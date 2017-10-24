Депутаты Госдумы РФ планируют осенью обсудить во втором чтении законопроект об учете мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Как заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM житель Собинского района Владимирской области, депутат третьего созыва Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское Вячеслав Гадалов, это вряд ли изменит ситуацию на местах, так как решения принимают, исходя, в первую очередь, из вопросов финансирования.

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«У населения понятно, какое мнение: оставить всё как есть или сделать лучше и ближе, но дело в финансировании, которое у нас с каждым годом убывает, как и в других социальных сферах», — сказал собеседник издания.

При этом он отметил, что в районе, а также в области в целом продолжает ухудшаться ситуация с доступностью медицинских услуг.

«У нас продолжает ухудшаться ситуация с обеспеченностью медицинскими услугами, по крайней мере, в бюджетной сфере. Людей в больницах все меньше, они совмещают по две-три должности, врачи работают с перегрузкой, качество услуг падает. Например, у нас в Собинском районе гастроэнтеролога нет вообще, хотя 55 тысяч человек. Люди нуждаются в этой единице. Приходится ездить во Владимир, а там пациенты со всей области буквально к одному врачу приезжают. Поэтому огромная проблема заняться своим здоровьем», — сказал Вячеслав Гадалов.

В июле 2017 года глава области Светлана Орлова говорила о том, что региону сейчас не хватает 900 врачей. Однако ситуация, по ее словам, налаживается. Так, в 2013—2016 годах в регион приехали 415 молодых врачей, 43 медика начали работать в селах, еще 14 человек — в ФАПах. Кроме того, пользуются в регионе и соседством с Московской областью.

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«Во Владимирской области планомерно расширяется сотрудничество с частными учреждениями здравоохранения, чтобы медицинскую услугу в частной клинике можно было получить бесплатно по полису ОМС. Многие проблемы удается решить с помощью отраслевой кооперации: например, для оказания скорой медпомощи в поселке Городищи департамент здравоохранения договорился о сотрудничестве со скорой помощью из Орехово-Зуево», — сообщали тогда в пресс-службе губернатора.

По данным Росстата, говорить о каких-то серьезных изменениях в вопросе обеспеченности врачами в регионе не приходится. Так, по данным ведомства, она не только не увеличилась, но и стала немного меньше. К примеру, в 2007 году на каждую тысячу человек в области приходилось 34 врача. Сейчас — 33,9. По сравнению с 2013 годом, когда Светлана Орлова стала главой региона, показатель не изменился.

Между тем еще при бывшем губернаторе Николае Виноградове в регионе была принята дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения во Владимирской области». В частности, в ней был зафиксированы планы по переходу на трехуровневую систему здравоохранения. Кроме того, здесь же прописано сокращение коечного фонда.

«Оптимизация объема медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется за счет более эффективного использования коечного фонда (оптимизация структуры коечного фонда, интенсификация занятости койки с учетом ее профиля)», — говорится в новой редакции постановления (апрель 2017 года).

При всех этих исходных, в регионе постоянно случаются скандалы, связанные с темой здравоохранения. К примеру, лето 2017 года ознаменовалось сразу двумя проверками местного облздрава, которые выявили многочисленные нарушения. Сначала Генпрокуратура сообщила о том, что в регионе при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица. Факты нарушения законов вскрылись при закупках, сделанных различными больницами. Среди них — ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», три владимирские больницы, а также медучреждения Гусь-Хрустального, Коврова и Александровского района.

После свою проверку провела областная прокуратура. Помимо нарушений при госзакупках, местные проверяющие выяснили, что в регионе проблемы с оборудованием в ФАПах. Так, прокуратура пришла к мнению, что «все ФАПы Кольчугинской ЦРБ не соответствуют стандартам оснащенности медицинским оборудованием, отсутствует не только специальное медицинское оборудование, но и не имеется предусмотренных законодательством костылей, холодильников и тyмбочек, полностью не укомплектованы укладки по видам оказания помощи».

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Кроме того, были найдены нарушения и в работе бригад скорой помощи.

«Предусмотренный законодательством 20-минутный норматив прибытия машин СМП к пациентам не соблюдается практически во всех муниципальных образованиях области, а в ряде случаев достигает 8—9 часов, либо не приезжает ввиду самостоятельного решения оператора не направлять медицинский экипаж, что приводит к несвоевременному оказанию помощи, а в ряде случаев к смертельному исходy», — говорилось в документах прокуратуры.

ИА REGNUM отмечает, что региональные власти постоянно заявляют о том, что готовы советоваться с жителями по любым вопросам. Так, к примеру, было с проектом строительства битумного завода на границе областного центра и Собинского района. Все демократические процедуры были соблюдены, и в их ходе местные жители и владельцы дачных участков выступили против такого соседства. Однако разрешение на строительство все-таки было выдано.

Кстати, в апреле этого года в правительстве области прошло заседание коллегии по вопросам здравоохранения, при подготовке к которой власти опять-таки озаботились мнением граждан. В ходе подготовки владимирцам предложили отправить свой вопрос на сайт губернатора Светланы Орловой. Обращений накопилось более сорока. Их, вместе с ответами областного департамента здравоохранения, опубликовала местная телерадиокомпания «Губерния-33». К примеру, жителям упоминавшегося уже Собинского района, умолявшим вернуть закрытый роддом, облздрав ответил: «медицинская помощь по родовспоможению в современных условиях должна оказываться квалифицированными специалистами. При условии количества родов до 100 в месяц, как в Собинском районе, квалификация медицинских работников быстро теряется, и высок риск неблагоприятных исходов. При этом расстояние до родильных домов г. Владимира составляет 30−40 км. Беременные госпитализируются заранее или с помощью службы скорой медицинской помощи (той самой, что может приехать через 8—9 часов, а может и вообще не приехать — прим. ИА REGNUM )». Сами виноваты, короче. Надо чаще рожать, чтобы медики не теряли хватку.

Судя по всему, проблемы с квалификацией во Владимирской области — не только у акушеров…