



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент США Дональд Трамп выступил за «эффективное и целесообразное» реформирование ООН, предложив мировым лидерам подписать некую декларацию из десяти пунктов, проекта которой пока никто не видел. Анонсирована его встреча с ними в Нью-Йорке, на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченная на 18 сентября, на которую Трамп намерен пригласить тех, кто согласится ее подписать.

Претензий к ООН у Трампа, который уже не раз высказывался в подобном духе после избрания на нынешний пост, повлияв на подобную же позицию премьера Великобритании Терезы Мэй, две. Первая, по его словам, заключается в том, что ООН «больше напоминает клуб для дружеских встреч, нежели серьезную политическую организацию». Вторая претензия новой администрации США к ООН тоже уже звучала — в апреле, на встрече представителей пяти постоянных и десяти непостоянных членов Совета Безопасности. Тогда Трамп разъяснял свое решение о сокращении бюджетного финансирования ООН, высказавшись в том смысле, что «расходы Организации совершенно вышли из-под контроля». А также подчеркнул, чтобы ООН не рассчитывала на американское участие в программах по борьбе с климатическими изменениями.

Практически одновременно прошла информация о том, что президент России Владимир Путин поездку в Нью-Йорк на открытие сессии Генассамблеи не планирует и, следовательно, с Трампом не встретится. Последний раз глава нашего государства принимал участие в юбилейной сессии 2015 года, выступив с нашумевшей речью в преддверие начала военной операции российских ВКС в Сирии.

Что все это означает, и о чём речь? Ведь понятно, что ничего «простого» в глобальной политике не случается, и у всего имеется подоплека. А в данном случае подтекст особенно глубокий, ибо реформирование ООН, которое в значительной мере сводится к расширению состава Совбеза, на членство в котором претендуют многие — Германия, Япония, но особенно настырно — Индия и Бразилия, это вопрос «долгоиграющий».

История его такова. В декабре 2004 года появился доклад некоей «Группы высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам», названный «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (Документ ООН A/59/565). Проработав год, как следует из предваряющей документ записки тогдашнего генсека Кофи Аннана, группа, в которой Россию представлял Евгений Примаков (Там же, с. 1), выдала поистине программный и потому не афишируемый план глобального переустройства мира в интересах глобализации. Чтобы понимать «уровень» группы: США представлял экс-советник президента по национальной безопасности Брент Скоукрофт, Норвегию — Гру Харлем Брунтланд, бывшая премьер и глава Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, которой и принадлежит термин «устойчивое развитие» и т.д.

В также включенном в документ препроводительном письме главы группы Анана Панъярачуна на имя К. Аннана зафиксировано, что именно вопрос о реформировании ООН вызвал наибольшие разногласия, которые между членами группы так и не были урегулированы, однако не поставили под сомнение ценность всего документа в целом. (Там же, с. 7). В письме Панъярачуна эти разногласия описаны кратко — желающие могут пройти по ссылке и прочитать на указанной странице четвертый абзац; мы же рассмотрим их суть на конкретных фрагментах, взятых из самого доклада, где они продемонстрированы более наглядно.

В докладе очень много интересного и показательного. И трактовка системы коллективной безопасности с позиций, в том числе, «экономической рациональности». И ограничение суверенитетов якобы «интересами» соседей. И тезис о приоритетности внутренних конфликтов над межгосударственными, и внедрение на этом основании практики «миростроительства» — урегулирования внутренних конфликтов (добавим, что искусственно созданных для получения повода вмешаться) внешними средствами с последующим «сопровождением» в рамках внешнего же управления. Понятно, в чьих интересах — не народов стран, подвергшихся такому «урегулированию», разумеется. Именно в этот контекст и вплетена тема реформ в ООН. Новую модель предлагается не улучшить про сравнению с нынешней, а адаптировать к указанным задачам — экономическому рационализму (с позиций глобализации рынков) и ограничению суверенитетов с иностранным вмешательством во внутренние конфликты.

Приведем краткие, с указаниями конкретных статей доклада, выдержки из этого документа, возможно, проливающие свет на то, какую эпопею запускает сегодня Трамп под прикрытием реформирования ООН. Итак, ст. 245: «С тех пор как был создан Совет, угрозы и вызовы международному миру и безопасности изменились, также как и распределение силы между членами Организации. Однако Совет Безопасности меняется медленно… Более того, недостаточная представленность широкого круга членов Организации ослабляет поддержку решений Совета Безопасности» (Там же, с. 82).

Ст. 246: «После завершения «холодной войны» эффективность Совета повысилась, также как и его способность к действиям… Финансовый и военный вклад некоторых из пяти постоянных членов Совета в Организацию Объединенных Наций является скромным по сравнению с их особым статусом, и часто непостоянные члены Совета не могут внести необходимый вклад в работу Организации, как это предусмотрено Уставом. Даже помимо использования формального вето, способность пяти постоянных членов не допускать включения наиважнейших вопросов мира и безопасности в повестку дня Совета Безопасности еще больше подрывает доверие к работе этого органа» (Там же, с. 82—83).

Что здесь сказано, если называть вещи своими именами? Во-первых, что соотношение сил изменилось в пользу США (разумеется, за счет распада СССР, который приветствуется под видом окончания «холодной войны»). Во-вторых, что новый состав Совбеза должен соответствовать этому новому раскладу, то есть превратиться в инструмент в руках США и их марионеток из числа «непостоянных членов». В-третьих, что полномочия должны получить те, кто представляет «гегемону» деньги и «пушечное мясо». В-четвертых, что право вето в связи с этим должно быть поставлено под вопрос. И в-пятых, что те, кто его пока за собой сохраняют (понятно, что в первую очередь Россия), должны заткнуться и не мешать «гегемону» удовлетворять свои гегемонистские притязания и инстинкты.

Трамп, как видим, ничего нового не изобрел. Он всего лишь заострил положения этого доклада, заявив, что «гегемон» вообще должен не платить, а лишь снимать ренту со своего гегемонизма. И сидеть на распиле собранной с вассалов дани, присваивая большую ее часть себе по праву сильного.

Теперь о новом составе Совета Безопасности ООН, как он видится хозяевам Примакова, Скоукрофта, Брунтланд и других членов «Группы высокого уровня». Снова цитируем доклад.

Ст. 250: «Группа считает, что решение о расширении состава Совета… сейчас стало необходимостью. Представление двух четко определенных альтернатив… моделей A и B, должно помочь прояснить — и, возможно, приблизить к завершению — прения, в которых за последние 12 лет достигнут незначительный прогресс"(Там же, с. 83—84).

Ст. 251: «Модели A и B связаны с распределением мест между четырьмя основными региональными зонами, которые мы называем …"Африка», «Азия и Тихий океан», «Европа» и «Американский континент» (Там же, с. 84).

Разница между моделями A и B, о которой, как помним, глава группы писал генсеку в «препроводиловке», скорее казуистическая, а не сущностная. Постоянное членство в Совете Безопасности с правом вето сохраняется, а расширение идет за счет введения новых постоянных и непостоянных членов без права вето при соблюдении принципа общего паритета «региональных зон»: от каждой в сумме по шесть членов Совбеза; всего — 24.

В чем смысл? Он — в «региональном» принципе и постепенности реформы, и по этим параметрам никаких разногласий в группе не наблюдалось. Полный глобально-элитарный консенсус и «одобрям-с» — от Примакова до Скоукрофта. Во-первых, Совбез 1945 года формировался по итогам Второй мировой войны, и постоянными членами стали державы-победительницы. Это предлагается забыть и согласиться с тем, что, например, Россия своим постоянным членством обязана не Великой Победе, добытой в боях на полях сражений Великой Отечественной войны, а своей якобы «принадлежности» к Европе. Двойное извращение — и историческое, и географическое. Россия — евразийская страна и ограничение Европой — пролог к ее расчленению на ЕТР и Сибирь (проект «Европа от Атлантики до Урала»).

Ну, а забыть войну — это забыть историю ООН, сделав первый шаг к тому, чтобы ее переписать. Постепенно «выяснится», что Россия в Европе не одна и «нужно соблюдать очередь». Что «она или Европа, или Азия» и «должна определяться, кого представляет», либо «подвинувшись» на Западе, либо вступив в конфронтацию за единственное место в азиатской региональной зоне с Китаем. Что она не наследница СССР, а некое «территориально-историческое недоразумение». Что она не вписывается в «новый консенсус» и выпадает из системы «коллективной безопасности», ибо «самостоятельно ограждает себя от внешних угроз», не разделяя «коллективных стратегий». Что защищая свой народ, она «наносит ущерб соседям», не признает угрозами миропорядку то, что волнует «гегемона» и т.п. Полный перечень условий принятия «гегемоном» в пул участников «коллективной безопасности» — там же, на с. 12—13.

Еще доступнее об этом было сказано в более известных документах — Парижской хартии для новой Европы (1990 г.), провозгласившей критерием «демократичности» готовность «дружить» с США, и в Хартии об основных правах Европейского союза (2000 г.), где сформулировано положение о «демократическом глобализме будущего».

В заключение о том, почему в Нью-Йорке не будет Владимира Путина. Правильно, что не будет: не нужно участвовать в обсуждении «реформы ООН», которая не соответствует нашим национальным интересам. И кроме того, неприемлемость которой в том виде, в котором ее предлагается осуществить, зафиксирована совместными российско-китайскими документами, принятыми в формате ШОС. В декларациях по крайней мере трех ежегодных саммитов этой организации в Уфе, Ташкенте и Астане по вопросу о реформировании ООН и ее Совета Безопасности неизменно указывалось, что члены ШОС выступают против «…установления искусственных временных рамок и форсирования вариантов, не получивших широкой поддержки членов ООН» (см., например).

И следует особо подчеркнуть, что эта позиция Москвы и Пекина находится в глубоких противоречиях с мнением остальных участников другого объединения — БРИКС. Ведь его лидеры из Индии, Бразилии и Южной Африки всякий раз высказываются именно за «форсированную» реформу, как бы действуя в духе известного афоризма «Куй железо, не отходя от кассы». Как будет на предстоящем саммите БРИКС в китайском Сямэне? Уверен, без изменений, что лишний раз подтвердит много раз «доказанную» якобы «жизнеспособность» БРИКС. И ее «перспективность», особенно на фоне государственного переворота, который американцы в прошлом году осуществили руками местных коллаборационистов в Бразилии.

Но предлагаю читателям убедиться в этом самостоятельно, благо ждать осталось недолго: форум открывается 4 сентября, а заканчивается 5-го. И приоритеты в выступлениях глав России и КНР, с одной стороны, и остальных наших партнеров по объединению, с другой, как обычно будут доступны в стенографическом режиме на официальном президентском сайте.