В Екатеринбурге помпезно открылась мультимедийная выставка «Россия — моя история», цель которой объективно представить историю России со времён основания государства до конца XX века. Однако уже в ходе вступительной лекции под названием «Февральская революция — что это было?» прозвучал распространённый исторический фейк.

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Особым гостем церемонии стал епископ Егорьевский владыка Тихон, который процитировал историка Василия Ключевского о том, что «история — это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков». По его словам, этот проект наглядно показывает, «насколько важно честно, правдиво, достоверно знать свою историю, цитирует слова епископа издание Ura.ru.

И в этой же лекции владыка Тихон использовал «фейковую» цитату, которую приписывают основателю Советского государства Владимиру Ленину: «А на Россию мне наплевать». После этого владыка заявил, что именно таким людям, как Ленин, власть передали февралисты, не справившиеся с ситуацией. Кроме того, епископ считает, что причина Февральской революции — «те вирусы и бактерии, размножавшиеся благодаря снижению политического, общественного и духовного иммунитета», цитирует слова священнослужителя ИА «Красная Весна».

К сожалению, в последнее время под разговоры о необходимости «честно и правдиво» подавать историю зачастую мы сталкиваемся с её искажениями. Порой это делают даже именитые историки. В итоге в медийном пространстве распространяются мифы, которые простой читатель воспринимает за чистую монету.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мультимедийная выставка «Россия — моя история»

Фраза «а на Россию мне плевать», якобы, сказанная Лениным, и множество аналогичных, приписываемых ему, — продукт черносотенной пропаганды ещё столетней давности. После революции против Ленина и всех большевиков была развёрнута информационная кампания, которая выставляла их «русофобами» и «немецкими шпионами». Так, например, другому вождю революции Льву Троцкому приписывалось высказывание о том, что Россию он якобы воспринимает «вязанкой хвороста», которую можно бросить ради «пожара мировой революции». Однако найти её в известных источниках невозможно, да и вряд ли осторожный Троцкий мог такое сказать.

И надо отметить, что после окончания Гражданской войны все эти фейки «уехали в эмиграцию» вместе с невозвращенцами.

Вторая волна демонизации большевиков началась в разгар перестройки и после краха СССР. Именно в это время впервые появляется упоминание в СМИ, которое затем перекочевало в интернет, цитаты, приписываемой Ленину, о том, что ему «плевать на Россию». В частности, ссылка идёт на книгу бывшего советского дипломата, меньшевика и невозвращенца Георгия Соломона, изданную в 1930 году в Париже. В своей работе «Среди красных вождей» он приводит разговор с Лениным, в котором Владимир Ильич якобы и произносит фразу «А на Россию мне наплевать».

«Дело идет о создании социалистического государства… Отныне Россия будет первым государством с осуществленным в ней социалистическим строем… А… вы пожимаете плечами! Ну, так вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать — это только этап, через который мы проходим к мировой революции», — пишет Соломон во «введении» к первому тому издания.

Но, во-первых, любые воспоминания, мемуары не считаются в строгом смысле историческими документами, а являются «источником личного происхождения» — вспомогательными материалами, которые помогают погрузиться в атмосферу эпохи. Высказывания в таких случаях могут считаться достоверными, если верифицируются в других источниках. Но подобную цитату Ленина невозможно найти в его многочисленных работах. Во вторых, мемуарист может просто ошибиться, или того хуже, сознательно исказить чьи-то слова, приписать имяреку несказанное. Мог ли это сделать невозвращенец Георгий Соломон? Мог, хотя бы для того, чтобы книга расходилась среди русских эмигрантов. Традиция диссидентов, которые после предательства отправляются на Запад и пишут статьи или книги, очерняющие Россию, носит давний характер. Так это было со средневековым невозвращенцем князем Андреем Курбским, так это происходило и после Соломона во времена СССР, когда предавший Родину в 1978 году Владимир Резун сбежал в Великобританию, а впоследствии издал несколько «исторических» книг, которые набиты фейками и ложными данными. В этом случае ссылка на Соломона — такой же моветон, как ссылка на Курбского или Резуна.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мультимедийная выставка «Россия — моя история»

Однако фальсификаторы, пытаясь выставить Ленина русофобом, идут дальше и запускают в информационное пространство прямые подлоги. Так, на сайте pravoslavie.ru размещена цитата Ленина со ссылкой на полное собрание сочинений, что автоматически придаёт ей реальный исторический вес. Звучит она так:

«Мы защищаем не великодержавность: от России ничего не осталось кроме Великороссии, а на Россию мне плевать, и даже не национальные интересы, — мы утверждаем интересы мирового социализма, что выше интересов национальных, выше интересов государства».

А вот настоящая цитата из доклада Ленина о внешней политике на объединенном заседании ВЦИК и московского совета 14 мая 1918 года:

«Мы, оборонцы, после 25 октября 1917 года, мы завоевали право на то, чтобы защищать отечество. Мы защищаем не тайные договоры, мы их расторгли, мы обнаружили их пред всем миром, мы защищаем отечество от империалистов. Мы защищаем, мы победим. Мы защищаем не великодержавность: от России ничего не осталось, кроме Великороссии, — не национальные интересы, мы утверждаем, что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства. Мы оборонцы социалистического отечества». (ПСС т.36 стр. 341−342)

Очевидно, что речь идёт о защите социалистического отечества, которое противопоставляется национально-буржуазным странам. Противопоставляются социалистические интересы, главным из которых является мир народам, интересам буржуазным. Ведь именно буржуазия в начале XX века была заинтересована в продолжение войны, на которой, пока гибли миллионы простых граждан, она зарабатывала капиталы.

Более того, Ленин прямо писал ещё во время Первой мировой войны в своей статье «О национальной гордости великороссов» о своём отношении к данному вопросу:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты». (Газета «Социал-демократ» №35 — 12.121 914 г.)

Вообще, если внимательно читать работы Ленина, то Россия в его представлении была вовсе не «вязанкой хвороста» для «костра мировой революции», а авангардом всего человечества, которое идёт по дороге исторического восхождения.

Да и вся политика большевиков после Октябрьской революции, которые храбро сражались в годы Гражданской войны, в том числе против иностранных интервентов, не давала повода сомневаться в их патриотичности. Это же доказывали действия большевиков и лично Ленина, который курировал важнейшие государственные программы. Так, в первые годы Советской власти были созданы фундаментальные научно-исследовательские институты, переиздавалась огромными тиражами русская классическая литература, был взят курс на всеобщую грамотность, началась реализация плана электрификации всей страны (ГОЭЛРО) и т.д. Всё это явно доказывает, что новая власть вовсе не являлась «русофобской», а большевики не немецкие шпионы. По крайней мере большинство жителей России 100 лет назад так не думали.

А вот спустя 100 лет мы видим иную картину. Определённые группы на протяжении почти 30 лет пытаются представить Гражданскую войну как войну «русской национальной армии» белых с красными «оккупантами», наводя тем самым смуту в историческом сознании граждан. И не приведи господь, если эта порождённая в головах ложью и фейками смута выйдет наружу. Что происходит в таких случаях, мы видим на примере Украины.