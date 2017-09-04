Преступления, совершаемые представителями наиболее патриотически настроенной части украинского общества, превратились в систему. Признаком хорошего тона стало оправдывать подобного рода «шалости» любовью к Украине и заботой о ней. Патриотам сегодня позволено практически все. Оправданием подобной практики заняты СМИ, о нем пекутся лидеры общественного мнения, его продвигает, патронирует государство. Подписание П. Порошенко указа об амнистии для участников «АТО» полностью укладывается в тенденцию, выражаемую формулой: «чужим — закон, своим — право не обращать на него внимания». Степень безнаказанности для большой группы лиц за совершенные ими преступления в еще большей мере возрастет. П. Порошенко по просьбе предстоятелей церквей и героев Украины своей подписью ввел в действие Закон «Об амнистии в 2016 году», которым освобождаются от ответственности лица, принимавшие участие в «АТО» и совершившие не тяжкие преступления. В соответствии с ним, досрочно смогут выйти на свободу люди, чьи незаконные действия суд сочтет не очень опасными для общества, те, кто уже отбыл больше половины срока, а также лица преклонного возраста и те, кто страдает тяжелыми заболеваниями. Вроде бы имеем дело с актом государственного гуманизма в европейском духе и стиле. Впрочем, целый ряд экспертов придерживается иного мнения, отмечая, что новый закон на практике окажется сродни «закону Савченко», на основании которого было отпущено на свободу немало социально опасных персонажей, что привело к ухудшению криминогенной ситуации.

Украина

Поводов для беспокойства по этому поводу, надо признать, более чем достаточно. Новый украинский патриотизм, утвержденный на «майдане» в качестве идеологического стержня и духовного кредо «правильных» украинцев, оказался почему-то не только с русофобским, но еще и с криминально-коррупционным душком. Присутствие первого из этих двух элементов вряд ли способно кого-то удивить. А вот откуда взялся второй из них, остается загадкой. Боролись вроде бы за Европу и «достоинство», а получили Азию и беззаконие. Символическим отражением такого грустного положения вещей может служить история с автомобильными номерами «ПТН-ПНХ» и подобными, которые были одно время очень популярны. На первый взгляд, могло показаться, что это — отражение протеста против действий коварной России. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что таким образом прикрывали факт пользования активистами и патриотами крадеными или «отжатыми» автомобилями.

Сегодня патриотические игры, не укладывающиеся в рамки закона, превратились в обычную практику, стали неотъемлемым элементом повседневного быта. Примеров — хоть пруд пруди. В Одессе активисты из организации «Совет общественной безопасности», которую возглавляет активист «майдана» М. Гордиенко, взимают дань с предпринимателей, работающих на Дерибасовской. Иначе говоря, «крышуют» мелкий бизнес. Такой род «предпринимательской» деятельности у активистов-патриотов в особой чести. Им многие из них занимаются на регулярной основе, с каждым днем расширяя сферу деятельности. Палитра незаконных форм деятельности активистов «Майдана», участников АТО и прочих новых хозяев нашей сегодняшней жизни «крышеванием» не исчерпывается. Есть еще и такой ее вид, как вымогательство. Об одной из разновидностей этого «заработка» поведал некоторое время тому назад один из ветеранов АТО. Он признался, что, когда взялся обзванивать своих бывших боевых друзей, обнаружил, что значительная часть из них занимается тем, что «прессует» фермеров. Бывшие «атошники» делятся на две группы, одна из которых «создает фермерам проблемы», другая же предлагает им защиту за вознаграждение.

2 сентября в Киеве активисты общественной организации «Майдан» пытались разблокировать точку незаконной добычи песка в районе Выдубичей. Там сначала одна группа лиц из числа «журналистов и активистов» заблокировала выезд с карьера, а затем другая взялась за свое дело с целью обеспечить продолжение работ. Произошли стычки, вмешалась полиция, но никто из нарушителей порядка задержан не был. На следующий день — новый инцидент с участием патриотов с нарушением закона и общественного порядка. На улице Грушевского в Киеве, которая была одной из главных «площадок» революционных событий зимы 2013−2014 годов, разгромили магазин «Эмпориум», на стенах которого перед этим были стерты граффити времен «майдана». Ответственность взяла на себя праворадикальная организация «С-14». Магазин забросали камнями, у входа в него подожгли шины, на стене написали: «Здесь был Майдан!». Это нормально? С нормальной точки зрения — нет. С теперешней украинской — вполне. В адрес владельца магазина последовали угрозы. А что же полиция, что государство, возможно, поинтересуется кто-то? Полиция, прибыв на место, заняла выжидательную позицию (хорошо хоть, что никого из работников магазина не арестовала). Государство же… поспешило встать на сторону активистов. «За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад здания на Грушевского во время «Евромайдана», грозит уголовная ответственность», — объявил вице-премьер В. Кириленко.

О позиции государства по проблеме, о которой идет речь, можно говорить долго и много. Впрочем, убедиться в том, что она не просто ошибочна, а опасна для общественного мира и спокойствия, несложно. Закон, подписанный П. Порошенко, — это только одно из звеньев в длинной цепи действий, результатом которых стал невиданный разгул криминала. И его полнейшая безнаказанность. Борьба с преступностью на Украине политизирована, как и все остальные сферы жизни и функционирования системы государственного управления. Генеральная прокуратура и Служба безопасности задержали в Николаеве пять человек, включая местного криминального авторитета, которых обвинили в том, что они создали преступную организацию, занимались угрозами убийств, похищением людей, рэкетом, рейдерством, присвоением имущества и государственных средств. Звучит красиво, не так ли? Если не обращать внимания на то, что этим же занимаются тысячи активистов-патриотов, то — да. Задержанным вменили в вину еще одно неблаговидное занятие. Если верить ГПУ и лично генпрокурору Ю. Луценко, то они «установили контроль над деятельностью политических партий и оказывали влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления». Ну чем не причина для радости по поводу того, что на Украине, наконец-то, началось очищение власти от связей с криминалом? Не началось. «Контроль» был установлен над депутатами от «Оппозиционного блока». Иначе говоря, речь идет не об очищении, а об очередном раунде политических разборок.

В западных областях Украины участники «АТО» промышляют контрабандой. В самых различных формах того, что в данном случае именуется промыслом. Мотаются туда-сюда через границу сами, «крышуют» местных жителей — «мулов», обеспечивают «окна» на пограничных переходах и т.д., и т.п. Рэкет, вымогательство, контрабанда — все это, так сказать, «легкие» преступления. Мировой опыт свидетельствует о том, что в ситуациях, подобных той, что сложилась на востоке Украины, неизбежно возникают проблемы с куда более серьезными нарушениями закона. Такими, как наркоторговля, торговля оружием, людьми, человеческими органами. Хотим ли мы это признать, или не хотим, но в Донбассе все это присутствует. На первых порах после начала «АТО» основным «бизнесом» для ее участников были мародерство и контрабанда. Грабили дома и квартиры, отбирали авто, обеспечивали провоз контрабандных грузов в ДНР-ЛНР и обратно, беря за это дань. Сегодня эти виды «работ» тоже имеют место, но появились и другие. Легальных, не связанных с противозаконной деятельностью занятий у «атошников» мало. В основном все — криминал. Для многих из этих людей участие в «АТО» это не проявление любви к Родине, не благородное желание стать на ее защиту, а способ по-легкому «срубить» денег. Любыми путями, не останавливаясь ни перед чем и ни перед кем.