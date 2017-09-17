



Rutvet.ru

У правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) в ситуации, когда ее атакуют Европейская комиссия и ряд европейских столиц, появился неожиданный союзник. «Мудрый немец», депутат Европейского парламента Удо Фойгт во время слушаний в комитете по гражданским свободам напал на вице-председателя Еврокомиссии Франца Тиммерманса, который постоянно выступает с критическими замечаниями в адрес Варшавы. Фойгт заявил, что, по его мнению, нет никаких оснований налагать санкции на Польшу, поскольку ее действия не угрожают верховенству закона.

Эта реплика была подхвачена многими польскими проправительственными изданиями, которые вынесли слова немецкого депутата на первые полосы. Вот только проблема в том, что Фойгт известен и другими идеями, которые для Польши уже не так безопасны. В июне этого года он направил в Европейскую комиссию запрос о законности нахождения ФРГ в Евросоюзе. А также попросил уточнить, считает ли Еврокомиссия действующим договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в 1990 году ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобританией и Францией. Более того, напоминает польский портал Gazeta. pl, этот немецкий депутат требует от Польши возврата Померании, Западной и Восточной Пруссии, Силезии, Гданьска и Вроцлава, что составляет «достаточно серьезную часть нашей страны».

В начале августа сего года британский историк Доминик Сандбрук задавался вопросом, комментируя желание Варшавы истребовать репарации от Берлина за преступления нацистов во Второй мировой войне: «Как сторонний наблюдатель и историк, я очень настороженно отношусь к возобновлению обсуждения вопроса репараций… Если госпожа Меркель согласилась бы с требованиями Польши, где это остановится? Кто будет следующим?.. Что сегодня предельно ясно — националистические страсти прошлого никуда не делись». И не ошибся в постановке проблемы. Польские крылатые гусары, похоже, закусили удила и понеслись в бой, грозно размахивая блестящими сабельками.

1 сентября на пресс-конференции в Сейме Польши политики от «Права и Справедливости» уже выдвинули требования России, причем введя в оборот новый сюжет. Как передает Заграничная служба Польского радио, заместитель министра юстиции Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили, что компенсации должна выплатить Москва. Мосиньский напомнил, что в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 миллионов рублей золотом, но эти деньги никогда не были выплачены. Поэтому Россия, «будучи наследницей СССР», должна задуматься над деталями Рижского договора.

Однако в числе «деталей» Рижского договора есть и территориальный передел. Польша приобрела обширные земли бывшей Российской империи, известные нам как Западная Украина и Западная Белоруссия. В состав Польши вошел также Вильнюс с прилегающими районами. Кстати, это территориальное приращение Второй Республики в то время не вызывало энтузиазма у Франции и Великобритании, о чем не перестают напоминать польские историки, подозревающие Запад в постоянном «предательстве» польских интересов и сговоре за ее спиной. В 1939 году Западная Украина и Западная Белоруссия были присоединены к Украинской и Белорусской ССР по итогам распада польской государственности после нападения Германии. Так о чём на самом деле хочет сказать Варшава, когда ставит вопрос о Рижском договоре перед Москвой и требует репараций от Берлина за Вторую мировую войну?

На днях немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung обнародовала заключение аналитической службы бундестага, в котором говорится, что все польские притязании к Германии утратили силу в момент заключения в 1990 году договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Напомним, что говорилось в статье 1 этого международного правового акта:

«Объединенная Германия будет включать территории Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии и всего Берлина. Ее внешними границами станут границы Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии со дня вступления в силу настоящего Договора. Подтверждение окончательного характера границ объединенной Германии является существенной составной частью мирного порядка в Европе. Объединенная Германия и Республика Польша подтверждают существующую между ними границу в договоре, имеющем обязательный характер в соответствии с международным правом. Объединенная Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим государствам и не будет выдвигать таких претензий также и в будущем».

Соответственно, когда Варшава продолжает требовать репарации от Берлина, она ставит под сомнение и договор 1990 года, что создает парадоксальную ситуацию — этот договор атакуют с двух сторон как придерживающая антинемецкой риторики польская правящая партия, так и немецкий депутат Фойгт, известный своей праворадикальной позицией и территориальными требованиями к Польше. Хотелось бы понять, как Варшава собирается решать сей ребус. Неужели она вновь оказывается в опасной геополитической вилке, проваливается в историческую трясину, из которой раньше ей долго не удавалось выбраться? Неужели Польша решила снова повторить свою не очень удачную судьбу национальной государственности? И вообще, что всё это значит для современной Европы?