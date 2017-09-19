Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 сентября составляли порядка 14,896 млрд кубометров. Таким образом, с 17 августа в ПХГ Украины закачано ещё 396 млн кубометров природного газа — в среднем по 66 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ примерно 7,4 млрд кубометров топлива. Это примерно на 71% больше, чем на ту же дату год назад.

14,9 млрд кубометров в хранилищах — своего рода рубеж. Год назад Украина начала отопительный сезон с 14,7 млрд кубометров. Напомним, что в этом году, согласно плану минэнерго, к 1 ноября в ПХГ должно находиться как минимум 17 млрд кубометров.

Отныне в ПХГ Украины закачивается на хранение газ, принадлежащий иностранным компаниям. «Пионерами» в этом деле стали ENGIE Energy Management Ukraine и «Торговый дом «Сокар Украина», заключившие соответствующие соглашения с компанией «Укртрансгаз», в чьём ведении пока находятся ПХГ. В скором времени УТГ будет разделена на две компании; одна займётся транспортировкой газа, вторая — его хранением. Хранить на Украине выгодно — можно закупать газ впрок, на наименьших ценовых значениях. А затем, в сезон, продавать с наценкой. Ранее Украина использовала хранилища для собственных нужд, например, для промышленности, дававшей затем валютную выручку. Теперь же эти объёмы станут использоваться, чтобы помочь заработать европейским трейдерам, а Украине за хранение — копеечку.

Информацию о хранимых объёмах и стоимости хранения в УТГ пока не раскрывают. Однако потенциально Украина может принимать не менее 10−12 млрд кубометров в течение года.

На внутренний рынок природного газа готовится выйти довольно неожиданный игрок — компания «Укрпочта». На днях в Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрят выдачу лицензии почтальонам. Но в самой «Укрпочте» полностью уверены в успехе: на корпоративном сайте даже появился раздел, посвящённый новому виду деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Долги за потреблённый газ продолжают оставаться довольно внушительными. По состоянию на конец августа предприятия ТКЭ (теплокоммунэнерго), ТЭЦ и прямые промышленные потребители не рассчитались с поставщиками на сумму 29 млрд грн. При этом именно на ТКЭ приходится почти 80% задолженности.

Согласно официальным данным, транзит газа через газотранспортную систему Украины в январе — августе достиг почти 62 млрд кубометров голубого топлива (+23,4% к аналогичному периоду прошлого года). Таким образом, уже за восемь месяцев российский транзит обеспечил Украине безубыточность (60 млрд кубометров) работы ГТС в текущем году. Последний раз такие показатели наблюдались в 2011 году.

С импортом ситуация похожая. В «Нафтогазе» так спешат выжать максимум из летних цен на природный газ, что не слишком обращают внимание не безопасность. Согласно оперативным данным УТГ, закачка производится с превышением номинальной мощности трубопровода-интерконнектора. В августе закачка велась со средней скоростью 17 млн кубометров газа в сутки, тогда как максимальная пропускная способность интерконнектора — 16,8 млн кубометров.

Компания «Укргаздобыча» оспаривает в суде действия Госслужбы геологии и недр Украины. Причиной недовольства стало бездействие Госслужбы, непродление спецразрешений на пользование месторождениями. Ранее с такой проблемой столкнулась «Укрнафта», 42% которой принадлежат Игорю Коломойскому, и основной версией был конфликт между властью и олигархом. Однако УГД — сама государственная компания, на 100%, никаких олигархов.

По оценке УГД, действия Госгеонедр потенциально могут привести к снижению годовой добычи на 3 млрд кубометров, а также к дополнительным расходам государства на выравнивание газового баланса за счёт импорта недостающих объёмов (17 млрд грн.). Это случится в том случае, если в октябре УГД не сможет продлить лицензию на Шебелинское месторождение в Харьковской области — самое крупное из тех, что сегодня эксплуатирует УГД. К тому же потери бюджета не ограничатся 17 млрд грн на импорт, к этой сумме нужно добавить ещё 11 млрд рентных платежей.

Пока же собственная добыча на Украине ещё остаётся в плюсе. В январе — августе выкачано 13,8 млрд кубометров (+3% к аппг). Потребление за тот же период сократилось на 0,5% и составило 17,9 млрд кубометров.

Электроэнергия

Согласно информации минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 1 сентября упали до 1,646 млн тонн, из которых 1,069 млн приходится на угли газовой группы и 577 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Это на 48 (36+12) тыс. тонн меньше, чем неделей ранее.

В январе — июле Украина нарастила экспорт электроэнергии до 3,518 млрд кВт·ч (+43% к аналогичному периоду прошлого года). 2,1 млрд из них ушли в направлении Венгрии, Румынии и Словакии, 719 млн кВт·ч купила Польша. Основной же прирост экспорта дала Молдавия — 784 млн кВт·ч. Это примерно в 211 раз больше, чем в прошлом году.

Словения выделила грант житомирскому горсовету, который будет направлен на строительство солнечной электростанции установленной мощностью 10 МВт. Как сообщается, общая стоимость строительства составит 10 млн евро. Напомним, за первые шесть месяцев 2017 года на Украине ввели в строй 79 электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, общей мощностью 182 МВт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Анонсирован и ещё более крупный проект. Президент американской Корпорации частных зарубежных инвестиций Рэй Уошберн собирается строить на Украине ветропарк установленной мощностью 500 МВт, вложив в проект 400 млн долл.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский довольно ехидно откомментировал попытки главы Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника оправдать в прессе действия НАБУ в отношении расследования по ценообразованию теплового тарифа с применением формулы «Роттердам+». Напомним, формулу начали использовать с весны прошлого года, конкретно энергорынок её получил решением НКРЭКУ. Землянский же напомнил, что внутриукраинскую цену на уголь, как и на газ, правительство Украины обязалось устанавливать с учётом котировок на энергетических биржах Европы. И не просто обязалось — это зафиксировано в меморандуме с МВФ.

«Логика формульного подхода как раз и состояла в устранении ценового диспаритета между производителями и формировании полноценного рынка. Если расследовать «Роттердам+», то в совокупности с NCG+ [формула, по которой рассчитывается стоимость газа — Ред.], поскольку они полностью идентичны», — анализирует эксперт.

С началом осени доля ТЭС в выработке электроэнергии должна снизиться с 41,9% до 38,4%. По крайней мере на это надеются в минэнерго, где рассчитали прогнозный баланс на сентябрь.

30−40% (+0,51−0,67 грн. за 1 кВт·ч) к текущему тарифу (1,69 грн) — во столько, по мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, обойдётся конечному потребителю американский уголь. Об этом экономист заявил изданию «Голос.ua». Ещё одним фактором подорожания станет повышение закупочной стоимости угля у госшахт (см. ниже).

Потребление электроэнергии в январе — июле фактически осталось на уровне прошлого года, рост весьма условный — 86,123 млрд кВт·ч (+1,1% к аппг). Почти 29 млрд (+1,2%) из них «съела» промышленность. При этом в структуре потребления промышленности произошли серьёзные изменения. Ряд отраслей стали расходовать ощутимо больше: машиностроительная (+10,4%), перерабатывающая (+8%), производство стройматериалов (+6,6%), тогда как нефтехимическая сократила обороты (-17,3%). Население стало расходовать меньше — 20,633 млрд кВт·ч (-0,8%), что, скорее всего, связано с демографическими причинами.

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук согласен: о росте может говорить только человек, плохо знакомый с историей рынка. «Производство электроэнергии в Украине существенно не увеличивается. Оно стабилизировалось. Условно можно сказать, по 2015—2017 годам мы сократили производство электроэнергии в среднем до 150−160 млрд кВт·ч. В то же время мы до 2013 года производили в среднем почти 200 млрд кВт·ч. Это минус 50 млрд кВт·ч фактически. Надо учитывать отсутствие Крыма, отсутствие части Донбасса, сокращение работы промышленности, потребление электроэнергии в первую очередь. Это фактически львиная доля из этих 50 млрд кВт·ч электроэнергии».

Уголь

В последний день лета минэнерго выступило с предложением увеличить стоимость реализации угля государственных шахт для энергогенерирующих компаний и ТЭЦ сразу на 10%: с 2000 до 2200 грн./т. Следует учитывать, что приводится стоимость без затрат на транспортировку и НДС, т. е. в итоге речь идёт как минимум о 2640 грн./т, т. е. более чем 100 долл./т по текущему курсу — именно такими будут ориентировочные затраты ТЭС, закладываемые в тариф.

bycfotografem Уголь

Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что даже этого мало. «…Расходы в августе составили на добычу одной тонны 2978 гривен, а в марте даже больше 3 тысяч, а цена была ещё в свое время 1700 гривен, последняя цена 2 тыс., сейчас на 10% поднимают цены. В то время, когда из Америки, штата Пенсильвания завозят уголь по цене 113 долларов за тонну. С доставкой до потребителя — 130 долларов. Давайте сравним цену 2000 и цену 3100. То есть возникает сразу вопрос, что цена на уголь несбалансированная, а угольная отрасль приходит в упадок», — заявил он в эфире NewsOne. Выбор перед Украиной стоит простой, считает глава профсоюза. Либо она финансирует собственную угольную отрасль, либо чужую.

Первая партия американского угля, прибытие которой ожидается в середине сентября, будет несколько меньшей, чем было заявлено ранее, — 62 тыс. тонн вместо 85 тыс. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию «Зеркало недели» пояснил, что отправитель просто не успел в срок зафрахтовать нужное судно и был вынужден отправлять на первом попавшемся. Однако, как он утверждает, эта накладка не повлияет на накопление угля на ТЭС «Центрэнерго», поскольку второе судно привезёт сразу 120 тыс. тонн. Его прибытие предварительно намечено на середину октября. Посол утверждает, что XCoal Energy and Resources собирается не только торговать с Украиной, но и инвестировать в её угле‑ и газодобычу. Что ж, это будет новость: американцы продают украинцам украинский уголь.

Можно только представить, как к этому должны относиться страдающие сейчас без денег украинские шахтёры. Например, горняки госшахты «Родинская» в конце августа отказались приступить к добыче. Они намерены бастовать до погашения задолженности по зарплате.

Впрочем, вернёмся к запасам. Итак, к середине октября Украина получит около 182 (62+120) тыс. тонн антрацита из США. Судя по динамике поставок из ЮАР, «ДТЭК Энерго» к началу отопительного сезона тоже может рассчитывать максимум на два судна. Это ещё 150 тыс. тонн. Если допустить, что за оставшиеся 40 дней Украина не будет использовать антрацит, то в отопительный сезон Украина войдёт с 577+182+150= 909 тыс. тонн антрацита. Ровно вполовину меньше, чем это предусматривает план подготовки к зиме — и это по лучшему сценарию.

По газовой группе, кстати говоря, ситуация не особо лучше. Он добывается на Украине, в крайнем случае можно оперативно закупить в Польше, однако и расходоваться для работы тепловой энергетики (в режиме экономии антрацита) будет именно уголь марки «Г». Наличные 1,069 млн т — половина от предусмотренного правительством на зиму.

Снова-таки: добываться на Украине он будет в том случае, если к шахтёрам шахты «Родинская» не присоединятся их коллеги. А ведь сегодня напугать шахтёра ещё сложнее, чем в 90-х. Уедут по «безвизу» в Польшу на заработки, и придётся властям политологов в шахты загонять.

Аналитик общественной организации «Донецкий институт информации» Виталий Сизов во время круглого стола, посвящённого итогам угольной блокады Донбасса, подвёл неутешительный для Киева итог. То, что Украине приходится возить топливо для ТЭС с другого конца света, — это полбеды. «…Главными бенефициарами в этой ситуации стали российские логистические фирмы и порты [Азово-Черноморского бассейна, через которые теперь идёт перевалка угля, добываемого в ЛДНР — Ред]», — отметил аналитик.

Тем не менее экс-командир т.н. батальона «Донбасс» и организатор угольной блокады Семен Семенченко обещает вторую серию: «Сейчас мы переходим ко второму этапу. Мы должны заставить Ахметова [Ринат Ахметов, владелец компании «ДТЭК Энерго»] прекратить финансирование террористов, мы должны положить конец грабительскому тарифу «Роттердам плюс»… За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать как представители гражданского общества».

Как представители гражданского общества на границе с РФ будут бороться с «Роттердам+» — не совсем понятно. Тем более что, как следует из комментариев специалистов, для борьбы с «Роттердам+» нужно ехать в штаб-квартиру МВФ или, по крайней мере, в представительство Фонда в Киеве. Значит, дело совсем не в многострадальной формуле, а в фигуре Ахметова. Именно с ним ведёт борьбу Семенченко, а история с блокадой — лишь камуфляж. Крайне дорогой, не говоря уж о том, что оплачивает его вся Украина.

С другой стороны, «Роттердам+» изначально был политизированным вопросом, и минувшей зимой его пытались раскачать политики, ставшие в оппозицию к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в эфире телеканала NewsOne напомнил политолог Алексей Якубин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть

Продолжаются разбирательства вокруг «Укртатнафты» — компании — владельца Кременчугского НПЗ. Дело рассматривается в Гааге, и, как ожидается, суд приступит к слушаниям уже весной будущего года. Российская «Татнафта» стала совладельцем предприятия в начале 2000-х, после чего в 2007 году лишилась возможности влиять на актив (постарался Игорь Коломойский и менеджмент «Укртатнафты»). Сама же «Укртатнафта» в то время была любопытным проектом, в который Украина внесла Кременчугский НПЗ, а «Татнафта» должна была обеспечить поставки нефти. Иными словами, это была возможность загрузить заказами крупнейший НПЗ Украины, обеспечив Украину топливом собственного производства, а также возможностью экспортировать нефтепродукты. В результате же из-за давнего конфликта с российской стороной Украина плотно сидит на импортных поставках.

В 2014 году арбитраж уже выносил решение в пользу «Татнефти» и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере 112 млн долл., а также проценты. Однако Украина подала апелляцию, и с тех пор дело гуляет по судам. Самому же разбирательству в будущем году исполнится 10 лет.

Впрочем, уже понятно, что в лучшем случае всё кончится признанием Украины своей вины и выплатой компенсаций, которых добивается «Татнефть», поскольку в нынешних условиях ни о каком восстановлении в правах на «Укртатнафту» не может быть и речи.