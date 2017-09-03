Попытки заигрывания с администрацией Дональда Трампа ввергли отношения России с этой страной в кризис чрезвычайной глубины, а конкретных сотрудников наших загранучреждений в США поставили на грань, когда приходится выбирать между возможной гибелью и позором. И речь в данном случае, подчеркну, идёт не только о позоре для нашей Родины — а согласие с тем, чтобы американские власти проводили обыск в здании нашего диппредставительства, стало бы именно национальным позором, — а о личном позоре конкретных дипломатов, допустивших это. И ссылаться в данном случае на «указания» из Москвы не получится. Во всяком случае, перед внуками потом таким образом не отчитаешься.

Конечно, современный мир уже весьма и весьма далёк от нормы в очень многих смыслах. Возможно, более молодые люди меня не поймут, но, не исключаю, что как раз у самых молодых мои слова найдут отклик. Наше поколение воспитывали в том числе и на словах о том, что убеждения только тогда чего-то стоят, если ты готов за них умереть. По крайней мере, их надо защищать. И не только в словесных перепалках. Если мы выступаем за примат международного права, то его надо защищать. В ситуации с нашим генконсульством в Сан-Франциско — физически защищать.

Да и не в международном праве, по большому счёту, дело. По себе знаю, что территория диппредставительства — это Родина. Родина-мать. Её нельзя позволять насиловать.

Можно, конечно, встать на другую позицию: международного права нет, в Америке мы отступаем, но тогда, боюсь, американским дипломатам в России сильно не поздоровится.

В данной конкретной ситуации, если бы я был генеральным консулом, я бы вывел членов семей, а с добровольцами остался бы защищать российскую территорию — здание генконсульства, повторю, является именно территорией нашей Родины. Что же делать нормальному человеку, как не защищать её?

Кстати говоря, вот ещё какой момент надо в данном случае иметь в виду. Если наши сотрудники территорию генконсульства не защитят, то во время предполагаемого обыска в здании наверняка «найдут» немало «интересного». Всё это, понятное дело, будет притянуто за уши, но доказывай потом…

Кто-то скажет: вот и хорошо, что Демурин в 2005 году ушёл из МИДа: не нужно нам таких чрезвычайных обострений. А я вот сегодня в первый раз за 12 лет пожалел, что не могу вмешаться в разрешение конкретной внешнеполитической ситуации.

Кстати говоря, недавно вновь публично вспоминали, как Владимир Путин в 1989 году защищал советское госучреждение в Дрездене. Надеюсь, не зря вспоминали.