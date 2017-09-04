



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 28 августа — 3 сентября стали: российский иезуит возглавил католиков Киргизии; Ливан празднует победу над джихадистами; пыл курдов-автономистов в Сирии остывает; вмешательство президента Трампа ухудшило положение арестованного в Турции пастора; экзотика и перспективы украинского христианства и другое.

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Корейского совета религиозных лидеров, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Обращаясь к гостям, понтифик напомнил о своих словах, произнесенных во время визита в Сеул в 2014 году: «Жизнь — это долгое путешествие, которое нельзя проходить в одиночку, но всегда с братьями и в присутствии Бога». Нынешняя встреча — еще один шаг на этом пути. Со времен Второго Ватиканского собора, отметил папа, Католическая церковь неустанно идет по пути, порой нелегкому, диалога с последователями других религий, призывая своих детей с благоразумием и любовью признавать и продвигать духовные, нравственные и социально-культурные ценности других религий. Межрелигиозный диалог — это угодное Богу, драгоценное призвание ради общего блага человечества и мира на планете, подчеркнул Франциск. Диалог между религиями должен быть открытым, честным и уважительным: только в этом случае он сможет приносить плоды. Мир смотрит на нас, отметил папа, люди доброй воли хотят участвовать вместе с нами в продвижении священного человеческого достоинства, в борьбе против голода, нищеты, коррупции и несправедливости, против экономического, экологического и семейного кризисов, против насилия, которое оскверняет имя Бога и становится профанацией человеческой религиозности. Перед нами долгий путь, отметил понтифик, и его нужно проходить со смирением и постоянством, избегая повышенных тонов и «закатывая рукава». Мы призваны сеять надежду на более гуманное будущее и прочный мир между людьми, общинами, народами и государствами. Религиозные лидеры призваны быть подлинными миротворцами, открывать и продвигать процессы примирения для всех, провозглашать словами и делами стиль ненасилия и мира.

С 26 сентября по 14 января в Париже будет проходить выставка «Восточные христиане: две тысячи лет истории», организатором которой выступил парижский Институт арабского мира. Посетители смогут увидеть старинные документы и уникальные произведения церковного искусства, свидетельствующие о многовековом присутствии христиан на Ближнем Востоке, об их вкладе в культурную, интеллектуальную и политическую жизнь арабского мира на протяжении тысячелетий. В организации выставки принимала активное участие французская ассоциация «Дело Востока» (L'Œuvre d'Orient), миссия которой заключается в многосторонней помощи христианам на Ближнем Востоке. В экспозиции будут представлены многочисленные карты, макеты, документы, но прежде всего старинные шедевры, и некоторые из них прибудут в Европу впервые. К таким экспонатам относится уникальное Евангелие Рабула — иллюминированный сирийский манускрипт VI века, хранящийся в государственной библиотеке «Лауренциана» во Флоренции. Посетители увидят копии знаменитых раннехристианских фресок, например, из древней церкви III века античного города Дура-Европос, расположенного к востоку от сирийской Пальмиры. На выставке будут показаны многочисленные древние иконы, исторические фотографии; посетители станут свидетелями уникальной роли христиан, обозначенной вехами истории Ближнего Востока, такими как принятие христианства в Римской империи в качестве государственной религии, церковные соборы, мусульманское завоевание, развитие католических и протестантских миссий, вклад христиан в Арабский ренессанс, исторические перемены XX и XXI первого веков. Особое внимание уделяется широкому разнообразию ближневосточного христианства в его различных формах: коптской, греческой, ассирийской, халдейской, сирийской, армянской, маронитской, латинской и протестантской. Парижская экспозиция ставит также акцент на жизнеспособности современных христианских общин в арабском мире, чье выживание теперь находится под угрозой распространения исламского фундаментализма.

Папа Франциск назначил отца Энтони Джеймса Коркорана из Общества Иисусова апостольским администратором в Киргизии. В настоящее время отец Энтони служит в Независимом российском регионе Общества Иисусова. Он родился в 1963 году в Тусоне, штат Аризона, в 1985 году окончил университет Маркетт в Милуоки по специальности «Политология». В августе того же года вступил в Общество Иисусово. В 1990 году защитился по специальности «Международная политэкономия развития» в Фордхемском университете, затем в течение двух лет преподавал в иезуитской школе в Новом Орлеане. В 1995 году окончил курс богословия в Уэстонской школе, затем был рукоположен в диаконы, а год спустя — в священники. В 1997 году получил степень лиценциата по богословию духовности. С 1997 года живет в Российской Федерации, где занимал различные должности. Отец Энтони был директором межъепархиальной предсеминарии в Новосибирске, духовником этой же предсеминарии, настоятелем прихода Святого Иосифа в Бердске, генеральным викарием Преображенской епархии в Новосибирске, настоятелем Независимого российского региона Общества Иисусова. В 2006 году отец Энтони Коркоран защитил докторскую диссертацию в Уэстонской школе богословия.

Ливан празднует победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает AsiaNews (Рим, Италия), он стал первой страной в регионе и мире, полностью освобожденной от этой террористической организации. Последние джихадисты, их семьи и раненые в сопровождении сирийского Красного Креста выехали на 17 автобусах, чьи окна были занавешены, чтобы избежать любопытных глаз. Их было около 850 человек. Ливанцы приветствовали отбытие боевиков с ликованием, радость победы быстро распространилась по всей Земле Кедров. На Каламунских горах были установлены три флага: Ливана, Сирии и «Хезболлы», на ливанском жаргоне — «триумвирата». На телевидении появился глава «Хезболлы» Хасан Насралла, который рассказал о подробностях соглашения с террористами. В обмен на отступление джихадисты освободили бойца «Хезболлы» и вернули трупы похищенных солдат ливанской армии, которым перерезали горло. Но хорошее настроение сам Насралла быстро свернул, объявив, что теперь наступает время разобраться, кто же мешал военным Ливана сражаться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и изгнать его из страны. «Некоторые силы в ливанском правительстве остановили армию и не позволили ей выполнить свой долг», — заявил лидер «Хезболлы». Вслед за этим посыпались обвинения. Бывший депутат парламента Ливана Эли аль-Ферзули появился на частном телеканале, чтобы безоговорочно обвинить экс-президента республики Мишеля Сулеймана в «поддержке и спонсировании терроризма». После поражения джихадистов общественное мнение теперь хочет знать, кто стоит за всем этим, и это только начало.

Сиро-католический архиепископ Эль-Хасаки Жак Бехнан Хиндо заявил, что Россия и США не поддерживают курдские проекты создания автономий, пишет Agenzia Fides (Ватикан). В четверг, 31 августа, в Эль-Камышлы произошло столкновение между ополченцами-христианами из отряда «Суторо» и курдскими вооруженными силами. Погиб член «Суторо», подтвердил архиепископ Хиндо в интервью агентству, добавив, что инцидент был вызван «личными проблемами», вечером ситуация в городе успокоилась. «По сравнению с несколькими месяцами назад пыл некоторых курдских движений по созданию автономии, похоже, остыл: высокопоставленные российские военные пришли в наш регион, чтобы переговорить с лидерами этих организаций и указать, что в Сирии никогда не будет расчленения территории и одностороннего провозглашения курдского «автономного района», — заявил монсеньор. — Русские дали понять, что они уже договорились об этом с американцами, хотя курды из Рабочей партии Курдистана, базирующиеся в Турции, решительно поддерживают план демонтажа Сирии и создания курдского государства на востоке. Вот почему некоторые курдские силы теперь чувствуют себя преданными теми, кто в прошлом оказал им впечатляющую поддержку».

Попытки президента США Дональда Трампа добиться освобождения арестованного в Турции американского пастора-евангелиста Эндрю Крейга Брансона обернулись тем, что священнику предъявили более тяжелые обвинения, чем раньше. В октябре 2016 года пастора вместе с женой попросили покинуть Турцию, в которой они пробыли последние 20 лет. Однако после того, как «секретный свидетель» обвинил Брансона в принадлежности к так называемой FETO (турецкая аббревиатура «террористическая организация Фетхуллаха Гюлена»), решение о высылке было заменено задержанием. Сторонников Гюлена турецкие власти обвиняют в инспирировании попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Турецкие средства массовой информации также подчеркивают, что у пастора есть связи с Рабочей партией Курдистана и ЦРУ. Комментируя его дело, издания упоминают о посещениях Брансона послом США в Турции, а также просьбу о его освобождении и экстрадиции, которую Трамп озвучил в мае прошлого года в Белом доме во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Верните американскую демократию, которую украли военные, призывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Бесконечная война. Мы живем «1984» Джорджа Оруэлла. Президент Трамп хочет отправить больше американских войск в Афганистан. Он не говорит, сколько, но каким бы ни было это число, оно все равно означает продолжение проигранной войны. Она никогда не была выигрышной. То, что должно было стать победой над талибами, которые укрывали Бен Ладена после 11 сентября, быстро превратилось в военную оккупацию. Уроки Вьетнама забыты. Уроки катастрофического советского вторжения в Афганистан забыты. И что? Америка не теряет в войнах; она выигрывает войны? Все это могло бы выглядеть смешным, если бы не жертвы этих войн. И то же самое можно сказать об Ираке, а теперь и о Сирии. Они также станут бесконечными войнами, не говоря уже о войне с терроризмом. Люди страдают, а не генералы и, конечно, не Трамп. Генералы хотят свою войну — как еще они могут проявить и оправдать себя, продолжать требовать огромные бюджеты, миллиарды и миллиарды долларов? Президент Эйзенхауэр предупредил о военно-промышленном комплексе, но теперь у нас остался только военный комплекс. Почему генерал Джон Келли сейчас в Белом доме в качестве начальника аппарата? Военный генерал возглавляет министерство обороны и Совет национальной безопасности. Кто несет ответственность? Гражданские лица или генералы? Хорошим и честным американцам нужно преодолевать не только «трампизм», но и милитаризм, который пронизывает правительственные холлы. Эти бесконечные войны должны закончиться. Они не приносят пользы людям, которых мы якобы пытаемся защитить, они вредят нашим людям и нашему обществу. Трамп — это не просто проблема, он является отражением проблемы. Эта проблема заключается в том, что американская демократия была украдена не только генералами, но и теми, кто выигрывает от генеральских войн. Американцам нужно вернуть свою демократию.

Глава Конференции католического епископата России епископ Клеменс Пиккель назвал успешным визит государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина в Россию, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Кардинал отслужил мессу в Москве, что укрепило русских католиков в их вере и дало им «великую радость». По словам Пиккеля, «для нас, католиков России, встреча с представителем папы была признаком сердечной привязанности и интереса… Паролин очень внимателен и дружелюбен». Тот факт, что госсекретаря приветствовал президент России Владимир Путин, ясно дает понять о важности визита. Российские епископы в свою очередь сообщили Паролину о «некоторых потребностях», особенно о разрешениях на жительство для иностранных священников и религиозных служащих, а также о проблеме с возвратом некоторых церквей. Пикель подчеркнул, что он редко сталкивался с какими-либо возражениями со стороны российских православных епископов и священников против сотрудничества с Католической церковью, просто это должно еще стать «доброй привычкой». В конце января 2018 года четыре католических епископа России прибудут в Ватикан на аудиенцию к папе Франциску. Обычно такие визиты происходят раз в пять лет.

С культурно-антропологической точки зрения украинское общество выглядит довольно экзотической смесью западных и латино-американских элементов, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). С одной стороны — чисто латиноамериканский патернализм, с другой — типично западный индивидуализм. Почти везде присутствует религиозная символика и одновременно царит секуляризм не меньше, чем на Западе. Латиноамериканская коррумпированность существует наряду с типично западным неприятием коррупции… Поэтому и само украинское христианство выглядит несколько экзотично, если смотреть на него глазами стороннего наблюдателя. Удивительно колоритная смесь различных традиций, верований, обрядов и обычаев, часто взаимоисключающих, которые конфликтуют между собой. Часть конфессий напрямую сотрудничают с государством, постигая выгоду из различных подковерных договоренностей, а взамен оказывают свою поддержку, если не прямыми призывами, то косвенно молчанием. Другая часть — особенно та, которая не может по некоторым причинам быть участником подковерных договоренностей или оказывается в ситуации, когда госаппарат эти договоренности нарушает, — становится в непримиримую оппозицию к политическому режиму. Ко всему в нашем обществе христианские конфессии становятся участниками скорее политического, чем общественного процесса. Церкви часто оказываются инструментами политической борьбы, даже против своей воли. Если христианство на Украине не проявит себя как надпартийный трибун человечности, то украинское общество довольно скоро маргинализирует христианство как таковое. Изучение опыта западных и латиноамериканских христиан необходимо нам, украинским христианам, для того чтобы понять их ошибки и соответственно этому искать пути выхода из современного состояния украинского христианства. Потому что, несмотря на браваду некоторых его руководителей, украинское христианство движется к маргинализации и катастрофе.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.