Говоря о событиях 56-летней давности, хорошо бы разобраться в том, что думали, о чем говорили очевидцы тех далеких событий. И главное, в каком историческом контексте разыгрывались эти события.

Разбомбленный Дрезден

«Немыслимое» предательство

В апреле 1945 года Уинстон Черчилль дал задание Объединённому штабу планирования командования разработать план наступательной войны против СССР. Операции дали название «Немыслимое». Т.к. план предполагал непосредственное столкновение с Красной армией, а силы союзников были недостаточно велики, план предполагал мобилизацию для этого массово сдававшихся в плен войск гитлеровской армии.

Чтобы отработать отдельные элементы плана, были проведены не мотивированные военной необходимостью операции — бомбардировка (на тот момент) мирных городов Дрездена и Праги, а позже, в августе 1945 года, и ядерная бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки. Эти военные преступления привели к колоссальным жертвам мирного населения. Только за одну ночь в Дрездене погибло более 135 000 человек. Махатма Ганди по этому поводу сказал, что «в Дрездене и Хиросиме Гитлера победили Гитлером».

Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst Обгоревшие трупы погибших жителей

По результату «работы авиации» по Дрездену и Праге англо-американские стратеги прогнозировали аналогичные операции в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске и еще 34 городах нашей страны. Узнав о плане «Немыслимое», советское командование форсировало планы по взятию Берлина с целью помешать союзникам совершить немыслимое преступление и пойти на сговор с остатками гитлеровских генералов.

По мнению профессора Эдинбургского университета Д. Эриксона, только потому, что план Черчилля стал заблаговременно известен Москве, советский Генштаб принял соответствующие меры противодействия, благодаря чему «маршал Жуков неожиданно решил в июне 1945 года перегруппировать свои силы, получил из Москвы приказ укрепить оборону и детально изучить дислокацию войск западных союзников».

В наступательном плане «Немыслимое» (апрель — май 1945 года) дана оценка обстановки, сформулированы цели операции, определены привлекаемые силы, направления ударов войск западных союзников и вероятные результаты. В приложениях очень точно вычерчены места дислокации войск Красной армии, и состав, численность и т.д.

Британские военные предположили, что, возможно, поставленной цели не удастся достичь с помощью ограниченной кампании, даже если она увенчается быстрой победой в операции на территории Германии. В этом случае следует быть готовыми к полномасштабной войне: «если они (русские) хотят тотальной войны, то они её получат».

Тотальная бомбордировка

Планировщики отмечают, что в наступательных операциях удастся задействовать лишь 47 англо-американских дивизий, включая 14 бронетанковых. По их оценкам, им будут противостоять силы, эквивалентные 170 дивизиям союзников, из которых З0 дивизий — бронетанковые. Дополнительно 10−12 дивизий планировалось сформировать из пленных нацистов. Кроме прочего, англо-американские войска рассчитывали использовать немецкую рабочую силу и остатки германского промышленного потенциала.

Предполагалась также использовать недобитков армий гитлеровских союзников в Румынии и Венгрии.

Кроме этого, планировалось выступление против СССР большинства населения Польши.

Дата объявления военных действий — 1 июля 1945 г.

После Победы СССР в мае 1945 года наступательный план «Немыслимое» стал немыслим чисто технически.

Оцветнение: klimbim2014.wordpress.com Боец Красной армии водружает знамя на одном из зданий. Берлин, 1945 год

И тогда британские «партнеры» начали разработку второго (оборонительного) варианта плана «Немыслимое». Он был составлен в Лондоне 11 июля 1945 года.

Запад опускает «Железный занавес»

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль произнес знаменитую «Фултонскую речь»:

«От Штеттина на Балтике до Триестана на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес», — заявил он.

Осью зла был объявлен вчерашний союзник, с которым лишь год назад обнимались на Эльбе и которого славословили, и только Британское Содружество, а также Соединённые Штаты являются землей свободных людей. Началась Холодная война.

Totality. Инициаторами следующего плана по вторжению в СССР были США. План был разработан Эйзенхауэром в конце 1945 года. Это был первый план полноценной ядерной войны.

План «Тоталити» стал первым в череде похожих военных планов. Менялись только силы и средства, добавлялись и уточнялись цели. Росло число запланированных ядерных ударов. Вот список лишь нескольких, разработанных Соединенными Штатами с 1945 по 1950 год: «Тоталити» (1945г), «Пинчер» (1946 г.), «Бройлер» (1947 г.), «Бушвэкер» (1948 г.), «Кранкшафт» (1948 г.), «Хафмун» (1948 г.), «Флитвуд» (1948 г.), «Когвилл» (1948 г.), «Оффтэк» (1948 г.), «Чариотир» (1948 г.), «Дропшот» (1949 г.), «Троян» (1949 г.).

Операция «Дропшот»

Детализируем некоторые из них, чтобы вы могли оценить масштабы военно-политических проблем, с которыми столкнулось наше руководство в годы Холодной войны.

План «Тоталити» (англ. Totality — всеобщность) — был принят Объединенным комитетом военного планирования 14 декабря 1945 года. План предусматривал сброс 20—30 ядерных бомб на 20 советских городов: Москва, Горький (Нижний Новгород), Куйбышев (Самара), Свердловск (Екатеринбург), Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленинград (Санкт-Петербург), Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Молотов (Пермь), Тбилиси, Сталинск (Новокузнецк), Грозный, Иркутск, Ярославль.

К счастью, реализовать план «Тоталити» американцам не удалось, не справилась промышленность. К 1946 году в арсенале у США было только девять атомных бомб и всего 27 бомбардировщиков B-29.

К 1 сентября 1948 года по штабам соединений вооружённых сил США был разослан план «Флитвуд». Реализовать его планировали ко «Дню знаний». План предполагал беспорядочную массированную ядерную бомбардировку СССР, что, по замыслу американских стратегов, должно было подорвать экономический потенциал и деморализовать советский народ и его армию (впрочем, военные психологи предупредили, что это может привести и к обратному эффекту — консолидации вокруг государственной власти).

В дальнейшем план подразумевал оккупацию территории СССР и его союзников (в американских планах это — Польша, Финляндия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Албания, Румыния, Болгария, Монголия, Маньчжурия, Корея, коммунистический Китай и Югославия). А также нанесение многочисленных ядерных ударов по правительственным и промышленным центрам ввиду нахождения многих из них в густонаселенных городах неизбежно подразумевало уничтожение десятков миллионов мирных советских граждан.

Операция «Дропшот». Радиоактивный пепел

К концу 1948 года в США готовился план «Чариотир». План предписывал бомбардировку 200 ядерными бомбами уже 70 городов СССР.

19 декабря 1949 года в США был разработан и утвержден план «Дропшот». За четыре года после Второй мировой войны США создали воздушную армаду стратегических бомбардировщиков B-36 Peacemaker («Миротворец»), способных наносить удары на большие расстояния. Предполагалось в течение нескольких месяцев сбросить около 300 атомных бомб по советским объектам.

Операция была свернута по двум причинам: к этому моменту была изготовлена только треть от требуемого количества атомных бомб (около 100), и кроме того, у СССР появилось оружие возмездия. Лишившись монополии на «оружие судного дня», США столкнулись с проблемой ответного неприемлемого ущерба. Однако у Советского Союза имелась проблема в средствах транспортировки атомного заряда. Американцы собирались бомбардировать нас с аэродромов своих сателлитов в Европе, а нам, для того чтобы ответить агрессору, пришлось бы пересекать океан. Ракеты-носители R-7 поступят на вооружение РВСН только в 1959 году. На момент же разворачивания операции «Дропшот» мы могли уповать лишь на дальнюю авиацию.

После секретного испытания первой советской атомной бомбы, 1 сентября 1949 года американские военные зафиксировали радиоактивные следы в пробе воздуха при совершении планового полёта над Тихим океаном. После этого стало понятно, что безвозмездный удар с этого момента невозможен.

Первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4

26 сентября 1956 года наша авиация выполнила перелёт на расстояние, равное дистанции до Соединенных Штатов и обратно, с дозаправкой в воздухе. С этого дня ядерный шантаж США в отношении нашей Родины окончательно утратил смысл. За ходом этого испытания лично наблюдал Никита Хрущёв, и когда оно успешно завершилось, по его распоряжению была организована утечка информации о том, что Советский Союз готов для ответного удара. Монополия США закончилась…

В 1958 г. в США выдвинули концепцию ограниченной ядерной войны. Предполагалось, что для решения определённых задач Вашингтон может пойти на применение небольшого числа тактических ядерных боезарядов. В декабре 1957 года Совет НАТО одобрил размещение американского тактического ядерного оружия в Европе, прежде всего — на территории Британии, Италии, Турции и ФРГ. Администрация Эйзенхауэра рассматривала возможность использования тактического ядерного оружия в локальных кризисах вокруг Кореи (1953), Индокитая (1954) и островов Куэмой и Мацу в Южно-Китайском море (1955 и 1958). В 2015 году Управление национальных архивов и документации США опубликовало составленный в 1956 году список целей, по которым Вашингтон нанес бы ядерные удары в случае войны с СССР. Список содержит цели массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китаю, который планировался на 1959 год. Данный документ представляет собой таблицу, которую разработало Стратегическое авиационное командование США. В таблице перечислены сотни целей, называемых «намеченными эпицентрами». Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине, Пекине, Варшаве. Объём документа — 800 листов. Исходя из анализа этого списка, очевидно, что имелись планы полного уничтожения Вооружённых сил СССР (включая размещённые за пределами страны), оборонного и промышленного потенциала, а также населения.

Nsarchive2.gwu.edu Операция «Дрпшот»

«Охота на красных ведьм»

В это время в США бушевала эпоха маккартизма. На целое десятилетие страна погрузилась во мрак, который весьма ёмко описал Рей Бредбери в романе «451 градус по Фаренгейту».

Поствоенная страна наполнилась паранойей и истерией одновременно. Для того чтобы представить накал того безумия, достаточно вспомнить, что первый министр обороны США Джеймс Форрестол (кстати, автор плана «Тоталити») весной 1949 года выбросился из окна, в припадке крича теперь уже крылатую фразу — «Русские идут»!

В людных местах, в школах, лагерях скаутов — всюду можно было встретить агрессивные пропагандистские плакаты вроде «Убей коммуниста для мамочки» («Kill commie for mommy») или «Лучше быть мертвым, чем красным» («Better dead than red»).

Кандидат исторических наук Анатолий Арсеенко так писал о сенаторе Маккарти:

«Начав поиск врагов демократии со штаб-квартир Компартии и Госдепартамента США, Маккарти вскоре добрался до Голливуда и Пентагона с Белым домом в придачу. «Красные» чудились ему в каждом доме, под каждой кроватью. Как-то, отвечая на вопрос, действительно ли американская «фабрика грез» поражена «советской заразой», сенатор без тени смущения заявил: «Звезды Голливуда светят отраженным от Кремля светом!»

Пропаганда ненависти в США

В этом контексте известный американский журналист и социолог Уолтер Липпман справедливо отмечал, что-то, «что мы совершенно правильно называем эрой маккартизма», — это «истерия, демагогия, беззаконие и жестокая несправедливость».

Маккарти достаточно часто сравнивали с Гитлером, а маккартизм — с нацизмом.

«Когда я думаю о Маккарти, я автоматически вспоминаю о Гитлере», — сказал однажды Артур Эйзенхауэр, брат президента США.

«Методы Маккарти уподобляются методам Гитлера», — писала вдова президента США Элеонора Рузвельт.

Как свидетельствует опрос социологической службы Гэллапа в январе 1954 года, 50% респондентов заявили о преимущественно «благоприятном мнении» о нем и выразили уверенность в том, что он хорошо служит своей стране.

«Для многих американцев маккартизм стал американизмом», — заявил однажды радиокомментатор Фултон Льюис.

Когда эти слова дошли до Маккарти, он дополнил их следующим образом: «Маккартизм — это американизм с засученными рукавами».

Жертвами этой специфической разновидности террора по-американски стали миллионы людей не только в США, но и в Западной Европе. Госдепартамент США в 1953 г по требованию Маккарти сжег на кострах все книги «неблагонадежных» авторов во всех своих представительствах за рубежом.

Сожженные книги

В 1954 году нападкам подвергся Национальный совет американо-советской дружбы, в состав которого входили видные американские деятели науки и церковники, не имеющие ничего общего с коммунизмом. Но это не помешало подвергнуть и первых, и вторых унизительным допросам, отвергнуть их доводы в пользу развития отношений дружбы и сотрудничества между народами США и СССР ради торжества прочного мира на Земле и обвинить их в участии в «коммунистическом заговоре».

В 1954 году в США была запрещена американская компартия. Закон лишал компартию США всех прав и привилегий, которыми пользовались другие партии и организации, поставив ее тем самым вне закона. Члены партии были лишены гарантии их неприкосновенности, им запрещалось выставлять свои кандидатуры на выборах, ибо компартия США лишалась права участвовать в избирательных кампаниях, за ней не признавалось качества юридического лица со всеми вытекающими отсюда последствиями (право иметь имущество, подавать иски).

National Archives and Records Administration, Records of the U.S. Information Agency Джозеф Реймонд Маккарти

Главная цель этого закона заключалась в том, чтобы лишить коммунистов права выдвигать своих кандидатов для участия в национальных выборах. Но этими драконовскими мерами не ограничились преследования компартии США в рамках «Акта 1954 года», запретившего коммунистам иметь загранпаспорт, состоять на госслужбе, работать на военных заводах.

Кроме того, «Акт 1954 года» установил 14 признаков причастности любого лица в США к компартии или коммунистическому движению. Последние были настолько неточными и размытыми, что позволяли заарканить в петлю названного акта любого жителя США. Например, одним из таких признаков было объявлено подписание петиции, которую пропагандируют коммунисты. На этом основании можно было подвести под закон 1954 года 2,5 млн американцев, поставивших свои подписи под петицией о запрещении атомного оружия в 1950 году.

В программе компартии США отмечалось: «Маккартизм буйствует. Он старается запугать и подавить каждую самостоятельную точку зрения, каждую мыслящую личность. Он сжигает книги, уничтожает искусство и культуру. Он стремится разгромить рабочее движение, усилить порабощение негритянского народа, возбуждать расистские и антисемитские чувства, заставить замолчать молодое поколение и смести все следы свободы».

Испытание ядерного оружие на американских военных, 1 ноября 1951 г

Вся эта истерия происходила в условиях эскалации американскими властями международной напряженности: они организуют интервенцию в Корею (1950), устраивают переворот в Иране (1953), вторгаются в Гватемалу (1954), устраивают интервенцию в Ливан (1958) и Тайвань (1958). Активно испытывают ядерное оружие, в том числе и на своих солдатах.

Атомная зима близко

Возможность ядерного удара по территории самих США до 1949 года даже не рассматривалась. Американские стратеги рассчитывали, что у них есть как минимум 15 лет полной монополии на это оружие. Главная фобия военного руководства заключалась в возможности попадания ядерной бомбы в руки «сумасшедшего генерала» (позже компьютерной программы), которые могли бы решиться на удар по СССР без приказа (этот сюжет использовался во многих фильмах и шпионских романах, а позже и в фантастических фильмах). Чтобы снизить такую опасность, ядерное оружие США было передано в отдельное ведомство — Комиссию по атомной энергии США (КАЭ).

После 1949 года американская пропаганда стала использовать наличие атомного оружия у СССР в качестве инструмента антисоветской агитации. В это время выпускалось большое количество разных книг, брошюр, обучающих кино и диафильмов на тему гражданской обороны в случае ядерного удара со стороны СССР. Все эти материалы поражают своей бесполезностью.

Ядерные испытания на атолле Бикини, 1946

Приведу пример из одного учебного фильма для американских школьников.

Сюжет незамысловат. Дети и родители на лужайке устроили пикник.

Голос диктора: «Субботний похожий денек. Но мы должны быть готовы в любой день и в любое время сделать все правильно, если взорвется атомная бомба…»

Пасторальный пейзаж озаряет вспышка света

Голос диктора: «Всем в укрытие!»

Дети накрываются какими-то пледами и корзинками от еды.

Всё. Авторам фильма это кажется достаточным для защиты.

Вообще учебные фильмы по ядерной угрозе конца сороковых — начала пятидесятых годов отличаются удивительным сочетанием оптимизма и безрассудства.

Американский писатель Стивен Кинг вспоминает о том времени так:

«Впервые я пережил ужас — подлинный ужас, а не встречу с демонами или призраками, живущими в моем воображении, — в один октябрьский день 1957 года. Мне только что исполнилось десять… я находился в кинотеатре…

…И вот как раз в тот момент, когда в последней части фильма пришельцы готовятся к атаке на Капитолий, лента остановилась. Экран погас. Кинотеатр был битком набит детьми, но, как ни странно, все вели себя тихо. … пленка не порвалась — просто выключили проектор. А дальше случилось нечто неслыханное: в зале зажгли свет. Мы сидели, оглядываясь и мигая от яркого света, как кроты.

На сцену вышел управляющий и поднял руку, прося тишины, — совершенно излишний жест.

Плакат х/ф «Земля против летающих тарелок», 1956

… Мы гадали, что за катастрофа заставила его остановить фильм в самый напряженный момент, и дрожь в его голосе еще больше смутила нас.

— Я хочу сообщить вам, — начал он, — что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический сателлит. Они назвали его… «Спутник».

Помню очень отчетливо: страшное мертвое молчание кинозала вдруг было нарушено одиноким выкриком… голос был полон слез и испуганной злости: «Давай показывай кино, врун!»

Управляющий даже не посмотрел в ту сторону, откуда донесся голос, и почему-то это было хуже всего. Это было доказательство. Русские опередили нас в космосе. Где-то над нашими головами, триумфально попискивая, несется электронный мяч, сконструированный и запущенный за железным занавесом… Он летел там, вверху, и они назвали его «Спутником». Управляющий еще немного постоял, глядя на нас; казалось, он ищет, что бы еще добавить, но не находит. Потом он ушел, и вскоре фильм возобновился.

И вот вопрос. Каждый помнит, где был, когда убили президента Кеннеди. Каждый помнит, где услышал, что в результате очередного безумия погиб в кухне какого-то отеля Роберт Кеннеди. Кто-то, может быть, даже помнит, где его застал Кубинский ракетный кризис.

Gregory R Todd Спутник-1

А кто помнит, где он был, когда русские запустили Спутник…

…Полагаю, что очень многие дети — дети войны, как нас называли — помнят это событие так же хорошо, как я.

Мы, дети войны, оказались плодородной почвой для семян ужаса; мы выросли в странной, почти цирковой атмосфере паранойи, патриотизма и национальной гордости. Нам говорили, что мы величайшая нация на Земле и что любой разбойник из-за железного занавеса, который попытается напасть на нас в огромном салуне внешней политики, узнает, у кого самый быстрый револьвер на Западе. Но при этом нам также постоянно напоминали, какие припасы нужно держать в атомных убежищах и сколько времени сидеть там после того, как мы выиграем войну. У нас было больше еды, чем у любого народа в истории, но в молоке, на котором мы выросли, присутствовал стронций-90 — от ядерных испытаний.

…Такова была колыбель основной политической теории и технологических снов, в которой я и множество других детей войны качались до того дня в октябре 1957 года, когда колыбель внезапно опрокинули и мы вывалились. Для меня это был конец сладкого сна и начало кошмара. …

…Каким бы невероятным это нам ни казалось, по части МБР русские от нас не отстали. Ведь МБР — это всего лишь большие ракеты, а русские не могли запустить свой спутник с помощью бетономешалки».

Продолжение следует