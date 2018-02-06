Кремль, как утверждают, взломал президентские выборы в США, ведет кибервойну против союзников Белого дома по НАТО и ищет возможности для применения подобной тактики против других демократических стран по всему миру. На этом фоне возникает вопрос, почему федеральные ведомства, правительства штатов и миллионы ни о чем не подозревающих граждан США самостоятельно открывают для этой угрозы «двери» своих компьютерных сетей, пишет сенатор-демократ Джин Шаин в статье для The New York Times.

Michael Movchin Лаборатория Касперского

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Эта угроза исходит от программного обеспечения, создаваемого «Лабораторией Касперского» — московской компанией, имеющей значительные связи с российской разведкой. Для уничтожения этой угрозы национальной безопасности США автор продвигает межпартийный законопроект, запрещающий федеральному правительству использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

Сенатор-демократ ссылается на публичные слушания Сенатского комитета по разведке, на котором шестеро высокопоставленных сотрудников разведывательных структур США, в том числе главы ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ), на вопрос, спокойно ли они относятся к наличию на компьютерах их ведомств продукции Касперского, ответили отрицательно.

Автор подчеркивает, что она не может разглашать содержания секретных докладов, чьи выводы и легли в основу взглядов глав разведки. Несмотря на это, она считает неприемлемым игнорировать вопросы о «Лаборатории Касперского» только потому, что ответы защищены грифом «секретно». К счастью, подчеркивает сенатор, выступивший в поддержку бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, существует достаточно открытой информации, с помощью которой граждане США смогут понять причины сомнения членов Конгресса относительно компании.

Так, основатель компании является выпускником одного из факультетов Высшей школы КГБ — основного разведывательного ведомства Советского Союза. Он также был программистом для Вооруженных сил СССР. Он решительным образом отвергает заявления, что его компания помогает российской разведке осуществлять кибершпионаж, утверждая, что он стал объектом нападок сторонников теорий заговора в стиле холодной войны. Однако «Лаборатория Касперского» допустила ряд просчетов, которые вскрывают истинную природу ее работы на ФСБ, подчеркивает автор.

Так, издание Bloomberg недавно сообщило о том, что в 2009 году компания работала над секретным проектом «по большому запросу со стороны Лубянки». Более того, также стало известно о том, что российские спецслужбы выдали официальные сертификаты компании, что, по мнению автора, является убедительными доказательствами связи «Лаборатории» с российским правительством.

Угроза национальной безопасности США обострилась в 2016 году, когда компания запустила собственную операционную систему, предназначенную для работы в электрических сетях, трубопроводах, телекоммуникациях и на других объектах критической инфраструктуры. Недавно Агентство военной разведки США выступило с предупреждением американским компаниям о том, что это программное обеспечение может дать российским хакерам возможность взламывать критически важные системы США.

Технические характеристики программного обеспечения как антивируса обостряют опасность «Лаборатории Касперского». Быть может, сам Касперский и говорит правду, когда он утверждает, что его антивирус не содержит «задней двери» — кода, который дает доступ к уязвимой информации. Однако такая «дверь» и не нужна. Когда пользователь устанавливает программное обеспечение Касперского, компания получает полный доступ к каждому уголку компьютера пользователя, в том числе всем приложениям, файлам и переписке. И поскольку серверы Касперского находятся в России, важные данные из США постоянно проходят через «враждебную» страну. При этом, по российскому законодательству и согласно сертификатам ФСБ, компания обязана помогать спецслужбам в их операциях.

Сенатская комиссия по делам ВС в июне уже одобрила предложенные автором меры, запрещающие министерству обороны использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Вскоре автор надеется полностью запретить использовать продукцию компании федеральным правительством США.

Граждане США, заключает автор, были в ярости от вмешательства России в президентские выборы в США, однако более значительной угрозой является российская доктрина гибридной войны, которая включает в себя киберсаботаж критически важной инфраструктуры США — от американских АЭС до электрических сетей. «Лаборатория Касперского», чье программное обеспечение установлено на миллионах компьютеров в США, способна сыграть активную роль в подобном нападении, поэтому пришло время положить конец этой угрозе национальной безопасности США.