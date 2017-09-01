Выпуская заявление МИД России по поводу действий администрации США в отношении российской дипломатической собственности в этой стране, мои бывшие коллеги, видимо, думали, что громкими словами «захват» и «враждебный акт» они в какой-то мере компенсируют слабость фактической реакции на этот новый американский агрессивный выпад. Такое желание понятно, поскольку позорище физического бессилия перед разбоем стоит у всех в горле. Получилось, однако, с точностью до наоборот: у любого здравомыслящего человека эта верная, хотя и недостаточная, квалификация произошедшего только усиливает несогласие с избранной нашими властями линией поведения. Если это враждебный акт, то на него надо реагировать иначе! Нельзя покорно сопровождать врага, когда он топчет твой дом! А это был НАШ дом, пусть и расположенный в окружении американской территории.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Российское информационное пространство пестрит словами осуждения в адрес американцев. Да пустое всё это! Они не сделали ничего принципиально нового по сравнению со своими предыдущими шагами (вспомним хотя бы историю с загородными помещениями нашего посольства). Если Вашингтон продолжает делать то же, что делал раньше, значит, наша предыдущая реакция была неубедительна. Но мы опять реагируем в прежнем ключе. Опять не убедим.

Для чего, в принципе, осуществляется внешняя политика страны? Для чего работают её внешнеполитические службы? Они работают, чтобы обеспечить ей достойное место в мире и наиболее благоприятные условия для развития (международный авторитет родины и уважение к ней других стран и народов — непременное составляющее таких условий). Это уважение, как и в целом справедливый мировой порядок и международную законность, желательно поддерживать мирным путём, но так получается не всегда. Граждане вправе требовать всего этого от МИДа и других задействованных во внешнеполитической сфере ведомств так же, как они требуют поддержания порядка внутри страны от Министерства внутренних дел и соответствующих специальных служб.

Именно поэтому издёвками типа «клоунада», «дуря в мустыне» или «феерическая глупость» в этих серьёзнейших и драматических обстоятельствах не отделаешься. То, что вчера произошло в Вашингтоне и Сан-Франциско, — это не «клоунада», это преднамеренное и целенаправленное унижение нашей страны, а все ссылки американской стороны на то, что «осмотр» принадлежащих России зданий имел целью «обеспечить безопасность» этой собственности, — это для дураков: так взрывчатку не ищут. Так что нам не обзываться надо, а разбираться, почему это унижение стало возможным и что делать дальше.

Мы, однако, на телеканале «Россия 1» вновь вынуждены были долго слушать, как официальный представитель МИД России Мария Захарова жалуется на американцев. Кому она жаловалась и с какой целью? Если простым гражданам России, то не стоило тратить время: мы давно знаем, кто они такие и на что способны. Знаем по Югославии, Ираку, Ливии, Сирии и так далее. Знаем по их роли в разрушении нашей страны и провоцировании многомиллионных жертв перестройки и 1990-х.

Может быть, Захарова через российское телевидение жаловалась мировой общественности? И это пустое. Не воспротивившись произволу, мы лишь усилили его эффективность — и в плане устрашения других, и в смысле снижения уровня уважения к нашей стране как силе, способной защитить тех, кто решится не плясать под американскую дудку.

Ну и, наконец, просто смешным выглядит объяснение, что, реагируя таким образом, как это было сделано, Россия исходила из желания не добавлять аргументы в версию, что русские вмешиваются во внутренние дела США и им, мол, «есть что прятать». Мы что, серьёзно надеемся кого-то в Америке переубедить и тем более перевоспитать? Или мы полностью уверились, что внешняя политика сводится к пиару?

Поэтому повторю ещё раз — причём сегодня мне это гораздо более ясно, чем позавчера: мы не должны были пускать американцев внутрь принадлежащих России зданий, обладающих дипломатической неприкосновенностью. Только физическое сопротивление этим враждебным действиям могло на достойных для России условиях положить конец спирали обострения. И в итоге такое сопротивление ещё потребуется, только уже на таком витке, когда последствий и возможных жертв будет больше. Добавлю, что защищаться, пусть и в чужой стране, но на своей территории, — гораздо более достойное, действенное, политически и информационно выигрышное дело, чем самим предпринимать новые антиамериканские шаги, пусть и ответные.

Насчёт жертв я не оговорился. Служба в загранучреждениях — это не только на рауты ходить и умные записки в Москву писать. Настоящие профессионалы это хорошо знают. Все они, мои старые друзья, эту мою установку, уже прозвучавшую в предыдущей статье, поддержали. И дело тут не в том, что мы работники, сформированные во времена холодной войны, а в том, что холодная война никогда и не прекращалась. По её опыту хорошо известно: чтобы она не перешла в горячую фазу, надо в нужных случаях давать по рукам. Это был именно такой случай.

Кстати говоря, в лучшие советские годы никто бы американцев в наше загранучреждение не пустил бы. Впрочем, они бы и не сунулись. Так почему они посмели сделать это сегодня? И кто в этом виноват — не мы ли сами?

Тому, что сегодня нашей стране дать по рукам зарвавшемуся мировому беспредельщику труднее, чем было, скажем, в 1970-е, немало причин, это тема для отдельного разговора. Но сегодня не могу не сказать о главной. Проблема в том, что внешнеполитический интерес нашей страны за последние десятилетия раздвоился. Есть интерес народного большинства, а есть интерес худшей, но плотно укоренившейся во власти части «элиты», которая озабочена в основном не защитой национальных интересов, а сохранностью своих активов, вывезенных за рубеж. Отсюда, на мой взгляд, и все странности поведения сегодняшней России на американском направлении.

Полностью преодолеть политический и информационный ущерб от произошедшего в эти дни в США удастся не скоро. Предстоит, видимо, новая спираль обострения, и на ней наши действия должны быть такими, чтобы действительно отбить у американцев желание продолжать. Не получилось бы, однако, так, что это они своими акциями 2 сентября отбили такое желание у нас. Вот это было бы действительно гибельно со всех точек зрения.