Провокационное поведение КНДР, осуществившей в течение нескольких дней пуск баллистической ракеты и очередное ядерное испытание, направлено не только на то, чтобы показать всю серьезность северокорейской угрозы. С помощью них Пхеньян также стремится вбить дипломатический клин между США, их союзниками и Китаем, пишет Лейф-Эрик Исли в статье для The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор

Автор отмечает, что Северная Корея создает раздор между своими соседями затем, чтобы добиться от них уступок, сорвать режим санкций, а также не допустить формирования единого фронта давления с их стороны. И здесь эффективность Пхеньяна в создании разногласий зависит от шагов Вашингтона.

Так, в Токио озабочены тем, что внимание администрации Трампа отвлечено внутриполитическими вопросами, такими как Рашагейт и произошедшее в Шарлотсвилле. С другой стороны, призывы официальных лиц Японии к более активным мерам сдерживания КНДР могут быть восприняты в Белом доме, в котором важную роль играет стремление добиться равного распределения ответственности за взаимную безопасность между союзниками, как попытка нахлебничества. В этих условиях Вашинтон должен сделать всё, чтобы успокоить официальных лиц Японии.

Тем не менее на этом направлении вероятность успеха Пхеньяна во вбивании клина между Вашингтоном и Токио невелика, поскольку США в значительной мере поддерживают Японию. С другой стороны, где провокационное поведение КНДР и может оказаться эффективным, так это в отношениях между Сеулом и Токио, разделяющих непростое военное прошлое.

В последнее время между двумя странами стали наращиваться объемы взаимодействие в области безопасности, начался диалог на высоком уровне, а также обмен разведывательной информацией и проведение военных учений. Более того, и Токио, и Сеул выступают за такое решение северокорейского кризиса, которое бы совмещало в себе диалог и давление на КНДР. Однако здесь и существует потенциал для разведения двух стран, поскольку президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин более склонен к диалогу со своим северным соседом, тогда как официальный Токио призывает к большему давлению.

Таким образом, если южнокорейские лидеры не выразят солидарность с Японией или же если их японские коллеги не учтут позицию Южной Кореи, Пхеньяну может удастся вбить клин между Сеулом и Токио своими ядерными и ракетными испытаниями. Этого КНДР будет возможно добиться, если Токио начнет самостоятельно готовиться к удару по военным объектам КНДР, что потребует изменения состава и доктрины японских сил самообороны.

Такой шаг, возможно, и не встретит критики со стороны официальных властей Южной Кореи, однако найдет негативный отклик в южнокорейской общественности, остро чувствующей изменения в военных планах Токио. Поэтому в таких условиях Вашингтону не удастся ограничиться словами поддержки, вместо них США должны очевидным образом продемонстрировать эффективность координации трехсторонних действий.

Воздействие же северокорейских провокаций на отношения между КНР, США и их союзниками будет носить ограниченный характер, поскольку взаимодействие между Вашингтоном и Пекином по этому вопросу уже осложнено разногласиями в сфере торговли, размещением систем ПРО THAAD на Корейском полуострове и действиями КНР в Южно-Китайском море. Кроме того, Пекин не поддерживает стремление оказать массированное давление на КНДР, видя свои национальные интересы в этой области по-иному.

В свою очередь, Пекин призывает осуществить «двойную заморозку», в рамках которой США и Южная Корея приостанавливают свои учения, тогда как КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания, благодаря чему появится пространство для дипломатии. Автор отмечает, что ни Вашингтон, ни Сеул не должны делать из своих учений разменную монету. Вместо этого Белый дом должен дать понять КНР, что дополнительное размещение стратегических активов на Корейском полуострове было бы не нужно, если бы Пекин активнее воплощал в жизнь санкции ООН.

Вашингтон, Сеул и Токио могут выступить с совместным заявлением о том, что в случае продолжения Пхеньяном своих испытаний и в отсутствии дальнейших международных мер по сокращению источников иностранных доходов и импорта энергоносителей в КНДР будет спланировано еще больше трехсторонних учений, будет расширено противоракетное взаимодействие и введены вторичные санкции против банков и компаний, помогающих Пхеньяну уклоняться от санкций.

Подобное трехстороннее единство станет демонстрацией того, что ядерная и ракетная программа Пхеньяна не смогли вбить клин между Сеулом, Токио и Вашингтоном. Оно также даст Пекину возможность отставить открытой дверь для дипломатического пути разрешения конфликта.