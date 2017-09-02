Очевидно, что самым важным политическим событием в Европе в начавшемся сентябре станут федеральные выборы в ведущей державе Европейского Союза (ЕС) — Федеративной Республике Германии. Если на сегодня, пусть и достаточно номинально (всё-таки власть в стране с 2013 г. принадлежит «Большой коалиции» христианских демократов и социал-демократов) в нижней палате немецкого парламента — Бундестага — большая часть депутатских мандатов принадлежит партиям левого спектра, не вызывает сомнения тот факт, что после голосования 24 сентября данная ситуация изменится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Во многом потому, что возглавляемый действующим канцлером Германии Ангелой Меркель правоцентристский блок её Христианско-демократического союза (ХДС) и братского баварского Христианско-социального союза (ХСС) намного опережает в опросах всех своих соперников. Четыре года назад ХДС/ХСС сохранил первое место, получив 41,5% голосов, ныне опросы дают правоцентристам не менее 39 пунктов. Правоцентристы остаются главной политической силой Германии, что во многом логично: большая часть немецких избирателей в целом позитивно оценивает итоги 12-летнего канцлерства А. Меркель. Этому способствуют экономический рост, финансовая стабильность, сокращение уровня безработицы, а также объективное лидерство ФРГ в ЕС. Фрау Меркель, без сомнения, много популярней для рядовых избирателей, чем лидеры других участвующих в парламентской баталии партий. Так что только чудо может помешать ей переизбраться канцлером на четвёртый срок.

Olaf Kosinsky Ангела Меркель

Вероятной победой ХДС/ХСС обязан также и тому, что именно при лидерстве А. Меркель (а 63-летняя политик стоит во главе ХДС аж с 2000 г.) произошло то, что в Германии некоторые называют «социал-демократизацией» ХДС. ХДС явно сдвинулся от традиционного консерватизма к центру, но при этом сохранил реальный облик народной, «межклассовой» политической силы.

Этот сдвиг подтверждает и актуальная предвыборная программа христианско-демократического альянса. Да, там есть традиционные для правых партий постулаты о снижении налогов или увеличении численности полиции. Но гораздо больше конкретных социальных инициатив для народных групп электората: повышение детских пособий, эффективная финансовая помощь многодетным семьям (в деле покупки квартир или домов, например), снижение и без того низкого по европейским меркам уровня безработицы до показателя в три процента. Одновременно важное место в предвыборной платформе ХДС/ХСС принадлежит проблематике внутренней безопасности.

Конечно, для Москвы А. Меркель, заявляющая, в частности, что «российская агрессия поставила под вопрос территориальную целостность Украины», не самый приятный партнёр для переговоров, но нужно чётко понимать, что в будущем коалиционном правительстве именно христианским демократам вновь будет принадлежать главное место.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Но неумолимо надвигающееся правоцентристское большинство в Бундестаге станет возможным также благодаря тому, что, судя по всем опросам общественного мнения, в нижнюю палату немецкого парламента вернутся либералы (Свободная демократическая партия, СвДП, впервые в истории ФРГ «выпавшая» из него 4 года назад) и первый раз попадёт правая антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которой в 2013 г. для прохождения в Бундестаг не хватило каких-то 0,3%.

Сейчас же обе эти партии могут рассчитывать на поддержку 8% избирателей. Они вполне удачно выступили на различных региональных выборах в последние годы. СвДП имеет в земельных органах представительной власти более ста представителей. В мае этого года свободные демократы получили на выборах в ландтаг самой экономически мощной земли Германии Северного Рейна — Вестфалии более 12,5% голосов и после выборов вошли с ХДС в правящую коалицию. Отметим, что именно из этой земли нынешний 38-летний председатель партии амбициозный политик Христиан Линдер. Что же касается АдГ, то эта партия, которую на сентябрьские федеральные выборы ведёт дуэт специалиста в области менеджмента Алис Вейдел и главы бранденбургской организации «Альтернативы» Александра Гауланда, уже имеет свои фракции в 13 из 16 региональных ландтагов.

Если в финансово-экономическом плане СвДП и АдГ многое объединяет (с праволиберальных позиций обе партии выступают за снижение налогов, уменьшение государственного регулирования, высказывают претензии к «налогу солидарности»), то, так сказать, в социетальной области позиции свободных демократов и «альтернативщиков» расходятся. СвДП всё-таки является либеральной политической силой и ратует за принятие закона об обязательной интеграции мигрантов, продвигает идеи в защиту лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. АдГ, наоборот, делает ставку на увеличение расходов для правоохранительных органов, решительный отказ от гостеприимного отношения к беженцам, рестриктивные меры в отношении иммиграции. АдГ исходит из того, что ислам несовместим с немецкой идентичностью. Как неоднократно подчёркивал А. Гауланд, «долг патриота — избежать миграции».

Если с АдГ абсолютно никто из других влиятельных немецких партий не желает сотрудничать в новом составе парламента, то СвДП является вполне «натуральным партнёром» для блока ХДС/ХСС в случае образования «малой коалиции». Понятно, что правящая элита России делает скорее ставку именно на «Альтернативу», в программе которой подчёркивается, что «европейскую безопасность невозможно представить без участия России». Вместе с тем имеет смысл помнить, что лидер СвДП К. Линдер (а ведь он потенциально вполне может стать после сентябрьских выборов одним из ключевых министров в правительстве ФРГ) совсем недавно заявил, что во имя улучшения отношений с Москвой Германии и Европы «необходимо забыть» о «крымской проблеме», что лишь говорит о традиционном прагматизме германских либералов.