«Куба, любовь моя»

Радиус покрытия ракет, дислоцированных на Кубе

До революции Куба была сырьевым придатком Соединенных Штатов. Американским магнатам принадлежало более половины сахарных плантаций, более 90% всей энергетики острова, большая часть нефтеперерабатывающей промышленности. Ко всему прочему, на тот момент Куба использовалась американскими туристами как игорный дом и всекарибский бордель.

В 1959 году на острове происходит народно-освободительная война. Кубинцы свергают диктатора Фульхенсио Батисту и немногочисленных проамериканских «контрас». Новая власть национализирует сахарную, нефтяную промышленность, а затем и банки.

Эти действия вызвали незамедлительную реакцию в Вашингтоне. Самолёты ВВС США подвергли бомбардировке Гавану. Это только усилило симпатии кубинцев к революционерам и укрепило авторитет Кастро. США объявили об ужесточении эмбарго и установлении морской блокады острова. Этим решением США сами подтолкнули Кубу в объятия СССР.

Победители (авторское название «Кавалерия»), январь 1959

В 1960 году Фидель Кастро встретился с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Итогом встречи стал договор о дружбе и сотрудничестве между нашими народами.

12 апреля 1961 года космос штурмует первый человек планеты — советский военный летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Авторитет Советского Союза в мире достигает новой орбиты.

А тем временем на Земле, почти в тех же числах, США, руками наемников, устраивают вторжение в Заливе Свиней.

Интервенция осуществлялась силами т.н. «Бригады 2506», в которую входили танковый, воздушно-десантный, а также четыре пехотных батальона, спецназ и дивизион тяжелой артиллерии. Более 1500 человек. Большая часть бригады состояла из кубинских эмигрантов. Вторжение осуществлялось под прикрытием кораблей и авиации США. Из всех «контрас», которые успели высадиться на берегу Залива Свиней, 1173 оказались в плену, остальные были уничтожены. 19 апреля «бригада 2506» была полностью разбита.

Победа! 1959

«Юпитер в зените»

В апреле 1958 года, после успешного завершения испытаний МБР «Юпитер», министерство обороны США объявило о намерении расположить три эскадрильи новых баллистических ракет во Франции. Предполагалось, что они дополнят уже развёртываемый в Великобритании арсенал из 60 баллистических ракет «Тор». Ухудшение отношений между США и Францией в июне 1958 года привело к тому, что президент де Голль отказался рассматривать вопрос о размещении американских баллистических ракет во Франции.

Планировавшееся развёртывание ракет пришлось отложить. В поисках альтернативы ВВС США обратили внимание на южных союзников по НАТО — Италию и Турцию. С военной точки зрения обе эти страны представляли собой даже более удобные позиции для передового развёртывания ракет, чем Франция: базируясь в Италии, «Юпитеры», с их трёхтысячекилометровой дальностью, могли бы держать под прицелом стратегические объекты не только на территории союзников СССР по Варшавскому договору, но и в СССР.

Redline МБР «Юпитер»

В 1959 году было достигнуто соглашение с правительством Италии о размещении на территории страны двух эскадрилий — 865-й и 866-й, ранее базировавшихся на военной базе «Редстоунский арсенал» (Хантсвилл, США). Для размещения ракет была выбрана авиабаза «Джиойя дель Колле» в южной Италии. Два эскадрона, каждый в составе 15 ракет, были направлены в Италию в 1959 году.

В состав каждой эскадрильи входило 15 боевых ракет, разделённых на пять стартовых батарей — примерно 500 человек персонала и 20 машин оснащения на каждую ракету. Десять батарей были развёрнуты на расстоянии в 50 км друг от друга в 1961 году.

Планы развёртывания предусматривали передовое базирование 45 ракет. Позиция для последней, третьей эскадрильи была выбрана лишь в октябре 1959 года. Правительство Турции поддержало американскую инициативу по размещению ядерного оружия США в стране.

U.S. Army Redstone Arsenal History Позиции «Юпитеров» в Италии в 1961—1963 годах

Враг у ворот

В 1961 году 15 ракет средней дальности «Юпитер» были установлены у турецкого города Измир. В то время такие ракеты технологически даже превосходили МБР, поскольку, например, ракету Р-7 необходимо готовить к запуску около 24 часов. Таким образом, они еще не могли постоянно находиться на дежурстве. Поэтому американские «Юпитеры», имея подлетное время всего 10−15 минут, запросто держали в напряжении западные и южные территории Советского Союза.

Особая угроза исходила со стороны Турции, т.к. на этом направлении у нас в то время не было системы «раннего предупреждения». К тому же подлетное время через Черное море было столь мало, что ракета была способна нанести ядерный удар по основным промышленным центрам Советского Союза в любой момент.

PD-USGov-Military-Air Force PGM-17 Тор

И стоит помнить, что «турецкие» ракеты были лишь частью ракетного кордона, которым нас обкладывали США. Например, 16 ракет «Тор» располагались вблизи Ноттингема (Англия), и еще тридцать ракет «Юпитер» — около Джоя дель Колле в Италии. К этим цифрам нужно еще добавить подводные лодки ВМС США, также вооруженные баллистическими ракетами. Они держали на прицеле западную территорию Союза, имея преимущество в скрытности и мобильности. В то время отечественные дизельные ракетоносцы во многом уступали американским подлодкам, а ни о каком регулярном дежурстве вблизи берегов США речи тогда не шло.

Активная самооборона

Давление на Остров свободы: политическое, военное, экономическое всё возрастало. Согласно данным советской разведки, готовилось масштабное вторжение. Это не особо и скрывалось, так как с апреля 1962 года в Карибском море стали проводиться крупные военные учения ВМС США с привлечением морских пехотинцев. По одному из планов вторжения США готовили операцию с привлечением 86 тысяч человек, до 180 кораблей, 430 истребителей-бомбардировщиков и палубных штурмовиков, до 600 танков, свыше 2 тысяч орудий и минометов, до 12 НУРС «Онест Джон». С такой армией Куба в одиночку справиться не могла.

Фидель Кастро объявляет победу революции

В июне 1962 года СССР, по просьбе руководства страны, принял решение помочь Кубе.

Для этого было принято решение сначала о поставке на Кубу обычных средств защиты (с сентября 1961 года до конца марта 1962 года советские корабли доставили на остров до 400 танков, 40 истребителей МиГ-15 и МиГ-19, радиолокационные установки и т. д.), а затем и о развертывании на острове советской группы войск, в том числе и ракетных. Операция получила кодовое название «Анадырь». Целью операции ставилось: предотвращение вооруженной агрессии США на территории Кубы и необходимость обеспечить защиту собственного государства от американских ракет, развернутых у границ СССР. Задачи нападать на США не было. Боевые действия разрешалось применять только в случае прямого вторжения врага на остров. Важно понимать, что действия Советского Союза были не только симметричными и ответными, но и совершенно законными с точки зрения международного права — т.к. тот помогал защищать суверенное государство Куба от готовящейся агрессии и действовал по приглашению законного правительства. Ровно так, как это мы делаем сегодня в Сирии.

Макет-памятник Р-12 возле Военной Академии в Гаване, Куба

Для выполнения задачи было решено развернуть на Кубе три полка ракет средней дальности Р-12 (24 пусковые установки) и два полка ракет Р-14 (16 пусковых установок) — всего 40 ракетных установок с дальностью действия ракет от 2,5 до 4,5 тыс. километров. Советские ракеты средней дальности Р-12 обладали подлетным временем менее 20 минут и могли бы держать под прицелом Вашингтон и почти половину авиабаз стратегических ядерных бомбардировщиков ВВС США. Кроме того, радары системы раннего предупреждения США были направлены в сторону СССР и не были расчитаны на обнаружению запусков с Кубы. Для этих целей была сформирована сводная 51-я ракетная дивизия в составе пяти ракетных полков. Общий ядерный потенциал дивизии в первом пуске мог достичь 70 мегатонн. Дивизия в полном составе обеспечивала возможность поражения военно-стратегических объектов почти на всей территории США.

Это была беспримерная по масштабу и сложности военно-стратегическая операция в истории. Только представьте размах! Транспортировка войск и имущества на Кубу осуществлялась судами Министерства морфлота СССР. В июле — октябре 1962 года в операции «Анадырь» приняли участие 85 грузовых и пассажирских судов, которые совершили 183 рейса на Кубу и обратно. В условиях военно-морской блокады были тайно доставлены 50 тыс. советских солдат и офицеров, артиллерия, боеприпасы, стройматериалы, танки, автомобили, вертолеты, самолеты и, наконец, баллистические ракеты.

Патрульный самолёт американских военно-морских сил над кормой судна «Металлург Аносов»

«Мужество знает цель…»

Несмотря на высокий уровень секретности, такая активность наших судов не осталась незамеченной.

4 сентября Кеннеди заявил в Конгрессе, что на Кубе нет «наступательных» ракет. На самом же деле советские специалисты в это время уже строили девять позиций — шесть для Р-12 и три для Р-14 с дальностью 4000 км.

В октябре на Кубе находилось уже свыше 40 тысяч советских военнослужащих.

Только к 14 октября в районе города Сан-Кристобаль самолет-разведчик У-2 ВВС США обнаружил стартовые позиции советских ракетчиков. Были сделаны снимки площадки ракет Р-12 и засняты около 10 тысяч советских военных. 16 октября ЦРУ доложило об этом президенту США Джону Кеннеди. Доклад был неполным. Американской разведке не удалось узнать даже приблизительного количества советских войск и ракет.

Самолёт-разведчик Lockheed U-2

16−17 октября Кеннеди провел экстренное совещание, включая дипломатические и военные ведомства.

18 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди принял у себя министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко. Дипломат в спокойной, уверенной манере заявил главе Белого дома, что шантаж в сложившейся ситуации недопустим, посему Вашингтону не следует бряцать оружием и вести себя, не замечая жизненно важных советских интересов. А интерес этот был в том, чтобы убрать из Турции американские ракеты, направленные на южные районы СССР.

22 октября, выступая по телевидению, Кеннеди сообщил согражданам о советских ракетах на Кубе.

23 октября советское правительство сделало заявление о том, что правительство США «берет на себя тяжелую ответственность за судьбы мира и ведет безрассудную игру с огнем». В этот же день Никита Хрущев отправил президенту США письмо, в котором заверял его в том, что оружие, поставленное Кубе, предназначено только для целей обороны.

Письмо Хрущёва Кеннеди от 24 октября 1962 г

С 24 октября США начали военно-морскую блокаду Острова свободы. В Карибское море были направлены свыше 180 боевых кораблей США с 85 тыс. человек на борту, в боевую готовность приводились американские войска в Европе, 6-й и 7-й флоты, до 20% стратегической авиации находилось на боевом дежурстве.

Начались ежедневные заседания Совбеза ООН. Генеральный секретарь организации обратился ко всем с призывом проявить сдержанность: СССР — прекратить движение кораблей в сторону Кубы, США — предотвратить столкновения в море.

27 октября над Кубой с целью устрашения дважды проносились эскадрильи американских самолетов. В ответ (также в целях устрашения) был сбит очередной самолет-разведчик У-2, облетавший полевые позиционные районы ракетных войск. Пилот погиб. Президент США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных баз и военную атаку на остров. Жители США покидали крупные города, опасаясь ответного советского удара. В тот момент мир действительно оказался на пороге ядерной войны. Дипломатия заработала еще более интенсивно.

Двигатель самолёта U-2, сбитого в «Чёрную субботу». Музей Революции в Гаване

28 октября в Нью-Йорке начались советско-американские переговоры при участии представителей Кубы и Генерального секретаря ООН. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы при условии гарантий со стороны США о соблюдении суверенитета Кубы и невмешательства во внутренние дела этой маленькой, но гордой страны. США также были обязаны вывести свои ядерные ракеты с территории Турции и Италии.

2 ноября Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе. С 5 по 9 ноября ракеты с Кубы действительно были вывезены. 21 ноября ВМС США сняли морскую блокаду Кубы. 12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава, ракетного вооружения и техники с острова.

В январе 1963 года ООН получила заверения Соединенных Штатов и Советского Союза в том, что Кубинский кризис завершен.

Демонтаж ракет 1 ноября

А5? Мимо!

Интересные факты о событиях Карибского кризиса рассказывает уникальный документ новейшей истории — справка «Об участии подводных лодок Б-4, Б-36, Б-59, Б-130 69-й бригады подводных лодок Северного флота в операции «Анадырь» в период октябрь — декабрь 1962 года».

Отдельные части этого документа наверняка будут интересны читателям.

«Итак, с 22 октября была осуществлена морская блокада острова. Для ее осуществления и поиска наших подводных лодок ВМС США задействовали свыше 200 боевых надводных кораблей, до 200 самолетов базовой патрульной авиации, 4 авианосные поисковые ударные группы с 50−60 самолетами на борту и кораблями охранения с задачей поиска, обнаружения и уничтожения наших подводных лодок с началом боевых действий. Для обнаружения советских подводных лодок была задействована и стационарная гидроакустическая система подводной разведки и наблюдения «СОСУС», а также береговые средства радиоэлектронной борьбы для создания радиопомех в системе управления нашими подводными лодками. Практически на всех частотах при начале передачи информации из Москвы включались передатчики помех, что приводило к задержке получения приказаний ГШ ВМФ на срок от нескольких часов до суток.

Волк ПЛ Б-4 и Б-130 69-й кубинской бригады ПЛ пр.641

Перебазирование эскадры на Кубу готовилось около года в режиме строгой секретности. О целях и задачах похода — экипажам ни слова, но теплую одежду велели сдать, а взамен выдали тропическую форму. Подготовка к операции завершилась 30 сентября 1962 года погрузкой на каждую подводную лодку по 21 торпеде с обычным зарядом и по одной торпеде с ядерным зарядом на каждую лодку.

Отошли мы в четыре утра 1 октября 1962 года. На проводы прибыл заместитель главкома ВМФ СССР адмирал Фокин, который каждому командиру вручил по листку папиросной бумаги — «боевой приказ». О страстях, вскипавших по обе стороны океана, экипажи наших субмарин ничего не знали. Зато вполне ощущали нарастающее внимание к себе со стороны американских ВМС. Против русской четверки их командование двинуло целую армаду…

На суше тем временем вовсю разрастался кризис между СССР и США. 22 октября президент Кеннеди объявил о введении полной блокады Кубы с моря и с воздуха.

Когда факт присутствия в Саргассовом море наших ПЛ стал очевидным, деятельность противолодочных сил США ещё более активизировалась.

Dodmedia.osd.mi Кубинская ПЛ пр.641 FOXTROT, 1 августа 1986 г.

В результате были обнаружены в течение нескольких суток, преследовались и всплыли в надводное положение из-за полной разрядки аккумуляторной батареи:

подводная лодка Б-36 — противолодочной авиацией и эсминцем радиолокационного дозора «Чарльз Р. Сессил», бортовой номер 545;

подводная лодка «Б-59» — палубной авиацией и кораблями охранения «Бери», «Лоури», «Белл», «Бейч», «Бил», «Итон», «Кони», «Конуэй», «Мерей» противолодочного авианосца «Рэндольф».

Никита Хрущев, со своей стороны, пригласил для беседы случайно находившегося в Москве Уильяма Нокса, президента корпорации «Вестингауз».

Про того было известно, что он тесно связан с администрацией США. Советский лидер заявил, что блокировка и обыск наших судов в открытом море впредь будет рассматриваться как пиратство. И, если США поведут себя подобным образом, то он, Хрущев, «прикажет своим подводным лодкам топить американские военные корабли».

Но самый драматичный эпизод связан с лодкой Василия Савицкого. Когда они всплыли для подзарядки, то прямо над собой обнаружили противолодочный самолет. Тот начал сбрасывать маркеры, обозначать цель. Уже и поисково-ударная группа всей массой разворачивалась в их сторону. Василий — снова под воду. Американцы принялись его бомбить. Но поскольку в аккумуляторах у Савицкого зарядка нулевая, ночью он опять всплыл. Прямо в объятия эсминцев США. Выскочил Василий на мостик, за ним — Архипов, начальник штаба бригады. В это время на лодку пикирует самолет и бьет трассирующими. Несколько пуль ударили по корпусу. Савицкий командует: «Все вниз! Торпедные аппараты на товсь!» (Нам же приказ был дан: стрелять атомной торпедой, если в тебя попадут).

National Security Archive, gwu.edu ПЛ пр.641 FOXTROT с бортовым номером 911, участвующая в операции по прорыву блокады Кубы, конец октября 1962 г.

Начштаба Архипов по этой причине задерживается па поверхности и тут замечает, что американцы что-то сигналят. Остановил он Савицкого, вытащили сигнальщика с прожектором. Передали американцам: «Прекратите провокацию». Самолеты удалились, зато корабли подошли еще ближе, взяли в кольцо. Под их наблюдением Савицкий подзарядил аккумуляторы и снова ушел под воду. Нашим стареньким дизельным лодкам, в отличие от последующих атомных, неизбежно приходилось всплывать, когда находиться далее под водой не было уже никакой возможности. Дело ведь не только в аккумуляторах, дышать было нечем. Температура в отсеках — плюс 50 по Цельсию. Электролит закипал, отравляя людей парами кислоты. Время от времени нужен был хотя бы глоток кислорода. При всплытии и мою лодку тоже обнаруживали, тоже преследовали и бомбили. Но — везло, отрывался. Хотя как-то раз действительно чуть не влип.

…Поднял зенитный перископ — вижу самолет. … дал приказ уклоняться. Правильно, хотя и поздновато. Часа два мы маневрировали, сопровождаемые сериями глубинных бомб… Кое-как протянули до спасительной ночи. Всплыли, зарядились, опять пошли к Кубе.

Советские подводники против «Карибских пиратов»

Только высокая ответственность, дисциплинированность и мужество командиров ПЛ не позволили развязать ядерный конфликт в ответ на провокационные действия ВМС США.

В ходе обнаружения и преследования ПЛ противолодочными силами активно применялись взрывные источники систем обнаружения «Джули-Джезебел», взрывы которых невозможно отличить от взрывов глубинных бомб. Возможно, применялись и глубинные бомбы, т.к. на трёх ПЛ была повреждена часть антенных устройств радиосвязи, что существенно затруднило прием и передачу информации.

National Security Archive, gwu.edu Первая ПЛ, участвующая в операции по прорыву блокады Кубы, обнаруженная ВМФ США — ПЛ Б-130 (бортовой номер 945) пр.641, 25 октября 1962 г.

В одном из эпизодов преследования гидроакустиками ПЛ Б-36 был обнаружен шум винтов торпеды, выпущенной по подводной лодке, а когда торпеда не навелась, т.к. ПЛ быстро погружалась, эсминец пошел на таран и прошел над рубкой и центральным постом лодки. К счастью, глубина погружения к этому моменту уже была 30 метров. При всплытии ПЛ «Б-36» в надводное положение орудия и торпедные аппараты эсминца были расчехлены, приготовлены к стрельбе и направлены на подводную лодку.

При всплытии ПЛ Б-59 самолеты и вертолеты с авианосца «Рэндольф» 12 раз облетали подводную лодку на высотах 20−100 метров. При каждом облете производилась стрельба из авиационных пушек (всего было произведено около 300 выстрелов), а при пролете над ПЛ включались поисковые прожектора с целью ослепления людей на мостике ПЛ.

Вертолеты опускали по курсу ПЛ буксируемые ГАС и сбрасывали взрывные устройства, зависали над мостиком ПЛ и демонстративно производили киносъемки. Эсминцы маневрировали вокруг ПЛ на дистанции 20−50 метров с демонстративным наведением орудий на ПЛ, при пересечении курса ПЛ сбрасывали глубинные бомбы и гидроакустические буи, поднимали флажные сигналы и кричали в мегафон с требованием застопорить ход. Подобные же действия производились и в отношении подводной лодки Б-130.

Фото — US NAVY, 28.10.1962 г., The National Security Archive, www.gwu.edu Противолодочный вертолет ВМФ США над ПЛ Б-59 пр.641 FOXTROT в ходе операции по прорыву блокады Кубы

Подводная лодка Б-4 была обнаружена противолодочной авиацией, но, имея полную зарядку аккумуляторной батареи, уклонилась от преследования и в надводное положение не всплывала.

Таким образом, против четырех советских дизельных ПЛ американские ВМС сосредоточили силы, в сотни раз превосходящие наши по боевым возможностям. Естественно, что при такой насыщенности противолодочных сил в ограниченном районе океана вопрос обнаружения дизельных подводных лодок, вынужденных всплывать для зарядки аккумуляторной батареи, был вопросом времени, что вскоре и произошло».

Эпилог

«Карибские события» 1962 года явились большим триумфом советской дипломатии. Советские ядерные ракеты выполнили свою задачу, даже не покинув пусковых установок.

Операция «Анадырь»

Москва вывезла ракеты с Кубы, а США вывели свои из Турции, тем самым сняв военную напряженность с южных районов Советской страны. Получив урок миролюбия, США перестали так нагло вторгаться в зону безопасности СССР. Стало очевидно, что такое бесцеремонное поведение теперь обязательно встретит симметричный ответ. Американские стратеги поняли, что прямые сшибки, вроде операции «Дропшот» или «Тоталити», могут привести к неожиданным ядерным осадкам на всем Северо-Американском континенте. Поэтому США сменили приоритеты от «грубой ядерной дубины» к «мягкой силе».

Началась разрядка в отношениях двух стран.

Технические уроки близкой угрозы привели к идее развития систем противоракетной обороны (ПРО). Больших успехов в этой сфере достиг именно Советский Союз: в 1962—1967 годах была создана система противоракетной обороны Москвы ПРО А-35, в 1971—1989 годах разрабатывалась система ПРО А-135, до сих пор находящаяся на вооружении. США в 1963—1969 годах разрабатывали системы ПРО Sentinel и Safeguard для защиты ракетной базы Гранд-Форкс, которые так и не были введены в строй.

В военно-политическом смысле операция «Анадырь» не имеет равных в нашей истории. Без каких-либо потерь наша страна решила целый комплекс задач международного значения.

Федель Кастро в Москве в 1963 г

23 мая 1963 года, выступая на митинге в Москве, Фидель Кастро заявил: «Во всем величии будет сиять страна, которая во имя защиты маленького народа, на много тысяч миль отдаленного от него, положила на весы термоядерной войны благополучие, выкованное за 45 лет созидательного труда и ценой огромных жертв! Советская страна, потерявшая во время Великой Отечественной войны против фашистов больше жизней, чем насчитывает все население Кубы… не поколебалась взять на себя риск тяжелой войны в защиту нашей маленькой страны! История не знает подобных примеров солидарности! Это и есть интернационализм!..»