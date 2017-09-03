



Иван Шилов ИА REGNUM

ЕС вынес предупреждение Турции на самом высшем уровне

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на ежегодной встрече послов Европейского союза в Брюсселе, заявил о том, что «Турция отдаляется от Европы семимильными шагами». Отвечая на вопрос о том, будут ли завершены переговоры с Турцией, Юнкер сказал следующее. «Это абсолютно теоретический вопрос, потому что в настоящий момент никаких переговоров в принципе нет… Я думаю, что Эрдоган желает, чтобы Европа сказала, что «хочет положить конец переговорам». Таким образом вся ответственность ляжет на ЕС, а не на Турцию», — заявил он.

Турецкий парламент практически ликвидировали

Одной из главных особенностей последних указов стала неправовая и незаконная фактическая чистка парламента Турции. Согласно новым постановлениям, принятым во время режима чрезвычайного положения, расследованиями по делам депутатов, которые совершили преступления до или после выборов, будут заниматься Главная прокуратура Анкары и Уголовный суд. Любой уполномоченный может быть арестован по желанию прокурора и трех судей из Совета судей и прокуроров, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчинил себе после 16 апреля. Для того, чтобы арестовать сопредседателя Демократической партии народов Селяхаттина Демирташа и его подчиненных, пришлось в течение многих недель проводить кампанию и уговаривать местные суды участвовать в этом беспределе. Можно себе представить нетерпение по поводу потери времени. Специально назначенные прокуроры и судьи будут решать вопросы гораздо быстрее. Один из самых значимых профессоров права в Турции Метин Гюндай прокомментировал новые указы номер 693 и 694, опубликованные в «Официальном бюллетене». По его словам, «постановления, принятые во время чрезвычайного положения, оставляют парламент Турции вне игры и способствуют привыканию к режиму чрезвычайного положения».

Указ о «Полной диктатуре»

В пятницу в «Официальном бюллетене» были опубликованы новые указы, принятые во время режима Чрезвычайного положения. Указ номер 683 содержит изменения по поводу экспорта, а 694 указ несет за собой ряд системных и правовых изменений. Согласно указу 694, некоторые полномочия премьер-министра передаются президенту. Оппозиция выразила свое возмущение именно по поводу этих изменений. Впервые благодаря одному указу некоторые полномочия премьер-министра передаются президенту. В первую очередь это касается разведки и государственных служащих. Основные изменения затронули закон о штате сотрудников Вооруженных сил Турции, а также закон о Государственной службе разведки и Национальной разведывательной службе. Также одним из важных изменений согласно указу 694 стали некоторые изменения в Главном полицейском управлении (с созданием 32 014 рабочих мест), а также формирование штата при министерстве юстиции (состоящего из 4 тысяч прокуроров и судей). Еще одним существенным изменением стало возрождение спецназа. Штат будет составлять 3012 человек. Выделив спецназ внутри полиции, Эрдоган планирует создать что-то вроде революционных охранников. Пока сложно представить, как будут формироваться новые кадры. Преобразования коснулись и требований для армии. Основные принципы, такие как выслуга лет и ранги, остаются вне игры. Эрдоган сможет по собственному желанию и без ограничений сделать любого офицера генералом или же отправить любого генерала на пенсию.

965 фирм и 45 млрд лир перешли премьер-министру

После запланированного переворота в Турции годовой доход 965 фирм составил 45 млрд турецких лир и был передан в Фонд сберегательного страхования вкладов (TMSF). TMSF за последний год вошел в тройку самых крупных холдингов Турции наряду с Koç и Sabancı. Такие холдинги и компании, как Zira Koza İpek, Boydak, İstikbal, Bellona, Mondi, HES Kablo, Boyteks, Naksan, Nakipoğlu, Royal Halı, Kaynak, Alfemo, Süvari, Dumankaya, Sesli, Güllüoğlu, Küçükbay (масла орхидеи), Abalıoğlu (курица Lezita), Uğur (морозильные камеры) и Kavuklar AŞ решением одного указа перешли во владение TMSF. Акции 965 компаний с активами размером 45 млрд турецких лир остались в руках партнеров. Согласно последнему указу, предприятия, которыми владеет TMSF, будут подвластны премьер-министру. Для создания новой компании будет достаточно подписи действующего премьера Бинали Йылдырыма. Неотъемлемые прерогативы Генеральной Ассамблеи также перешли в руки главы правительства. Власти, безоговорочно исполняя все приказы президентского Дворца, топчут ногами Конституцию. Своим последним указом Турция открыла двери для будущих миллионных исков в Европейском суде по правам человека и Третейском суде. На самом деле, ни Уголовный, ни Торговый кодекс Турции не предусматривает ни финансовых, ни юридических мотивов для назначения опекунов компаниям. Правительство совершает эту ошибку и пытается прикрыть этот захват, смотря прямо в глаза партнерам организаций.

Казни в районах, населенных курдами

С тех пор, как Эрдоган и власти правящей Партии справедливости и развития после 7 июня 2015 года стали терять свою власть, в начавшихся на юго-востоке страны столкновениях погибло 2722 человека. В докладе Ассоциации по правам человека этот период начинается с убийства двух полицейских в Джейланпынаре 24 июня 2015 и длится два года, вплоть до июля 2017. Согласно докладу, за это время были незаконно казнены 448 человек, а еще 379 человек были ранены. Ассоциация обнародовала свой доклад под названием «Нарушения прав человека в конфликтной среде» на пресс-конференции в Диярбакыре. Согласно их данным, в столкновениях в Турции за последние два года погибло 447 военных, 251 полицейских, 43 сельских и всего 771 охранников, а 1699 человек были ранены. Как сообщает доклад, в целом по Турции в конфликтах погибло 53 мирных жителя, 80 были ранены. Как сообщает издание Cumhuriyet, на востоке и юго-востоке Турции во время незаконных казней, совершенных представителями охраны, было убито 448 человек, а 379 человек получили ранения. Согласно докладу, в вышеупомянутом регионе было закрыто 4 телевизионных канала, 2 новостных агентства, 18 газет и 1 радиостанция. В 18 СМИ был проведен обыск, 8 культурных мероприятий были запрещены, у 190 СМИ были изъяты материалы или они были запрещены.

Власти выпустят осужденных, чтобы освободить место в тюрьмах

Как сообщает газета Habertürk, в рамках новых постановлений 10 тысяч осужденных будут переведены из закрытых тюрем в открытые. Также власти намерены освободить на условиях испытательного срока еще 3 тысячи осужденных. Важные изменения коснулись также положения об обмене иностранных заключенных. Согласно этому положению, граждане, не являющиеся гражданами Турции, в случаях необходимости и в целях национальной безопасности по просьбе министра иностранных дел, с предложения министра юстиции и одобрения президента могут быть переданы или обменены на осужденных в других странах с гарантией того, что к ним не будут применяться наказания, связанные с их этническим происхождением, религией и гражданством, а также с гарантией того, что они не будут подвергаться никакого рода пыткам.

Джихадисты отправляют деньги через Турцию

В английской газете Financial Times был опубликован текст, в котором говорится о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потерявший свои владения в Ираке и Сирии, экспортирует и отмывает деньги с помощью других стран. В газете, которая отвела для этой новости целую полосу, сообщается, что организация через некоторых бизнесменов приобрела предприятия и с помощью них обеспечила себе долгосрочное финансирование своих планов. В статье также говорится о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по всей видимости, до сих пор зарабатывает на нефти около 1 млн долларов в день, а еще до потери своих земель они планировали отмыть все свои доходы. Согласно статье, организация использует различные методы для перевода денег в другие страны. Один из них это использование неофициальных методов перевода средств. Таким образом можно отправить миллионы долларов членам организации, проживающим в Европе. Те, кто имеет дело с такими денежными переводами, говорят, что они отправляют десятки миллионов долларов в регионы, подконтрольные им в Идлибе, и что эти деньги можно легко переправить и через Турцию.

ПСР придется трудно в США

Эрдоган отправится в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Журналистка газеты Sözcü Зейнеп Гюрджанлы описала трудности, с которыми может столкнуться правящая партия до начала визита президента. Дел было одно, стало два, стало три. К делу США о Заррабе прибавилось «Расследование по делу Флинна». К нему добавилось еще дело о «защите». Дело Зарраба известно всем — Реза Зарраб, состоящий в тесных связях с правительством ПСР, по которому выступал с заявлениями и переговорами даже сам президент Эрдоган, предстал перед судом в США. Однако последние изменения показывают, что он не останется единичным, а дело будет распространено на всё правительство ПСР. Мы так и говорили. Настоящим критическим персонажем в деле является чиновник, назначенный властями для управления Народным банком — Мехмет Хакан Атилла. Хотя Атилла использовал банк для обхода санкций США против Ирана, правительство ПСР, которое его назначило на этот пост, утверждало, что «было в курсе всего процесса». Более того, прокуратура назвала имя. В то время предполагалось, что Али Бабаджан, вице-премьер, отвечающий за экономику, знал о «торговле золотом», происходящей в обход санкций США. В качестве доказательства была представлена речь Бабаджана на тему торговли золотом с Ираном, с которой он выступал в парламенте. И итог — судья Берман, который вел это дело, видимо, признал, что обвинения прокуратуры достаточно серьезны, раз он отклонил заявление об освобождении под залог для Атиллы. Так что в случае с Зараббом для ПСР всё идет не так хорошо, как хотелось бы.

Второе дело, которое непосредственно касается правительства ПСР в США — это потенциальное «дело Флинна». Расследование продолжается. Его ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, который лично был назначен министром юстиции США. Специальный прокурор в поисках связи президента США Дональда Трампа и его команды с Россией случайно вышел на связи Флинна с Турцией. Флинн, назначенный помощником президента США по национальной безопасности, но отправленный в отставку спустя 20 дней, с помощью лоббирующей компании работал с зарубежными странами, опираясь на Турцию. Согласно газете Wall Street Journal, два министра Турции, энергетики Берат Албайрак и иностранных дел Мевлют Чавушоглу, встретились с Флинном перед выборами в США. Бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси из команды Трампа также присутствовал на встрече в Нью-Йорке. И в интервью WSJ он рассказал, что два министра Турции говорили о перспективах Трампа с Флинном «вытащить Фетуллаха Гулена из США с помощью секретной операции».

После последнего визита Эрдогана в Вашингтон и вмешательства президентской охраны в дела демонстрантов было заведено еще одно дело. В результате Эрдоган вынес решение: «Они должны быть пойманы там, где их видели на американской земле».

Отставки в ПСР не прекращаются, в организации неспокойно

После заявления президента и главы партии ПСР Тайипа Эрдогана о том, что в партии царит «ментальная усталость», отставки продолжаются. Можно поспорить, насколько добровольными были эти отставки. В организации царит беспокойство. К примеру, Адиль Эсен, вчера уволенный из Центрального здания ПСР в Болу, написал в своем профиле в социальных сетях: «Мы много работали и много за это заплатили. Можно долго спорить, комментировать. Но нужно знать — они заставили нас подать в отставку». Один из создателей партии, Эртугрул Ялчынбаыр, отметил, что Эрдоган «сбился с пути» и это «они вышли за рамки устава и программы. Господин Тайип говорит нам, что это мы «сбились с пути, устали». Так это не мы сбились. Сбившиеся известны. Все данные есть, указ и программа есть, как же может дело быть отложено, не понятно. После этого уже не осталось необходимости комментировать эту тему. Я уже и так много сказал». Как указал Эрдоган, «в связи с ментальной усталостью» главы городов Агры, Муш, Хаккари и Ширнак подали в отставку.

Все подчиняются Дворцу

Президент Эрдоган, подчинивший себе Национальную разведывательную организацию (MİT), на этот раз, возможно, возьмет под свое крыло печатные издания и религию. Журналистка Нагехан Алчи заявила, что это возможно. В колонке в Habertürk сообщается, что подчинение MİT президенту никого не удивило. «После 15 июля такие изменения были предсказуемы, а далее шаг за шагом всё, что было подвластно премьер-министру, переходит в руки президенту. Те, кто хоть немного знают Анкару, знают также, что после 16 апреля все учреждения страдают от сбоев в работе. Сегодня каждое учреждение хочет быть подвластным президенту. Потому как подчинение напрямую президенту укрепляет любую организацию. Я предполагаю, что первыми станут СМИ и религия», — отметила журналистка.

РПК опубликует фотографии и имена похищенных разведчиков

Члены MİT были похищены Рабочей партией Курдистана во время операции на землях, принадлежащих властям Курдистана. Член террористической организации «Союз общин Курдистана» Дияр Ксериб заявил, что группа убийц — членов MİT была поймана в Сулеймание. Как сообщают новости Rudaw, Ксериб добавил, что, возможно, они опубликуют имена и фотографии похищенных. В пойманных разговорах стало известно, что убийства планировали совершить в отношении «высших должностных лиц РПК».

10 тысяч людей собрались во имя справедливости

Призыв к справедливости Республиканской народной партии, который начался с «Марша», продолжился четырехдневным «Съездом справедливости» в Чанаккале. На съезде, в котором приняли участие почти 10 тысяч человек, РНП организовали семинары по вопросам правосудия. В съезде приняли участие различные слои общества, от ученых до художников, от студентов до представителей общественных гражданских организаций, юристы, педагоги и многие другие. Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу на второй день Съезда выступил перед тысячами людей со слоганом «Право, закон, справедливость». Как он добавил, «мы проводим Съезд справедливости, потому что мы хотим жить, как дерево, одинокое и свободное, все вместе, по-братски, как деревья в лесу».

Коротко, но важно

Турецкие вооруженные силы пересекли границу подконтрольного YPG (Отряды народной самообороны) Кобани, столкновения в регионе продолжаются. Граница была перейдена в 15 км к западу от Кобани напротив деревни Бобане. В то же время в некоторых местах были проведены бои с YPG. От вооруженных сил Турции не поступало никаких заявлений.

На проходящем в Париже Чемпионате мира по борьбе национальный турецкий спортсмен Рыза Каяалп стал чемпионом мира в весе 130 кг. В полуфинале Каяалп обошел кубинца Оскара Пино Хиндса, а в финале смог победить эстонского спортсмена Хейки Наби.

Генеральная прокуратура Катара объявила, что в Турции задержаны пять подозреваемых под предлогом того, что они начали виртуальную атаку на информационное агентство Катара. Утверждается, что виртуальные нападения, организованные задержанными лицами, являются факторами, влияющими на возникновение кризиса в Катаре.

Как сообщает газета Milliyet, бывший национальный вратарь Омер Чаткыч был направлен в суд с ордером на арест за вклад в размере 1 миллиона долларов в Bank Asya в 2014 году.

Около 60 тысяч человек в Турции были незаконно арестованы за использование программы Bylock. Специально для всех жертв Bylock был создан веб-сайт www.bylockgercegi.com, где содержатся очень важные документы, такие как технические отчеты, юридические заключения, статьи и судебные решения, примеры защиты и петиции, которые могут использоваться в суде.