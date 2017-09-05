Соглашения Минобороны России и Чехии «О взаимном содержании военных захоронений» вызывает у потомков белых и красных недоумение, когда речь заходит о захоронениях чешских легионеров, которые принесли новую кровь, убийства, мародерство, предательство в раздираемую гражданской войной Россию. В нынешнее время на протестующее общественное мнение жителей российских городов, где хотят увековечить память о белочехах, оказывается давление. В ход идет даже шантаж, связанный с захоронениями советских воинов в Чехии: если не дадут поставить памятник чешским легионерам, это приведёт к акциям вандализма по отношению к могилам наших воинов, освобождавших эту страну от фашизма. В Самаре, Сызрани, Пугачеве (Саратовская область) взбунтовавшиеся против памятников погибшим чешским интервентам — так воспринимает их население и таковыми они, несомненно, являются с фактической и с исторической точки зрения — пишут запросы в администрации, пытаясь выяснить, на каком основании их устанавливают.

Чешские интервенты в России

Министерство обороны Чехии решило в рамках проекта «Легион 100» отпраздновать столетие пребывания Чехословацкого легиона на территории России, установив памятники в 58 регионах РФ. Так что заставляет праздновать и помнить жителей нашей страны? Чтобы это понять, необходимо иметь представление о том, как это было.

Чехи после боя в Сызрани, на переднем плане застреленные красноармейцы, среди них раненые

Октябрьский переворот

В одной из научных работ доктора исторических наук, профессора, депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева «Территория КОМУЧ» указывается, что к моменту Октябрьской революции 1917 года в России находилось несколько сотен тысяч военнопленных из вражеских армий. Большинство из них были подданными Австро-Венгрии, не желавшими воевать на стороне союзной Германии и целыми батальонами сдававшимися в плен. Среди них особенно выделялся двухсоттысячный Чехословацкий корпус, сформированный в русском плену из добровольцев для войны с немцами на русско-германском фронте. Их части были сведены в две дивизии, расположившиеся на Украине, вооружены и подготовлены к отправке на фронт. Командовал корпусом генерал-майор Ян Сыровы. В результате октябрьских событий и выхода России из войны половина корпуса разбежалась, около 4 тыс. чехов перешли на сторону большевиков и вступили в Красную гвардию. Оставшимся, а их, по разным сведениям, было от 42 до 60 тыс. человек, была предоставлена возможность выехать, но через Сибирь и Дальний Восток, во Францию для продолжения борьбы за свободу Чехословакии на стороне Антанты.

В работе Матвеева, в частности, отмечается, что в результате весной 1918 года около 60 эшелонов Чехословацкого корпуса заполнили собою железнодорожные пути от Пензы до Владивостока. Сибирской группировкой командовал бывший унтер-офицер австро-венгерской армии Радолин Гайда, уральской — С.Н. Войцеховский, пензенской — полковник С. Чечек. Сейчас трудно с уверенностью сказать, кто был инициатором «кругосветного путешествия» 40 тыс. вооруженных легионеров. Достоверно известно другое. В момент, когда головные части Корпуса уже готовились к посадке на корабли во Владивостоке, Львом Троцким был отдан столь дорого стоивший затем большевикам приказ задержать эшелоны и приступить к их разоружению.

Чехословацкий корпус

Как пишет в своей работе Матвеев, официальной причиной приказа была названа необходимость сдать России принадлежащее ей вооружение. По другой версии, разоружение чехословаков было одним из секретных пунктов Брестского мирного договора с Германией. Опасаясь усиления фронта Антанты чешскими патриотами, немцы потребовали от России разоружения Чехословацкого корпуса и заключения его офицеров в концентрационные лагеря. Циркулирующие среди чехословаков слухи о предательстве большевиков привели к начавшимся с апреля 1918 года столкновениям с Красной гвардией. В результате тайного совещания офицеров Первой дивизии чехословацкого корпуса, состоявшегося 13 апреля в Кирсанове, было принято решение прекратить сдачу оружия и потребовать от властей беспрепятственного пропуска эшелонов на Дальний Восток. 25 мая Реввоенсовет издал знаменитый приказ о принудительном разоружении всех частей чехов, послуживший сигналом к восстанию Корпуса на всем протяжении железной дороги от Пензы до Забайкалья.

Белочехи позируют над трупами убитых красноармейцев

Превращение в белочехов

Мало кто знает, что определение «белые» по отношению к Чехословацкому корпусу появилось после гражданской войны в эмигрантской литературе. Ни офицеры Добровольческой армии Корнилова и Деникина, ни колчаковцы или врангелевцы, ни тем более каппелевцы и бойцы Народной Армии КОМУЧа (и вовсе сражавшиеся под красным знаменем) или Чехословацкого корпуса никакими «белыми» или «белочехами» себя не называли, уточняет Матвеев.

В его публикации говорится о том, что согласно договоренности с Советской властью Чехословацкий корпус взял на себя обязательство не вмешиваться во внутренние русские дела и соблюдать нейтралитет. Вследствие чего попытки многочисленных подпольных организаций, действовавших на Волге и в Сибири, втянуть хорошо вооруженный и отличающийся отменной дисциплиной корпус в борьбу с большевиками долгое время оказывались безуспешными. После приказа Троцкого ситуация изменилась. 20 мая в Пензе большевики отправили для разоружения частей корпуса отряд мадьяр (венгров). Последнее обстоятельство страшно оскорбило национальную гордость чехов, и они потребовали от своего командования дать отпор. В ответ на неподчинение большевики открыли по поездам чехов артиллерийский огонь. С этого момента началось подтягивание отставших частей корпуса и их концентрация вокруг штаба Первой дивизии. После прибытия вышедшего с боями от станции Ртищево эшелона, в Пензе скопилось около четырех тысяч чехословаков. 29 мая 1918 года Чехословацкий корпус взял город и, продержав его в своей власти три дня, ушел на восток.

Создавшееся положение вызвало у большевиков панику. Они оказались совершенно не готовыми к быстрым и решительным действиям чешского командования и спешно начали мобилизовать свои силы. 29 мая чехи достигли Сызрани, заняли вокзал, захватили склады с оружием, артиллерию, разоружили Красную гвардию и остановились в 70 верстах от Самары. 30 мая Самара была объявлена на осадном положении, пишет Матвеев.

Рано утром, 8 июня 1918 года, одновременно с вспыхнувшим в городе восстанием, Самару штурмом взял Чехословацкий корпус. Так начался короткий, но бурный период в истории Самары, когда в нем утвердилась власть Комитета членов Учредительного собрания. Самара на 4 месяца официально стала столицей России.

Интервенты

«Отмечу только, что чехословаков в итоге невзлюбили и красные, и белые. Общеизвестен факт, что за оскорбление и предательство чехами адмирала Колчака, генерал Каппель, а это был человек безупречной репутации, вызывал командующего корпусом генерала Яна Сырового на дуэль. В итоге исход чехословаков из России был далек от тех веток сирени, которые бросали в Самаре к ногам полковника Чечека. Поэтому политическую и историческую сторону обоснования целесообразности установки памятника я бы отбросил: она отсутствует», — пояснил Матвеев.

Он обращает внимание на проект минобороны Чехии об установке памятных знаков боевых действий от Пензы до Владивостока. Слабость чешской позиции в том, что памятник в той же Самаре хотят установить даже без привязки к месту захоронения.

«Если даже исходить из того, что где-то на огромном Всехсвятском кладбище в Самаре, ныне уничтоженном и засыпанном, были в 1918 году похоронены два десятка легионеров, то желание установить им памятник на улице Красноармейской выглядит, мягко говоря, неожиданно, если не сказать неуместно. Возможно, чешская сторона, где давно уже прокатилась антикоммунистическая волна переименований, люстрации и отречения от периода ЧССР, не в курсе, что в России до сих пор крупнейшей после правящей партией в государстве является коммунистическая, а конкретно в Самаре до сих пор период «белочехов» крайне непопулярен и ассоциируется со словами «террор», «интервенты» и «ростшелич!» («расстрелять»)», — отмечает депутат.

Теракт белочехов на станции Байкал

Потом появилась идея поставить его в детском парке имени героя гражданской войны Николая Щорса, что тоже кощунственно.

«Проблема России в том, что гражданская война у нас все еще не завершена — люди до сих пор соотносят себя либо с белыми, либо с красными, поэтому любая попытка изменить сложившийся баланс памятников, названий улиц вызывает бурю эмоций вплоть до столкновений, — говорит историк. — Глядя на США, где вновь вдруг вспомнили о войне между южанами и северянами и подняли тему сноса памятников, установленных 200 лет назад, начинаешь понимать, что подобное разделение и продолжение гражданских войн в сознании людей не является типично русским изобретением».

Самара

Попытки установить памятник легионерам чехословацкого корпуса в Самаре продолжаются с 2008 года. Сначала было выбрано место на улице Красноармейской неподалеку от памятника красноармейцам, расстрелянным в 1918 году. Общественность Самары с самого начала разговоров о возможной установке памятника была настроена категорически. Когда в конце 2015 года начались работы по установке, сразу на месте работ стали проходить акции протеста. Затем подготовленные плиты были повреждены неизвестными, и установку отложили.

«Мы начали с того, что провели опрос горожан по этой теме, — сообщил координатор Общественного движения «Суть времени» в Самаре Сергей Бобров. — Наш опрос показал, что почти 70% самарцев вообще против установки этого памятника в Самаре, а с теми, кто был бы готов рассмотреть другое место, но категорически против установки на улице Красноармейской, противников установки вообще около 90%. На результаты опроса неоднократно ссылались официальные инстанции, что говорит о том, что он признан на официальном уровне. Весной 2017 года вновь зазвучали голоса о необходимости срочной установки этого памятника. На этот раз инициатива исходила от представителей Министерства обороны РФ. К ним присоединились чешские официальные лица, которые выразили неудовольствие тем что, в Самаре местные власти затягивают с установкой».

Взрыв устроенный белочехами на станции Байкал. Похороны

В результате протестных акций в Самаре было собрано около 1500 подписей жителей против установки памятника на улице Красноармейской. Против высказались также историки и краеведы. В итоге на заседании совместной российско-чешской комиссии было принято решение отказаться от установки памятника на улице Красноармейской и… решено установить в детском парке имени Николая Щорса, легендарного красного командира.

«Это решение, конечно, также неприемлемо, как и предыдущее, — продолжил Бобров. — Новая установка началась в прошлом году. В парке Щорса заложен фундамент, проведены подготовительные работы. На этот раз власти сохраняют молчание, никаких официальных заявлений до сих пор нет, несмотря на многочисленные запросы. Самарское отделения движения «Суть времени» вновь начало сбор подписей против установки, на этот раз в адрес президента РФ, так как другие инстанции нами уже пройдены».

Он отмечает, что в июне этого года в Самаре прошла масштабная конференция с участием лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, центральной темой которой стал белочешский мятеж. Многие факты бесчинств интервентов на нашей земле ранее замалчивались, чтобы не омрачать дружбу между народами, но сегодня, когда начинается переписывание истории и прославление таких деятелей, как пособник нацистов Маннергейм или военный преступник Колчак, важно знать, что благодарности к чехословацкому легиону, поднявшему мятеж в 1918 году и фактически ставшему катализатором гражданской войны, нам испытывать не за что. Не за что и ставить им памятники в наших городах».

Чехословацкие легионеры сдают оружие

Сызрань

В Сызрани памятник «Павшим чехословацким легионерам» установлен в октябре 2015 году на старом кладбище в районе кирпичного завода. На гранитной плите выбиты имена 54 белочехов. Вопросом установки памятного знака с 2011 года занималась ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы». Установка памятника вызвала много споров среди краеведов и жителей. Изначально планировалось установить памятник на привокзальной площади, но ряд членов комиссии выступил категорически против.

Пугачев

В мае 2012 года открыт памятник в городе Пугачеве (ранее Николаев) Саратовской области. На нем эмблема Чешской республики и надпись «Чехословацким легионерам, которые отдали жизнь на пути к свободной родине». В церемонии открытия приняли участие представители министерства обороны Чехии, Словакии, организации «Общество памяти легионеров Чехословацкого корпуса», регионального правительства, руководители районной и городской администраций Пугачева.

«Замечу, что чехословацкие легионеры лишились жизни после того, как захватили город Николаев (ныне Пугачев), убивали местных жителей и мародерствовали, — подчеркнул координатор движения «Суть времени» в Саратове Александр Березин. — Выбил их из города не кто иной, как знаменитый комбриг Василий Чапаев. Чем, как не полноценной военной операцией по зачистке нашей исторической памяти, является установка памятника и военная реконструкция и прием с хлебом, солью и песнями чешской делегации? Встреча потомков интервентов, грабивших и убивавших местное население, с почестями является капитуляцией перед культурно-историческим агрессором. Кроме того, при установке памятника допущены и юридические нарушения, так как на территории Пугачева нет чехословацких захоронений. А значит, согласно соглашению, нет оснований для установки памятника, однако Министерство обороны РФ не обратило на этот факт должного внимания».

Фото предоставлено координатором «Суть времени» в Самаре Сергеем Бобровым Самара: новая попытка установить памятник, на этот раз в парке имени Николая Щорса

Березин обратил внимание на то, что Министерство обороны РФ фактически капитулировало в войне с российской историей. Если на снос памятников советским солдатам в Польше МИД России еще как-то отвечает, то исполнение соглашения нашего оборонного ведомства с чешскими коллегами «О взаимном содержании военных захоронений» вызывает некоторое недоумение, полагает Березин. Он напомнил, что минобороны Чехии решило в рамках проекта «Легион 100» отпраздновать столетие пребывания чехословацкого легиона на территории России, установив памятники в 58 регионах РФ».

Гражданская война в России не закончилась

Как историк, депутат Матвеев полагает, что следует разделять воинские захоронения и памятники, знаки, стелы, установленные не на месте воинского захоронения, которые только отражают память о событиях. Он подчеркивает, что увековечивание памяти чехословацким легионерам в целом вызывает резко негативное отношение не только в Самаре, но и в других городах страны.

«Я считаю установку памятника белочехам в Самаре большой ошибкой, но с учетом того, как это далеко зашло, нужен деликатный выход из этой ситуации, чтобы не спровоцировать акций вандализма с памятниками советским воинам в Чехии. Если памятник будут установлен вопреки желанию самарцев, которые помнят карательные методы белочехов, никто не сможет гарантировать безопасность этого памятника от акций протеста на грани вандализма. Мне жаль, что это проект стал продвигаться без предварительной глубокой общественной проработки. В России к белочехам отношение как к интервентам», — сказал парламентарий.

Фото предоставлено координатором «Суть времени» в Самаре Сергеем Бобровым На улице Красноармейской в Самаре сторонники установки памятника Чехословацким легионерам успели установить постамент

Отметим, что общественные организации направили в адрес руководства муниципалитетов запросы о правомерности установки памятников белочехам. Возможно, российским чиновникам, продвигающим чешский проект, несмотря на сопротивление российских граждан, лестно от того, что они нежданно-негаданно приобщились к мировому сотрудничеству, большой вопрос только — чем оно обернется.

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