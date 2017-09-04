Северная Корея провела шестое — самое мощное — ядерное испытание, которое не может не привести к обострению ситуации в регионе. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая осуждает нарушения предыдущих резолюций ООН со стороны Северной Кореи. Пхеньян может ожидать нового пакета санкций и усиления призывов к жёсткому ответу, включая превентивный удар по Северной Корее, пишет Том Свитзер в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные Северной Кореи

У президента США Дональда Трампа есть ограниченный круг действий в отношении КНДР. Любые попытки предложить Пхеньяну политическую и экономическую помощь, с одной стороны, выглядели бы глупо, а с другой — они маловероятны. Президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш предлагали Пхеньяну подобную помощь в обмен на отказ от провокаций и приостановление ядерной программы. Однако Северная Корея не следовала договорённостям и в конечном итоге возвращалась к производству ядерного оружия, ракетным испытаниям и обострению противостояния с Вашингтоном и его союзниками.

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По мнению Свитзера, дипломатия не сработает, по крайней мере сейчас. Упреждающий удар США может спровоцировать те действия Пхеньяна, которые он призван предотвратить. Американский удар по КНДР также не был бы одобрен региональными союзниками Вашингтона. Тем более что подобный шаг мог бы привести к ответу со стороны Китая, который поддержал бы КНДР, и неизвестно, чем бы всё это закончилось.

Попытки КНР убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия не привели к результату. Китай нуждается в КНДР в связи с собственными геополитическими интересами. Автор считает, что крах власти Ким Чен Ына вызвал бы поток беженцев из Северной Кореи в Китай и, вероятно, привёл бы к объединению Корейского полуострова, который полностью подпал бы под контроль США. Китаю пришлось бы отреагировать на вторжение западного блока в его собственную сферу влияния.

Это не значит, что Китай одобряет действия Северной Кореи, которые обостряют ситуацию в регионе, пишет Свитзер. США уже установили систему ПРО THAAD в Южной Корее, что привело к недовольству со стороны Китая. Дальше — больше. Япония может превратиться в ядерную державу.

Нельзя сказать, что северокорейский лидер отвечает интересам Китая, вероятно, руководство КНР предпочло бы более умеренного лидера. В то же время необходимость сохранения существующей власти в КНДР ограничивает возможность Китая оказывать давление на КНДР.

С точки зрения автора, ракетный удар США по сирийской авиабазе «Шайрат» в апреле 2017 года, свержение бывшего иракского президента Саддама Хусейна в 2003 году и ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году продемонстрировали КНДР, что может произойти в случае отказа от ядерного оружия.

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Главное стремление северокорейского лидера — это сохранение своей власти. Поэтому не стоит ожидать, что Северная Корея станет снижать напряжённость в условиях, когда ей нечего будет терять. Единственный способ сдержать Ким Чен Ына — дать ему шанс на выживание. В условиях когда нет возможности разоружить Пхеньян, единственным адекватным ответом является только политика сдерживания.

Политика сдерживания остаётся единственно верным планом действий в отношении Северной Кореи, поскольку жёсткое давление лишь увеличивает риски, которые США стремятся предотвратить, считает автор.