии Германии в Европе» и «триумфе немецкой исторической политики», сравнивая нынешнее положение Польши с началом Второй мировой войны. «Мы имеем дело с бедствием в виде инсинуаций и обвинений, самой постыдной и самой неоправданной ложной информации, распространяемой во всем мире, о польских концентрационных лагерях, — заявил депутат PiS. — Также очень важно наличие в Польше очень сильного прогерманского политического лагеря, который имеет эвфемистическое название так называемой «тотальной оппозиции». Дамы и господа, перед этими угрозами мы стоим как нация и как государство, сегодня и в прошлом, лицом к лицу, мы должны найти политический ответ на них. Этот политический ответ также корреспондируется с осознанием того, что мы стоим против мира, против Европы, как в 1939 году. Одновременно здесь, помимо военного параллелизма, существует идеологический, моральный и цивилизационный параллелизм. В настоящий момент мы защищаем остатки европейской, демократической идентичности, христианского порядка, именно как Польша. Я думаю, что, оставаясь исключительно в рамках идеологических, не вступая в политические частности, во имя национальных интересов и от имени польского государства такой ответ должным образом делается. Но нужны и необходимые действия со стороны общества, непримиримые, мужественные, мудрые, правдивые, как те, что были сделаны болельщиками футбольного клуба «Легия», которые продемонстрировали всему миру правду о преступлениях Германии против польской нации и польских детей».

В Щецине прошли протесты против «лживой реальности» — митингующим не нравится, что в городе до сих пор стоит «памятник благодарности» Красной армии, сообщает Radio Szczecin (Щецин). «Позор городским чиновникам, позор президенту Щецина Петру Кшисткову, позор советским и немецким оккупантам», — декламировали манифестанты на Солдатской площади, где стоит монумент. Кампания была организована ассоциацией Kontra в связи с 78-й годовщиной начала Второй мировой войны. Ее представители выразили поддержку деятельности Института национальной памяти Польши, только благодаря которым мемориал будет переставлен на Центральное кладбище. После того, как участники акции протеста повесили на «памятник благодарности» плакат со словами «Мы помним», сотрудники полиции вмешались и сделали замечание. В свою очередь, вице-президент Щецина Марчин Павлицкий заверил, что мемориал солдатам Красной армии исчезнет с Солдатской площади.

«Левица» организует в Сосновце дискуссию о первом секретаре ЦК Польской объединенной рабочей партии (1970—1980 гг.) Эдварде Гереке, передает Dziennik Zachodni. Дебаты пройдут 15 сентября. Напомним, что 2 сентября в Польше окончательно вступил в силу закон о декоммунизации, в соответствие с которым должны быть переименованы улицы и убраны памятники, «прославляющие» коммунистическую идеологию и/или связанные с Польской народной республикой. В большинстве городов — и Сосновец не исключение — советники уже приняли решения о переименованиях. Однако ни проекта постановления, ни тем более голосования об изменении названия кольцевой развязки имени Герека не было. Бывшего главу ПОРП защищает президент города Аркадиуш Хенчиньский. Издание предполагает, что в итоге решение о переименовании кольцевой развязки, вероятно, будет принято воеводой Ярославом Вечореком. Письмо на его имя опубликовал председатель Сосновецкого отделения Союза левых демократических сил Томаш Неджеля. К петиции может присоединиться любой желающий. Представитель Федерации молодых социал-демократов Михал Вчисло заявил: «Мы надеемся, что в очередной раз жители Сосновца пошлют четкий сигнал, показывающий общественную поддержку нашего города идее почтить память Герека, и приглашаем всех принять участие в дискуссии «Эдвард Герек — достижения и роль в развитии Сосновца». Главным гостем дебатов должен выступить член Европейского парламента профессор Адам Герек, сын Эдварда.

Краковяне вступили в борьбу за то, чтобы в Австралии не переименовывали гору имени Тадеуша Костюшко, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). Краковский комитет кургана Костюшки поддержал польскую общину в Австралии в борьбе за сохранение названия горы Костюшко. У аборигенов есть проблема с ее произношением. Возможно, они не знают характера польского национального героя и потому решили изменить название горы. Краковяне пригласили представителей коренных австралийцев в Краков, чтобы обсудить этот вопрос. Они хотят убедить гостей передумать. Ожидается, что аборигены прибудут в октябре. Они будут участвовать в завершении Года Тадеуша Костюшко, примут примут участие в конференции «Интеграция вместе с Костюшко». Гора Костюшко был обнаружена и описана 12 марта 1840 года польским путешественником Павлом Эдмундом Стшелецким и названа им же в честь знаменитого генерала.

«Польская мечта пробивает стеклянные потолки», — заявил Express Bydgoski (Быдгощ) вице-премьер Матеуш Моравецкий. По его мнению, сегодня, рассуждая о мировой политике, имеет смысл обращаться к работам Самуэля Хантингтона или польского геополитика Феликса Конечного, который писал о столкновении цивилизаций иначе, чем Фрэнсис Фукуяма, согласно которому история вот-вот закончится. «Постепенно растущий Китай, исламский мир и милитаристская сильная Россия означают рост рисков в мире, — сказал Моравецкий. — Можно было бы подумать, что я пессимист. Но это не так. Я смотрю с большой надеждой на будущее. Есть невероятные возможности для развития. Для всех нас. Проще говоря, никогда не было так выгодно производить так много товаров. Сегодня практически во всем мире идет перепроизводство в сельском хозяйстве. Промышленные товары проходят аналогичный путь возрастания как сельское хозяйство в ХХ веке. Что это значит? Избыток промышленных товаров всех видов… Чрезмерное неравенство и мир, в котором 1% самых богатых людей имеют больше, чем другие 99%, означают огромные риски. Есть опасность революционного взрыва. Она уже видна в лице миллионов людей, которые стекаются из Африки в Европу… Есть теория Фарида Закарии, который утверждает, что демократия препятствует управлению, он хочет либерализма без демократии. Я знаю его теорию. Но это очень опасный вывод. Я думаю, что наиболее разумным ответом на эти проблемы является республиканская солидарность. Это не та демократия, которая терпит неудачу. Элиты терпят неудачу… Нам нужно изменить наше мышление о налогах, экономике, государстве и обществе. Солидарность и республиканство — уникальный синтез Польши».

Свентокшиская палата сельского хозяйства обвинила перерабатывающие заводы в сговоре и призвала садоводов не продавать им яблоки, информирует Echo Dnia (Кельце). Цены на яблоки упали во всей Польше. Причем они значительно изменились всего за несколько часов. Если рано утром в закупочных пунктах можно было получить за килограмм промышленных яблок более 80 грошей, некоторые предлагали до 90, то уже днем за них давали до 60 грошей. За падение отвечают заводы. По мнению фермеров, всё это есть результат сговора обрабатывающих предприятий. Крупнейшие компании, входящие в Национальный союз производителей соков, встречаются и принимают решение. И причина не в избытке яблок, потому что нет запасов или импорта яблочного концентрата из Китая, он дороже, чем в Польше. «Это желание заводов заработать больше денег на наших яблоках», — заявил Рышард Чижла, президент Свентокшиской сельскохозяйственной палаты. Он рассказал, что на польском рынке переработки фруктов и овощей 80% принадлежит иностранному капиталу. Сельскохозяйственная палата призвала в этой ситуации фермеров прекратить поставки промышленных яблок на перерабатывающие предприятия, иначе те снизят цену до 40 грошей. В Управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей направлено письмо, в котором сообщается о возможном снижении цен на рынке яблок. Сандомирские фермеры, которые уже столкнулись с последствиями весенних заморозков, надеялись, что малые урожаи приведут к более высоким ценам. Но если тенденция продолжится, то это может вызвать нехватку денег на средства для защиты растений и, как следствие, худшие урожаи в следующем году.

Украинцы всё чаще стали подделывать польские свидетельства о страховании автомобилей, сообщают Nowiny (Жешув). С начала этого года было выявлено 70 случаев мошеннических операций граждан Украины в отношении обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Это относится только к автомобилям, зарегистрированным для совместного владения с польскими гражданами. Иностранцы, которые не приобретают полис в Польше, в то же время хотят избежать высоких штрафов за отсутствие его. Штраф составляет 4 тысячи злотых в отношении легкового автомобиля и 6 тысяч злотых для грузовиков. Отсутствие обязательного страхования на границе с Польшей также приводит к выдворению обратно на Украину. А если водитель покидает Польшу, то он будет выведен из автомобиля, пока не оплатит штраф и не приобретет полис. В этой ситуации растет число подделок. В 2016 году их было всего 9, а с января 2017 года — уже 40. Как рассказывают пограничники, самый интересный случай произошел в мае этого года, когда 23-летний украинец предоставил фальшивое водительское удостоверение с восьми категориями. Сотрудникам службы он сообщил, что хотел работать водителем грузовика. В соответствии с положениями Уголовного кодекса использование поддельного документа может привести к штрафу, ограничению свободы или тюремному заключению сроком до 5 лет.

Нападения на иностранцев в Люблине стали предметом интереса депутата Сейма от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Иоанны Мухи, она хочет решительных действий прокуратуры, пишет Dziennik Wschodni (Люблин). В Люблине такие нападения происходят в последние месяцы всё чаще и чаще. В феврале был избит студент из Турции, в апреле оскорбляли нигерийца, в июне студентов из Берлина, а потом хулиган напал на 58-летнюю женщину, потому что посчитал ее за украинку. Граждане Украины фигурировали также в двух других делах. «На образовательной ярмарке люди, которые хотят учиться в Люблине, не спрашивают о том, чему здесь можно научиться, сколько это стоит и какие условия, — заявила на пресс-конференции Муха. — Они спрашивают, безопасно ли здесь, хочет ли Люблин студентов из-за границы и может ли обеспечить их безопасность. С начала года люблинская полиция зафиксировала 28 преступлений в отношении украинцев. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы не можем не реагировать. Мне кажется, что реакция, которую мы наблюдаем, недостаточна. Я хотела бы, чтобы прокуратура Люблина приняла дальнейшие меры для преследования этих гнусных преступлений». Депутат также призвала правых политиков не поддерживать Национальный радикальный лагерь (ONR). Хотя она и не называла никаких имен, можно предположить, что имела в виду воеводу Пшемыслава Чарнека, который в феврале принял участие в марше, организованном ONR в память о «проклятых солдатах».