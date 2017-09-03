



Иван Шилов ИА REGNUM

На днях популярная турецкая газета Milliyet выступила со статьей, в которой утверждается, что одновременное ухудшение по разным причинам отношений между США и Россией, США и Ираном, проблемы в отношениях между США и Турцией «неизбежно повлияет на другие регионы и вопросы, особенно на Ближнем Востоке и Южном Кавказе (Закавказье — С.Т.)».

Если говорить о Ближнем Востоке, то на сирийском направлении действует альянс Россия — Турция — Иран, тогда как в Закавказье эти три страны исторически выступали в качестве соперников. После развала СССР в этом регионе заметно укрепила свое влияние Турция, но не в едином качестве, а с опорой на своих западных союзников, прежде всего, США. При этом Иран долгое время находился под режимом санкций из-за своей ядерной программы, Россию затрагивали проблемы региона опосредованно — и то из-за нагорно-карабахского конфликта.

У Москвы тогда вообще не было ни кавказской, ни ближневосточной политики. Даже позже, когда она стала активизировать свою политику на этих направлениях, складывалось устойчивое ощущение, что она больше вынуждена была реагировать из-за непредсказуемости последствий опасного хода развития событий там. Ее участие в сирийском кризисе является доказательством этому.

Сегодня становится фактом интернационализация событий на Большом Ближнем Востоке с участием внешних и региональных сил. Но если в альянсе Россия — Турция — Иран на сирийском направлении просматривается ведущая роль Москвы, то пока не ясно, сохранит ли она такую же роль в Закавказье, в зоне традиционных интересов Турции и Ирана. Тем более что внутри этого треугольника сложились свои альянсы: Россия — Армения и Турция — Азербайджан. Вопрос заключается теперь в том, пересмотрят ли свою региональную политику такие страны, как Армения и Азербайджан.

Ереван является стратегическим партнером Москвы как член ОДКБ и Евразийского экономического союза. В этом отношении на официальном уровне со стороны Армении никогда не звучало чего-то такого, что могло бы настораживать Россию, хотя она прекрасно видит, что ее стратегический партнер расширяет сотрудничество с НАТО. Об уходе с российского трека политики в сторону Запада в Ереване громко говорит в основном только оппозиция. Но в ситуации, когда Запад вводит в отношении России санкции наряду с предложениями, связанными с развитием экономики, безопасностью, государственным строительством, складывается ощущение, что Ереван ставят перед выбором.

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В непростой ситуации оказывается и Азербайджан. Сделав главную ставку на Турцию, которая вступила на путь осложнения отношений с Западом, он начинает осознавать, что для него ограничиваются возможности вести так называемую многовекторную политику. Как пишет бакинский эксперт Гусейнбала Салимов, «политические логика и философия, даже геополитические реалии Турции и Азербайджана не являются совсем идентичными». К тому же, по его мнению, «отношения Турции и России никак не согласовывались с соответствующей политической схемой западного альянса. Поэтому следование Азербайджана в фарватере политики Турции создает проблемы в его отношениях с Западом». И не только это.

Российско-турецкий альянс сужает возможности для Баку делать ставку в решении нагорно-карабахской проблемы на силовой фактор. Он может сохранять свою актуальность только при случае, если Азербайджан возьмет однозначный курс на Запад. Но тогда появится трещина в его отношениях с Турцией, Ираном и Россией. А если и Армения удержится на российском треке, то она сохранит не только статус субъекта в большой игре в регионе, но также это открывает для нее перспективы нормализации отношений с Турцией при наличии фактора активного взаимодействия с Ираном. Еще недавно такая ситуация не могла присниться бакинским политикам в самом кошмарном сне.

Правда, существует и альтернативный сценарий. США, понимая, какое важнейшее стратегическое положение в регионе Ближнего Востока занимает Турция, может инициировать в этой стране еще одну попытку государственного переворота, а в Азербайджане и в Армении активизировать деятельность так называемой «западной партии» на фоне угроз развязывания войны с Ираном. Но даже при таком ходе событий у Вашингтона как кость поперек горла встанут на Ближнем Востоке курдская проблема, а в Закавказье — возможности урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На наш взгляд, именно по этой причине в Баку и инициирована информационная атака на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Напомним, что он выступил в МГИМО и обвинил Запад в нежелании идти по пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта. МИД России также отказался признавать факт наличия разных подходов России и США к перспективам урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Теперь Лаврова же обвиняют чуть ли не в создании «армянского лобби» на Смоленской площади на «фоне массового трансфера ведущих сил армянской элиты в стан прозападников».

Конечно, такие «сигналы» с намеком на возможность разыгрывания нагорно-карабахской и других «карт» Москвой с Вашингтоном адресованы Анкаре и Тегерану. Вместе с тем мечется и Баку, которому скоро действительно придется принимать важные решения по смене внешнеполитического курса.