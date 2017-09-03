Грузия усиленно борется с пожарами. Они возникают почти каждый день на новом месте или сразу в нескольких новых местах. На борьбу с ними брошены все силы — пожарные, военные, техника. Мобилизована помощь соседей и партнеров. Вертолеты, самолеты, живая сила (пожарные)… А пожары всё никак не закончатся. Горят леса, горят поля и горные склоны. Казалось бы, потушили в одном месте, залили водой, взрыхлили землю, чтобы окончательно загасить огонь… Вечером всё стихло, а утром опять загорелось. Там же или рядом, или совсем в другом районе, поселке, лесу или поле. Будто некто с канистрой керосина или бензина, или просто с коробкой спичек бродит (мчится… летает…) по стране и поджигает то здесь, то там сухую траву, кусты и деревья. Благо осуществлению таких намерений способствует погода: уже несколько недель в стране стоит невыносимая жара и столбик термометра днем ниже +30°C пока не опускается.

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

Начиная с 20 августа, когда появился первый очаг лесного пожара в Боржомском ущелье, сгорели сотни гектаров зеленых насаждений по всей Грузии. Стране и ее природе нанесен пока еще не оцененный официально соответствующими органами ущерб. Судя по масштабам стихии (диверсии?), он внушительный. А на восстановление сгоревших лесов уйдут не годы и не десятки лет. По мнению экологов, почва после пожара еще долгое время не даст всходы.

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

Кому все это нужно? «Диверсантам из России», как думают политики и граждане прозападной, проамериканской ориентации? Нынешней власти, уверенной в собственной победе на предстоящих местных выборах? Или собственным «диверсантам», активистам политической оппозиции, жаждущей вновь вернуться к власти и взять реванш за несколько лет оппонирования «Грузинской мечте»? А может, это ни те, ни другие и ни третьи? Может, это укрывающиеся за «паранджой» или «хиджабом» террористы, как думают некоторые нейтрально настроенные к США и России граждане? Каждая из этих версий бытует и обсуждается в соцсетях. Свои версии разрабатывает и МВД Грузии, которое пока ограничивается лишь поверхностными заявлениями и «версию диверсии или терактов» не исключает.

«Вывести из себя» нынешнее правительство Грузии, кажется, невозможно. Созданный приказом премьер-министра чрезвычайный штаб с переменным успехом методично и упорно продолжает прилагать все усилия по тушению пожаров. Но для предотвращения появления новых очагов возгорания практически никакие меры не предпринимаются. Да и какие меры можно принять? Как вычислить планы «поджигателя» (или поджигателей)? Где, в каком еще уголке страны он (они) замыслит (замыслят) очередное возгорание? В том, что это делается умышленно и по определенному плану, уже практически никто не сомневается. Когда же наступит конец? Пожарам. Терпению властей. А, может, и терпению народа. Может, всё это делается для того, чтобы вывести из себя грузинский народ и вывести его на улицы? На акции протеста против беспомощной перед лицом пожаров власти?.. Вполне возможно, что цель «поджигателей» совсем иная: бросить тень подозрения на оппонентов нынешней власти и зародить у неискушенного в политических играх народа мнение, что все это делает оппозиция с целью дискредитации правительства…

Предвыборная кампания между тем идет своим чередом. Правда, на фоне свирепствующих по стране пожаров проходит не совсем заметно. Партии занимаются агитацией и пропагандой своих идей, программ, планов, раздают обещания, представляют кандидатов в органы местного самоуправления разного уровня. Критикуют оппонентов. А без этого ни одна предвыборная кампания не обходится.

Кажется, на фоне пожаров в политической жизни страны наступило затишье. Но многие предполагают, что затишье это кажущееся и что за ним обязательно наступит взрыв. И взорвется всё это в период выборов или сразу же после них, когда будут объявлены результаты и выявлен победитель… Так, как это случилось уже однажды в 2003 году, когда «недовольная результатами выборов оппозиция» привезла на улицы и площади Тбилиси своих «сторонников» со всей страны… Когда колонны автомобилей с горящими фарами и развевающимися пятикрестовыми флагами «Национального движения» (сейчас это государственный флаг Грузии) нескончаемым потоком въезжали в столицу со всех сторон и высаживали людей у здания парламента. Потом эти люди во главе с Михаилом Саакашвили, Зурабом Жвания и Нино Бурджанадзе штурмовали парламент, «изгнали» оттуда Шеварднадзе, захватили госканцелярию, а затем и всю власть и оформили это событие как бархатную «революцию роз».

Повторения такого сценария многие в Грузии ожидали после прихода к власти «Грузинской мечты» и в 2013 году (в период президентских выборов), и в 2016 году, в период парламентских выборов. Но, несмотря на все предпосылки к подобному развитию событий, этот сценарий разыгран не был.

Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» на всех предвыборных встречах с избирателями раздает им новые обещания и уверяет, что победу на местных выборах обязательно одержат ее кандидаты.

«Наша мечта — чтобы у наших детей была такая Грузия, которая будет лучшей страной во всем мире — мирной, обеспеченной и развитой», — так описал задачи собственной партии и свои задачи кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе на одной из встреч с избирателями. Свою партию он охарактеризовал как команду, которая создает перспективную и прогрессивную реальность Грузии. На фоне сложившейся в стране ситуации эти заявления звучат неубедительно…

Football.ua Кахи Каладзе

Оппоненты «Грузинской мечты» строят свою кампанию на критике правительства Грузии. Главный конкурент Кахи Каладзе (судя по проведенным американскими исследовательскими институтами и другими организациями многочисленным опросам), кандидат от «Национального движения» Заал Удумашвили обещает покончить с царящей в столице коррупцией и непотизмом, сократить масштабы бюрократии и сэкономить более 100 миллионов лари, направив их на решение неотложных проблем города. На каждой своей встрече он выявляет нужды населения и демонстрирует их с помощью грузинских телекомпаний. Удумашвили в сопровождении съемочных групп посещает на дому те семьи, которые живут в Тбилиси без света, газа, в аварийных домах и не имеют источников существования. Вывод неоспорим: власть не обращает внимания на нуждающихся граждан. Интересно, а как появились такие семьи? Спонтанно после прихода к власти «Грузинской мечты», или перешли по наследству со времен правления «Единого национального движения»? Будто тогда, до 2012 года, все жили в другой стране и в иной реальности, а сегодня окунулись в трясину…

Нуждающихся в Грузии, в том числе в Тбилиси, было немало и раньше. Бездомные люди спали на улицах зимой и летом, копались в мусорных баках в надежде найти съестное или то, что можно будет где-нибудь продать. Неимущие просили подаяния на улицах и в транспорте. Беженцев выселяли из самовольно занятых помещений, в которых не было никаких элементарных удобств, кроме крыши над головой, и отправляли по стране в поисках приюта. Всё это было. Но с помощью телекомпаний и усиленной пропаганды прежнее правительство Грузии умело рисовать и создавать своего рода виртуальную реальность, представляя Грузию зарубежным партнерам как сказочную страну. Этому способствовали проведенные прежней властью многочисленные фасадные изменения. Построенные на улицах стеклянные здания госучреждений (дома юстиции и отделения полиции), хрупкие мосты, фонтаны, памятники. И, конечно, этому способствовали ораторские способности лидеров ЕНД, и прежде всего самого Михаила Саакашвили.

Нынешняя власть обещала всю эту «фасадность» устранить и заняться конкретными проблемами населения. Но за пять лет правления «Грузинской мечты» проблем у народа так и не убавилось… Правительство рассказывает (правда, не так умело и красочно, как лидеры ЕНД) о собственных достижениях и успехах, а народ слушает, но не видит. Либо слеп, либо видеть нечего.

Shalvabaiashvili Тбилисская мэрия

В Грузии между тем и сегодня продолжают гореть леса и поля. 2 сентября загорелись территории в регионе Кахети. В этом плодородном уголке страны появились четыре очага пожара. Загорелась и сухая трава на горном склоне у поселка Джута в Казбегском муниципалитете (регион Мцхета-Мтианети). Днем раньше, 1 сентября, задымилась гора Мтацминда над Тбилиси, которая горела еще несколько недель назад. Огонь на Мтацминде потушили в течение нескольких часов, а что касается пожаров в регионе Кахети, борьба с ними продолжается, и на их ликвидацию брошены вертолеты, прибывшие из Турции и Ирана.

В таком вот состоянии Грузия приближается к местным выборам, которые назначены на 21 октября.