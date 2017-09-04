Владельцы мебельного магазина «Эмпориум» на улице Грушевского в центре Киева на прошлой неделе помыли стены своего магазина, и за это против них возбуждено уголовное дело. Готовятся проверки всеми контролирующими органами страны. Мы не преувеличиваем: проблема в том, что владельцы «Эмпориума» осмелились стереть со стен «бесценные» и «исторические» граффити времен майдана, которые изображали Тараса Шевченко, Лесю Украинку и Ивана Франко, произносящих нечто революционно-глубокомысленное.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Первые лица страны, в которой идет гражданская война, в которой перебои с горячей водой, в которой кратный рост тарифов, взрывной рост преступности и экономический коллапс, бросили все свои силы на борьбу с вандалами. Именно так: помывшие стены владельцы магазина, прежде чем стать уголовниками, успели некоторое время побыть в статусе вандалов. Генеральный прокурор пообещал проверки, против владельца уже возбудили дело. С негодующими заявлениями выступают депутаты, министр культуры и премьер-министр. Владелец магазина испуганно лепечет на тему «меня подставили».

И, как водится в постмайданной Украине, одним негодованием дело не кончилось. Члены одной из нацистских группировок сожгли возле магазина несколько шин и разгромили витрины. Стоит ли добавлять, что им за это ничего не было и не будет.

Комментаторы конспективно делают выводы. Майдан пришел к состоянию «…до мышей», объявляя безвкусные и бессмысленные рисунки на стенах — бесценными, это уже патология фетишистского толка. Генпрокурор не только не защищает законопослушный бизнес, но и возглавляет наезд на него, — как следствие, инвестиционный климат пробивает новое дно (спустя два дня после начала скандала стало известно о падении объема иностранных инвестиций еще в два раза). Экономической политики просто нет. Все больше граждан, некогда поддерживавших «стремление к свободе», проникаются ненавистью к бессмысленному идиотизму победителей. Правоохранительная и судебная система отсутствуют как класс, при наличии правильной риторики и правильной «крыши» можно делать вообще всё что угодно.

М.Бойчук Майдан

В одной из миниатюр Михаила Жванецкого есть образ профессионального борца, выигравшего выборы: «Бороться уже не надо, нужно ремонтировать водопровод. А у него — характер борца и профессия борца. Он другой так и не приобрел».

Что-то подобное происходит и в Киеве. У меньшинства, захватившего власть, характер вандалов и профессия вандалов, другой они так и не приобрели. Все их действия, от экономической политики до культуры, носят разрушительный характер. Они могут бить, прыскать газом, бросать в мусорные ящики, запрещать, оскорблять, убивать.

Они победили, но не изменились. Они продолжают бить, прыскать газом, бросать в мусорные ящики, запрещать, оскорблять, убивать. И даже не для поддержки своих рейтингов, не для поддержания атмосферы ненависти и охоты на ведьм, не для того, чтобы монетизировать свои нападения. А просто потому, что такой образ действий для них естественен.

Все эти три с половиной года они ведут себя вовсе не как победители. Они продолжают убивать своих оппонентов, хотя те уже проиграли. Они продолжают тявкать в сторону восточной границы. Они продолжают упражняться в оскорблениях. Победители так себя не ведут. За три с половиной года олигархо-нацистский союз так и не смог поверить в то, что они теперь здесь власть.

После майдана

Примерно такая же атмосфера висела над Киевом зимой 2013—14 года. Сочетание трусости и хамства, ударов исподтишка и оскорблений объяснялось тем, что они не верили в свою победу. Они не верили, что президент страны с полностью подконтрольной армией и спецслужбами, готовыми к бою, пойдет на поводу, «поведется» и сделает все возможные ошибки. Они не верили в победу и не считали победу возможной, и они до сих пор не понимают, что им делать с этой победой.

В силу своей органики они продолжают уничтожать. Отжимать, распиливать, продавать предприятия. Разворовывать кредиты, зарабатывать на войне, принимать решения за деньги. «Герои АТО» создают сдвоенные бригады, в которых одна часть наезжает на фермеров и бизнесменов, другая прикрывает их от наезда. На прошлой неделе президент страны объявил об амнистии для всех рейдеров, рэкетиров, грабителей, побывавших в «АТО».

Нацистские «герои», разгромившие витрины того самого магазина, владельцы которого посмели отмыть стены от бессмысленных художеств 2014-го, написали на стекле красной краской: «Здесь был майдан, и он тут будет вечно». Кто знает, может, и эту надпись нельзя будет вытирать. Но свою сущность авторы надписи подметили точно. Майдан им нужен не как средство, не для того, чтобы, сменив власть, что-то построить. Он нужен им как цель и как вечный процесс. Чтобы всегда что-нибудь бить, чтобы всегда что-нибудь запрещать, чтобы всегда кого-нибудь грабить.

В этом — смысл, цель и сущность победившего на Украине меньшинства, которое живет и убивает среди всё более громкого молчания всех остальных — и оттого позволяет себе все больше и больше.