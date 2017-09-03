



«Польский вопрос» получил в немецких средствах массовой информации новое определение. Газета Der Tagesspiegel констатировала на днях: идет медленная «эрдоганизация» Польши. Формулировки при этом даны довольно жесткие. Опыт работы с правящей польской партией «Право и Справедливость» (PiS) «подрывает надежду, что атаки на демократию и верховенство закона можно урегулировать путем диалога, что смена власти — это только вопрос времени, а потом отношения вернутся в нормальное русло». Поэтому Евросоюз должен начать следующую фазу реагирования на нарушение союзных договоров, а Берлин в этой ситуации не может не поддержать ЕС, даже если эскалация не свойственна природе канцлера Германии Ангелы Меркель.

PiS ведет к «эрдоганизации» Польши. В этом контексте упоминается «подчинение» правительству государственных СМИ, Конституционного трибунала и судебной системы, хотя, в отличие от Турции, в Польше «неудобных» журналистов еще не бросают в тюрьмы, существуют независимые средства массовой информации, граждане могут свободно путешествовать и участвовать в акциях протеста. Однако «Право и Справедливость» создает правовые рамки, чтобы бороться с оппозицией, как будто видя в президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане пример для подражания. Надежды на то, что поляки, как никакой другой народ, будут сопротивляться «авторитарным замашкам» PiS, не оправдались. Но Берлин не должен сам организовывать «сопротивление», чтобы не провоцировать антинемецкие настроения в Польше, а предоставить дело Брюсселю. От ЕС ждут предъявления исков, сокращения по мере возможности финансовой помощи и отчетливой демонстрации недовольства нарушением прав человека в Польше, заключает издание.

Формально «польский вопрос» для Евросоюза не может не быть внутренним, пока Варшава остается членом этого объединения. Однако формула «эрдоганизация Польши» предполагает видение Польши как внешнего субъекта. Отсюда вопрос, насколько Брюссель и Берлин готовы нарастить дистанцию по отношению к Варшаве и как это будет делаться. Судя по последним заявлениям, доносящимся из Германии и Франции, там не готовы позволить польским политикам, представляющим правительственный лагерь, свести всё к разногласиям по вопросу беженцев или экономики. Когда вице-председатель Европарламента Рышард Чарнецкий утверждает, что Париж и Берлин «не хотят признать, что Польша является страной укрепляющейся, особенно в экономическом измерении… всё более и более конкурентоспособной», это ведь тоже элемент «эрдоганизации», который в оригинальном турецком варианте означал концепцию «политика отдельно, экономика отдельно». Но это уже не работает в диалоге Турция — ЕС, и тем более не сработает в случае с Варшавой, так как политика довлеет над экономикой.

В Германии в последнее время нарастают политические антитурецкие настроения. Как отмечает радиостанция Deutsche Welle, действия Анкары балансируют на грани «последней капли», и такие взгляды царят в Берлине. Оппозиционные партии остро критикуют Меркель и министра иностранных дел Зигмара Габриэля, требуя от них прекращения «умиротворения Турции». Но об этом же говорит и премьер-министр Баварии и глава входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза Хорст Зеехофер, настаивая на том, что ЕС и Германия должны послать Анкаре «четкий сигнал», так как «дипломатическое решение не удалось». Если термин «эрдоганизация Польши» будет подхвачен другими немецкими СМИ, если войдет в оборот немецких политиков, то все негативные коннотации, связанные с режимом Эрдогана, немецкое общество будет автоматически ретранслировать и на Польшу. Это первое.

Второе связано с практическими действиями по изоляции Варшавы в Европейском союзе. Этот процесс уже идет. В первую очередь, раскалывается единство Вышеградской группы, в которую вместе с Польшей входят Венгрия, Словакия и Чехия. Братислава и Прага начинают дистанцироваться от Варшавы и Будапешта, вставая на сторону Берлина и Парижа. Эксперты предполагают, что после выборов в бундестаг Германии, которые пройдут 24 сентября, некоторым странам придется определяться, с кем они и за кого, когда будет дан «новый импульс европейской интеграции». Чехия готова запросить статус наблюдателя на саммитах министров финансов стран еврозоны, что может говорить о ее желании перейти на евро. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтверждает близость своего курса «ядру европейской политики». С учетом недавнего заявления Меркель (которая, видимо, сохранит пост канцлера) о нежелании больше держать рот на замке в отношении Польши, вероятности, что Германия приняла окончательное решение о «Европе двух скоростей», Польшу выталкивают на обочину ЕС.

И третье имеет отношение к варшавскому политическому салону. Раз польское общество продемонстрировало нежелание противостоять «авторитарным» тенденциям «Права и Справедливости», значит, ему надо «помочь». В Евросоюзе и Германии могут изменить тактику действий, отказавшись от ставки на оппозицию в пользу провоцирования внутреннего раскола в правящей партии, чтобы лишить влияния или даже удалить со своего поста президента PiS Ярослава Качиньского и его сторонников. Польская газета Rzeczpospolita полагает, что играющий против Варшавы вице-председатель Европейской комиссии Франс Тиммерманс «увидел, наконец, что в Польше есть новая сила, которая может остановить прощание с разделением властей — президент Польши Анджей Дуда, никто другой не затормозит самоизоляции Польши». Безусловно, если Брюсселю удастся провести бескровный политический переворот в стране — члене ЕС, это станет неприятным примером для остальных. Но и деликатничать с Польшей, которая «эрдоганизируется», похоже, тоже больше не хотят.