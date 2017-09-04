



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду провела переговоры с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером на деловом обеде в Берлине. Меркель сообщила Юнкеру, что Берлин наложил вето на обновление соглашения по Таможенному союзу, предусматривающего расширение объема торговли между Турцией и ЕС. С расширением Таможенного союза предусматривалось освобождение от таможенных пошлин сельскохозяйственной продукции, угля и стали, а также увеличение объема торговли. Существующее соглашение включает свободное перемещение в первую очередь промышленных товаров и переработанной продукции сельского хозяйства.

Турция не сможет стать членом ЕС до тех пор, пока Эрдоган у власти

10 граждан Германии содержатся под арестом по политическим мотивам в Турции. Выступая на телеканале ZDF, министр иностранных дел Зигмар Габриэль отметил, что в сложившихся условиях Турция не сможет стать членом ЕС. Отметив, что граждане Германии содержатся под стражей без какой-либо причины, Габриэль добавил: «Невозможно создать впечатление, что они злоупотребляли политикой для подпитки национализма, Эрдоган стремится нас разделить, чтобы оправдать себя». Как сказал министр, «Турция при Эрдогане никогда не сможет провести серьезные переговоры о членстве. Поскольку он отдаляет Турцию от Европы и пытается создать впечатление для турок, проживающих в Турции, что это мы сожгли мосты».

«Эрдоган не понимает другого языка»

В интервью газете Rheinische Post (Дюссельдорф), председатель Социал-демократической партии (SPD) и кандидат на пост федерального канцлера Мартин Шульц отметил, что Таможенный союз может быть расширен только при условии освобождения граждан Германии. Шульц заявил: «Мы должны дать определенное время президенту Турции. Если Эрдоган немедленно не освободит немецких заключенных, нужно будет прекратить переговоры с Турцией о расширении Таможенного союза при Европейском союзе». Отметив, что это негативно отразится на Турции, глава SPD подчеркнул: «Эрдоган не понимает другого языка». Он добавил также, что если граждане Германии не будут освобождены, необходимо будет прекратить финансовую помощь, оказываемую Анкаре Евросоюзом.

Берлин не согласен с турецким определением терроризма

Напряжение между Турцией и Германией негативно отражается на сотрудничестве в области безопасности. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью немецкому новостному агентству DPA сообщил, что их понимание терроризма отличается от турецкого. Он отметил: «Сотрудничество с органами безопасности Турции явно хуже по сравнению с прошлыми годами». Отметив, что Берлин выражает желание сотрудничать с Анкарой в рамках своего собственного определения терроризма, Мезьер продолжил: «Мы заинтересованы в обмене информацией с Турцией по вопросам маршрутов перемещений джихадистов или предоставлении нам информации о воздушном транзите через Турцию лиц, возвращающихся из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Основным вопросом, ставшим причиной для роста напряжения между Турцией и Германией, является задержание немецких граждан «по подозрению в терроризме». Правительство Турции обвиняет Германию в сокрытии людей, которых Турция считает причастными к попытке переворота 15 июля. Де Мезьер отметил также, что не верит в вероятность расторжения соглашения о беженцах из-за переживаемого напряжения с Турцией. Он сказал: «У Турции есть определенные интересы относительно этого соглашения с ЕС. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что данное соглашение будет в силе, и что все стороны продолжат ему следовать». И добавил, это не будет означать, что «мы поддадимся шантажу».

Немецкая пресса: настало время говорить на языке турецкого правительства

В немецкой прессе активно обсуждались споры, начавшиеся после высказываний министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля относительно поездок в Турцию. Вслед за носившими предупредительный характер высказываниями Габриэля для газеты Bild относительно поездок в Турцию последовало уточнение МИД, что официального предупреждения относительно Турции нет. В комментарии по данному вопросу газеты Rhein-Neckar-Zeitung содержится следующая мысль: «Несмотря на то, что министр иностранных дел Габриэль и не заявил, что граждане Германии, направляющиеся в Турцию, могут непосредственно попасть за решетку, всё же для уроженцев Турции и оппозиционно настроенных к Эрдогану лиц поездки в Турцию представляют определенную сложность. Да, термин «правовое государство» Анкаре чужд. Однако подобная ситуация прослеживалась и в отношении молодого человека, переживавшего невинную любовь, но на протяжении месяцев содержащегося под стражей. Будет лучше, если немецкая сторона не станет отвечать на постоянно поступающие провокации таким же образом. После всеобщих парламентских выборов 24 сентября будущему министру иностранных дел Германии будет намного проще».

Газета Volks stimme опубликовала следующее мнение относительно высказываний министра иностранных дел: «Очень много политиков, и в том числе председатель фракции Христианско-демократического союза (CDU) в Бундестаге Фолькер Каудер призывали граждан отказаться от поездок в Турцию. Министр иностранных дел и сторонник Социал-демократической партии Зигмар Габриэль выступил с тем же предупреждением. Разумеется, данное предупреждение, прозвучавшее из МИД, имеет особый вес. Обозначенная угроза абсолютно реальна. Существует угроза преследования или даже заключения под арест со стороны структур, готовых действовать по настроению Эрдогана, в первую очередь в отношении журналистов или политиков на основании того, что они «враждебно» настроены против Турции. Однако странным представляется то, что Габриэль почти забрал свои слова предупреждения обратно. Он выступил с разъяснением, что «это не является официальным предупреждением о воздержании от поездок». Иными словами, это было его личным советом. И подобный мягкий стиль оправдывает угрожающие выпады Эрдогана. Настоящее предупреждение о воздержании от поездок могло бы быть нацелено на экономику страны и в полном смысле способствовало бы разрушению имиджа Эрдогана как успешного экономического лидера. Но если турецкий президент, наконец, вступит на этот путь, тогда ситуация изменится».

По мнению издания Nordwest-Zeitung, Германии уже давно следовало бы выражаться открыто: «Зигмар Габриэль изменился. В то время как он придерживался жестких политических взглядов, будучи лидером SPD и министром экономики, то с начала года, после его вступления на должность министра иностранных дел, и до настоящего времени он держится как профессиональный начальник-дипломат. По крайней мере, пока… Однако посредством сделанного им неофициального предупреждения для граждан Германии относительно посещения Турции он сбросил с себя политическое воздержание. Это хорошо. В прошлом немецкие политики неоднократно пытались усмирить Эрдогана. Все эти попытки не увенчались успехом. Федеральное правительство не сможет больше оттягивать вопрос касательно до сих пор находящихся под арестом по политическим мотивам в турецких тюрьмах 10 граждан Германии. Давно пора начать действовать так же, как на протяжении долгого времени ведет себя турецкое правительство, а именно, говорить прямо, не задумываясь, может ли это ранить или обидеть кого-либо».

Газета Heilbronner Stimme напоминает о том, что, выступая против Турции, не стоит забывать о гражданах Германии — уроженцах Турции, которые будут голосовать на выборах: «Правительство Германии вдруг спохватилось, что необходимо поставить взаимоотношения с Турцией на новый фундамент. Однако только после всеобщих выборов станет понятно, к каким именно преобразованиям будет действительно готово новое правительство Германии. Сможет ли правительство Германии пойти на некоторые экономические потери ради того, чтобы иметь возможность сместить Эрдогана с его диктаторского политического курса? До этого момента никакие устные нападки не будут иметь особого значения, но риск всё же существует. В конечном счете, тысячи немецких турок имеют право голоса на предстоящих всеобщих выборах».