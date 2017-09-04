Наконец-то МИД РФ четко разъяснил позицию дипломатического ведомства, и, надо понимать, высшего руководства страны по поводу заключения мирного договора с Японией и условий совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Алексей Яковлев Япония так и останется за горизонтом

Любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Курильских островах не должны противоречить российскому законодательству, которое в полном объеме распространяется на этот регион, заявил в интервью японской газете «Токио симбун» замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, сообщает РИА Новости. «Реальность такова, что на этих островах в полном объеме действует российское законодательство. Любые будущие договоренности по СХД не должны ему противоречить», — сказал высокопоставленный дипломат.

Такая позиция отвергает спекуляции японских СМИ по поводу якобы согласия Москвы рассматривать предложения о предоставлении соглашающимся работать на южных Курилах японским гражданам неких «особых юридических прав». По сути дела, речь идет о создании на Курилах для японских компаний «режима экстерриториальности», что несовместимо с российским законодательством.

Не менее важным является заявление Игоря Моргулова о том, что Россия будет последовательно добиваться от Японии признания и уважения итогов Второй мировой войны. Было указано: «Относительно проблемы мирного договора наша позиция хорошо известна и остается неизменной. Будем последовательно добиваться признания японской стороной итогов Второй мировой войны». Обратим внимание, что столь четкое заявление было сделано в дни, когда в мире отмечается 72-я годовщина капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны.

«Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, намерена ли Москва настаивать на своей принципиальной позиции по вопросу принадлежности Курильских островов в ходе консультаций по правовой основе», — поясняет РИА Новости.

Напомним, что японское правительство при поддержке администрации США отвергает Ялтинское соглашение, в котором лидеры антигитлеровской коалиции — И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль договорились, что по итогам разгрома милитаристской Японии Южный Сахалин и все Курильские острова войдут в состав СССР. И это несмотря на то, что при вступлении в ООН, заметим — при поддержке СССР, японское правительство торжественно обязалось соблюдать все соглашения союзников по антигитлеровской коалиции, включая, конечно, и ялтинские.

Не желают в Токио и вспоминать о том, что японское правительство в полном объеме приняло Потсдамскую декларацию об условиях безоговорочной капитуляции, предусматривавшую ограничение территории своей страны островами метрополии. Игнорируется важный документ — Меморандум от 29 января 1946 г. № 677/1 осуществлявшего оккупацию Японии генерала Д. Макартура, в котором по согласованию с администрацией США все Курильские острова, включая Шикотан и поименно перечисленные острова гряды Хабомаи, исключались из состава японского государства, что, кроме всего прочего, позволило на законном основании включить их в состав СССР. В то время японское правительство без возражений приняло это распоряжение командования оккупационных войск.

Перечень документов, противоречащих надуманным претензиям Токио на законных основаниях вошедшие в состав СССР (ныне — России) Курильские острова, можно продолжить.

Позиция МИД РФ, требующего признания и уважения итогов Второй мировой войны безупречна как в юридическом, так и, учитывая, что именно Япония была одним из зачинщиков кровопролитной мировой войны, моральном отношении.