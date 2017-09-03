



Брискин В.М. Американская «щука» и корейская наука, 1952 год

В ночь на 3 сентября в КНДР осуществлено успешное испытание термоядерного боеприпаса, который, по сообщениям СМИ, уже адаптирован в качестве боеголовки для баллистических ракет, одна из которых недавно, проделав путь в 2,7 тыс. км, перелетела японский остров Хоккайдо. Не будем спорить о том, межконтинентальная это ракета или среднего радиуса действия — это удел специалистов.

Официальная Москва в комментарии МИД высказала «глубокую озабоченность», но не присоединилась к приступу истерики, обуявшей Токио и Сеул, сохранив дистанцию и призвав соблюдать хладнокровие. «Решительно против» выступили в Пекине. Как всегда, не стеснялись в выражениях в Европе; а вот в США, против которых со всей очевидностью и направлены действия северокорейского руководства, предпочли отмолчаться, ограничившись «осуждением нарушения резолюций Совета Безопасности ООН», но не подтвердив ни сам факт испытания, ни что в испытаниях использовано именно водородное устройство.

За эту «соломинку» ухватился ряд экспертов, принявшихся рассуждать на тему, а «что именно было взорвано, может быть, простой ядерный заряд, но мощнее, чем раньше?». Очень характерным оказался разброс мнений между российскими даже не экспертами, а политиками. Так, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев допустил, что информация о взрыве — «фейк». Впечатление дежа-вю: в октябре 2006 года, помнится, такие же «эксперты» спорили на тему, действительно ли первое, не вполне удавшееся, северокорейское испытание было ядерным или нет? Жизнь тогда ответила на эти фарисейские сомнения, без сомнения, ответит и сейчас.

А вот зампред совфедовского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в отличие от Косачева, в подлинности взрыва не сомневался и, выразив озабоченность, небезосновательно, на наш взгляд, возложил ответственность за него на США и их политику в регионе.

Попробуем теперь «по горячим следам» проанализировать случившееся. Прежде всего, все разговоры о «фейке», разумеется, от лукавого. Это выдача желаемого определенной частью нашей элиты за действительное. Правда состоит в том, что расширение гонки ядерных вооружений, разумеется, не ведет ни к чему хорошему, но если иного выхода отстоять суверенитет и национальную безопасность нет, то это, на мой личный взгляд, оправдано. Вспомним, например, первые американские планы ядерной бомбардировки СССР, когда США обладали ядерной монополией. И что случилось бы с нашей страной, не создай мы собственное ядерное оружие?

Давайте не делать вид, будто мы этого не понимаем. И не будем осуждать северных корейцев, которые на собственном опыте познали, что такое американская политика, если ее нечем сдерживать. И заплатили за эту политику кровью и жизнями своего народа. Все разговоры о том, что «мы цивилизованные люди XXI века», а также спекуляции насчет «единого мирового сообщества» — очевидная демагогия. С распадом СССР и мировой системы социализма в мире восторжествовал пресловутый «закон джунглей», и живет человечество сегодня, под информационным прикрытием глобалистской мифологии и институтов, на самом деле ни в каком не XXI, а в XIX веке. И КНДР — не единственная страна, что испытывает на себе американский прессинг; не далее, как пару месяцев назад идею возобновления собственной ядерной программы как противоядия американским санкциям высказал президент Ирана Хасан Роухани.

Это вина не северокорейских и не иранских властей, что страны тянутся к ядерному оружию. Просто всем давно понятно: иначе защититься от смертоносных притязаний Вашингтона и всего утрачивающего не только христианский, но и человеческий облик Запада невозможно. Нет бомбы — ты никто, и звать тебя никак. Сотрут в порошок, распилят на части и по частям продадут. Есть бомба — пусть сквозь зубы, но будут разговаривать и тридцать раз подумают, прежде чем пустить в ход собственные кулаки. Логика «товарища кольта» за поясом в ковбойских прериях.

Вот что касается стихийного противостояния западной и, прежде всего, американской глобальной угрозе. Но кроме стихийности, в данном вопросе, надо полагать, присутствует и определенный элемент организованности. Официальные СМИ КНДР, комментируя прошедшее термоядерное испытание, сделали заметный акцент на том, что оно было, как бы это потоньше выразиться, сугубо «суверенным». Не ставим под сомнение это обстоятельство, просто обратим внимание на некую логическую цепочку, которая увязывает между собой определенные артефакты — недавние и будущие.

В конце августа в Киеве собралась чуть ли не вся военная верхушка НАТО, чтобы отпраздновать очередную годовщину «залежности» Киева от этого агрессивно-антироссийского военного блока. Солировали министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель по Украине Курт Волкер; поведение последнего в информационной сфере в последние дни августа, беспрецедентное по своей вызывающей, демонстративно-менторской манере, вызывало особое возмущение.

И вот сначала северокорейская ракета перелетает Хоккайдо, затем на полигоне взрывается термояд. Что-нибудь в этом бурном и мутном информационном потоке вселенской истерии страха и беспомощного поиска уходящей из-под ног земли напоминает «über die Reichskomissariat Ukraine»? Вашингтон ведь не случайно отмалчивается. Во-первых, непонятно, что говорить своим гражданам и мировой общественности. Что Америка не в состоянии справиться с Ким Чен Ыном потому, что он ядерный? Но тогда что же это за Америка? И кроме того, как уже говорилось, сразу же ядерными захотят стать все.

А если начать «делать глазки» и оправдываться, что из-за спины Кима выглядывают Россия и Китай, то как справляться с ними, если даже здесь кишка тонка? Если уж ты назвался «гегемоном», то и веди себя соответственно, а не жалуйся на тяжелую ношу. Разумеется, в Белом доме и Госдепе отыщут казуистические формулировки, позволяющие «сохранить лицо», вопрос только в том, насколько они убедят тех многих, что, понимающе кивая, характерно ухмыляются. Во-вторых, г-ну Мэттису с г-ном Трампом сейчас явно не до некоего Порошенко с его «залежностью» и «незалежностью». Как и не до г-на Волкера с его «зоной ответственности».

Но это сейчас. А пройдет несколько дней, и в Белоруссии начнутся давно объявленные стратегические учения «Запад-2017», которыми, благодаря «ударной» дезинформационной кампании, европейские марионетки Вашингтона уже не первый месяц пугают друг друга. И как формулировать позицию по КНДР, когда, не успев оправиться от шока на одном театре военных действий, приходится переводить внимание на другой? А тут еще в Сирии явно приближается то, что в одном хорошем кинофильме было охарактеризовано известным афоризмом «Финита ля комедиа!..». И как быть в этой ситуации?

Ничего не хочу утверждать однозначно. Но абсолютно не исключаю некоей стратегической координации между указанными театрами, которая вынуждает наших заклятых «партнеров», пожиная плоды своей многолетней иезуитской политики, напрягаться все больше и больше, разрываясь и демонстрируя миру, что «король-то на самом деле голый». И что всё, к чему он способен в нестандартной для себя ситуации, — это запугивать окружающих, изрыгая некий набор неосуществимых проклятий. Именно так, под аккомпанемент словоблудия, прикрывающего прогрессирующую сибаритскую импотенцию, разваливалась не одна «тысячелетняя» империя.