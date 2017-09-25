Как показывает история международных отношений, на протяжении последних веков большие и кровопролитные войны приводили к становлению определенного мирового порядка, гарантами которого выступали великие державы.

Венский конгресс. Литография. 1814

Из согласованных «правил поведения» складывалась так называемая мировая система. Например, в 1648 году после окончания Тридцатилетней войны возникла Вестфальская система международных отношений, которая положила начало новому порядку в Европе.

Вестфальский мир не только разрешил противоречия, которые привели к затяжной Тридцатилетней войне, начавшейся с религиозного противостояния католиков и протестантов, но и провозгласил основные принципы взаимоотношений между государствами: признание государственного суверенитета, равноправие и нерушимость границ.

И, насколько мы знаем, принципы Вестфальского миропорядка применяются до сих пор.

Следующим «переломным моментом» в истории международных отношений явились Наполеоновские войны: период, длившийся более 15 лет.

Франсуа-Жозеф Зандманн. Наполеон на острове Святой Елены

Действия Наполеона Бонапарта вынуждали другие державы создавать антифранцузские коалиции против общего врага в лице французского полководца. В разное время в них входили Российская империя, Великобритания, Пруссия, Саксония и Швеция. Их целью было восстановление мира в Европе и монархической династии Бурбонов во Франции.

За несколько дней до поражения Наполеона в битве при Ватерлоо, 9 июня 1815 года, члены VII антифранцузской коалиции: Австрия, Великобритания, Пруссия, Россия, Швеция и Франция подписали «Заключительный акт» — итоговый документ Венского конгресса, определившего новую расстановку сил в Европе.

Уильям Сэдлер. Битва при Ватерлоо

Документ состоял из 121 статьи, одни из которых предусматривали реставрацию французской династии Бурбонов в лице Людовика XVIII и лишение Франции всех ее завоеваний. Помимо этого, свои позиции значительно улучшили другие европейские государства: к Российской империи отходили земли герцогства Варшавского, исключая Краков (ему был дан статус «вольного города»), Австрия устанавливала свою власть над Северной Италией и Восточной Галицией, Пруссия получала Северную Саксонию.

Таким образом, в Европе постепенно устанавливался новый международный порядок, к сохранению которого стремились ведущие державы. С этой целью в Париже 26 сентября 1815 года российским императором Александром I, императором Францем I Австрийским и королем Фридрихом Вильгельмом III Прусским был подписан договор о создании Священного союза. К нему впоследствии присоединились практически все монархи Европы за исключением Великобритании и Османской империи.

Казак раздает парижанам напечатанную декларацию Александра I

Священный союз стал для европейских держав гарантом незыблемости решений Венского конгресса и установил новый международный порядок, который вылился в Венскую систему международных отношений.

Участники этого союза боролись со всяким проявлением революционного и национально-освободительного движения в Европе. Они стремились к сохранению статус-кво согласно принципам, прописанным в договоре о создании Священного союза. В 1818—1822 гг. состоялся ряд конгрессов Священного союза: в Аахене, Троппау, Лайбахе (совр. Любляна) и Вероне.

Особенностью Венской системы было определение новой расстановки сил в Европе: ведущими игроками стали страны — победительницы Наполеона: Россия, Пруссия, Австрия и Великобритания. Они и стали играть особую роль в международных отношениях.

Священный союз. Гравюра начала XIX в

Определенное равновесие сил способствовало стабилизации международных отношений. Венская система просуществовала более сорока лет, и в это время Европа не знала значительных кровопролитных войн.

Но, как и большинству политических объединений, Священному союзу рано или поздно грозило обострение противоречий между его членами, в связи с чем он невольно начал распадаться к 1830-м годам.

Тем не менее именно Священный союз и его организация стали неким прообразом будущих международных организаций: Лиги Наций, ООН.