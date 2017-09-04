Главной темой на Урале 4 сентября стал поджог здания киноконцертного театра «Космос», расположенного в самом центре Екатеринбурга. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП, а наблюдатели прямо заявляют о теракте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цуканов М.В Радикальные кинокритики

Поджог

Театр находится буквально в нескольких метрах от резиденции губернатора Свердловской области и от Храма-на-крови, возведённого на месте расстрела Николая Романова и членов его семьи. Здесь регулярно выступают приезжающие на Урал звёзды российской и мировой эстрады. Проходят в кинотеатре и мероприятия всероссийского и международного уровня. Дважды здесь выступал Владимир Путин: первый раз на предвыборной конференции «Единой России» в 2011 году, а второй — 9 июля 2017 года, на церемонии открытия международной промышленной выставки «Иннопром».

4 сентября киноконцертный театр «Космос» стал известен всей стране в связи с отнюдь не праздничным поводом. Рано утром, в 5:50 по местному времени, входную группу учреждения протаранил грузовик «УАЗ». В здании начался пожар.

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Пожарные и спасатели прибыли на место уже через шесть минут. К тому времени огонь распространился на площади порядка 30 кв. метров. Из здания спасли пятерых человек и приступили к ликвидации огня. На тушение входной группы и автомобиля ушло примерно 30 минут.

Сам водитель после инцидента скрылся. Его объявили в розыск. А руководство ККТ «Космос» до 7 сентября отменило все киносеансы. Это связано с ликвидацией последствий ЧП.

Теракт?

ЧП в центре Екатеринбурга вызвало широкий резонанс. На форумах и в социальных сетях с утра люди бурно обсуждают случившееся. Вначале граждане предположили, что это либо просто пьяная выходка, либо водитель не справился с управлением. Но затем стало понятно, что действия водителя были целенаправленными, и после этого политики и простые граждане заговорили о теракте.

Что же привело граждан к такими выводам? Во-первых, к входной группе театра просто так не проехать — территория огорожена столбиками и цепью. Позднее было установлено, что для проезда водитель вынул один из столбиков, препятствующих проезду транспорта.

Но это не всё. По записям на камерах видеонаблюдения было установлено, что водитель метнул в здание бутылку с зажигательной смесью. Таким образом, ни у граждан, ни у следствия не осталось сомнений в том, что гражданин действовал целенаправленно.

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Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества путём поджога здания театра. Расследование на личный контроль взял врио губернатора Евгений Куйвашев. «Сейчас задача служб и силовых ведомств дать правовую оценку этому акту и предпринять все силы для поиска виновных», — заявил глава Свердловской области.

Силовики установили личность водителя и задержали его. Им оказался 39-летний житель Ирбита Денис М. На его теле обнаружены обширные ожоги. В связи с этим его пришлось доставить к медикам.

Месть за «Матильду»?

Отметим, получить внятных объяснений от автора «тарана» следователям не удалось. Как следует из распространённой порталом Е1.ru видеозаписи допроса, он купил «буханку» ещё в Ирбите и на ней же приехал в Екатеринбург. Перед произошедшим 4 сентября Денис М. весь день провёл в Храме-на-крови. А затем, как он сам выразился, «поехал в кино».

Следователи выяснили, что гражданин состоит на учёте у психиатра. Сейчас ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Вопрос о том, зачем он поджёг кинотеатр, пока остаётся открытым. Между тем интернет-пользователи нашли его страницу в одной из социальных сетей и пришли к выводу, что он может принадлежать к числу религиозных фанатиков. На фотографиях он изображён на фоне храмов и церквей. Кроме того, некоторые СМИ предположили, что его акт мог быть местью за фильм Алексея Учителя «Матильда».

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Это убеждение возникло благодаря угрозам противников «Матильды» по поводу кинотеатров, которым активисты пообещали различные проблемы. Ранее от имени организации «Христианское государство — Святая Русь» в адрес кинопрокатчиков прозвучали угрозы. В посланиях было сказано, что кинотеатры «начнут гореть», если будут показывать «Матильду».

Впрочем, противники «Матильды» уже открестились от инцидента в Екатеринбурге. А СКР призывает не торопиться с выводами. Расследование продолжается.

Жертв могло быть десятки

Сейчас дело Дениса М. расследуют по статье, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога. Почему не теракт, спрашивают граждане. И сами себе отвечают: перед выборами властям просто невыгодно подключать эту статью. Впрочем, даже юристы говорят, что в этом деле много непонятного. Вначале нужно разобраться в мотивах подозреваемого. А это, как говорилось выше, пока проблематично.

При этом не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что, возможно, лишь случайность помогла избежать более тяжёлых последствий. По неофициальным данным, «УАЗ» застрял во входной группе и не смог проехать внутрь здания. До «кино» не хватило всего нескольких метров. При этом в машине были баллоны с газом, которые вполне реально могли взорваться внутри здания.

И ещё один нюанс. Сегодня, 4 сентября, в «Космосе» должны были пройти кинопоказы в рамках второго Уральского открытого фестиваля российского кино. Приедь Денис М. на несколько часов позднее, жертв могло бы быть десятки, если не сотни.

Официально произошедшее в центре Екатеринбурга — не теракт. Впрочем, депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») уверен в обратном. Он настаивает на создании общественных контртеррористических советов (ОКС), которые бы взаимодействовали с чиновниками и местными властями, держали их в нужном тонусе.

Впрочем, отметим, что в Свердловской области антитеррористических структур хватает. В областном правительстве даже действует целый департамент общественной безопасности. Именно от его руководителя Александра Кудрявцева врио губернатора Куйвашев получает оперативную информацию о ходе расследования ЧП.

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