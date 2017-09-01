Девятого мая 1945 года наш народ отметил День победы над фашистской Германией и ее сателлитами. Закончилась Великая Отечественная война советского народа. Но не закончилась Вторая мировая война. Продолжали гибнуть солдаты — США и Великобритании в Тихоокеанской войне с Японией. Верный своим союзническим обязательствам, данным на Ялтинской конференции в феврале 1945 г., Советский Союз присоединился к ультиматуму западных держав, объявил войну Японии, провел Маньчжурскую стратегическую операцию, освободил северный Китай и Корею, осуществил Южно-Сахалинскую наступательную операцию и Курильскую десантную операцию, освободив Южный Сахалин и Курилы.

Медаль СССР «За победу над Японией»

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. От СССР его подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Его имя распоряжением Правительства РФ №223-р получил в феврале 2017 года один из безымянных островов Малой Курильской гряды. Этот остров находится восточнее побережья острова Хоккайдо. Так что солнце каждый день освещает японскую территорию со стороны российского острова Деревянко, напоминая о том, как и чем закончилась Вторая мировая война для страны якобы «Восходящего солнца».

Президиум Верховного Совета СССР (подписали М. Калинин и А. Горкин) Указом от 2 сентября 1945 г. объявил следующий день днём всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией. Указ не отменен, должен признаваться Россией, как правопреемницей СССР, однако не исполняется, замалчивается и никак не включен в систему российских дней воинской славы.

Почему «забыли» дату

В начале 1995 года был принят федеральный закон №32-ФЗ, который тогда назывался «О днях воинской славы (победных днях) России». Таким образом, из общего числа памятных, знаменательных дат в первую очередь были выделены — как, по сути, важнейшие — дни воинской славы.

Практически сразу была выявлена существенная неполнота закона. Уже 19 апреля 1995 года председатель Сахалинской областной думы В.С. Максутов обратился к президенту России и председателю Правительства России с письмами, в которых сообщал, что в администрацию Сахалинской области, областную думу и средства массовой информации поступают письма и обращения трудящихся, ветеранов войны о том, что в указанном законе неправомерно упущена дата — 3 сентября 1945 года.

«В историю нашей страны этот день вошёл как памятная историческая дата, связанная с окончанием Второй мировой войны и разгромом милитаристской Японии, являвшейся главным союзником фашистской Германии на Дальнем Востоке. Как известно, в результате победы советских Вооруженных Сил над войсками милитаристской Японии были освобождены и получили независимость народы Китая, Кореи и других стран Азии. Один из важнейших итогов этой победы — возвращение Союзу ССР Южного Сахалина и Курильских островов, являющихся ныне неотъемлемой частью территории России…

От имени населения Сахалинской области просим рассмотреть вопрос о внесении дополнения в федеральный закон «О днях воинской славы (победных датах) России»: 3 сентября 1945 года — День окончания второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии», — указывал в своём письме председатель областной думы.

Через две недели (4 мая 1995 года, исх. №1−937−505) аналогичное письмо на имя президента России подписали уже два руководителя области — глава администрации Сахалинской области И.П. Фархутдинов и председатель Сахалинской областной думы В.С. Максутов.

Интересны поступившие ответы. Так, 11 мая 1995 года председатель Комитета по вопросам геополитики Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В.И. Устинов сообщил:

«…вынужден Вам пояснить, что в перечень памятных дней воинской славы не включена победа советских Вооружённых сил над Японией не по каким-то политическим мотивам, а потому что такого предложения во время работы над законопроектом ни от кого не поступило. Видимо, все принимавшие участие в работе над законопроектом не сочли эту победу решающей, тем более, что она не входит в рамки Великой Отечественной войны. И только потом пошли письма от фронтовиков-дальневосточников…». И далее: «Несомненно, Ваше предложение обоснованно, и мы также надеемся, что данная редакция этого Закона не последняя… Более того, Сахалинская областная дума имеет право законодательной инициативы… Вы сами можете должным образом оформить соответствующие поправки…».

Из главного управления воспитательной работы Министерства обороны России 20 июня 1995 года сообщили, что письмо председателя Сахалинской областной думы получило поддержку в ряде министерств и дополнение закона установлением 3 сентября как Дня окончания второй мировой войны и разгрома милитаристской Японии включено в предложения Министерства обороны, направленные в Правительство Российской Федерации.

Сахалинская инициатива

Уже 18 сентября 1997 года Сахалинская областная дума приняла постановление №11/222−2 «О законодательной инициативе Сахалинской областной думы в Государственную думу Федерального собрания РФ по внесению дополнений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Предлагалось статью 1 ФЗ-32 дополнить абзацем 17 следующего содержания: 3 сентября — День победы над милитаристской Японией.

В пояснительной записке указывалось, что

«общественность, ветераны войны, особенно те, кто участвовал в боях на Дальнем Востоке, освобождал Сахалин и Курильские острова и остался жить на островной земле, а таких у нас сегодня около 900 человек, … высказывают своё недоумение, по какой причине день Победы над Японией не включён в федеральный закон… Он имеет не меньшее значение в истории России, чем некоторые другие даты, отмеченные в Законе… С капитуляцией Японии… была окончена Вторая мировая война. Военная кампания советских Вооруженных Сил против Японии была завершена успешным решением поставленных стратегических задач… Никогда ещё за всю историю… японская армия не терпела столь крупного поражения… Япония утратила все плацдармы и военные базы на материке и островах, с которых готовила агрессию против нашей страны. В боевых действиях только по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов погибло 2153 человека. За храбрость и отвагу при разгроме Квантунской армии 308 тысяч воинов награждены орденами и медалями, 93 человека удостоены звания Героя Советского Союза…».

Президент России в своём письме №Пр-1931 в Государственную думу Федерального собрания 22 ноября 1997 года, высказываясь по поводу законопроекта Сахалинской областной думы, предложил и другую дату, и другую формулировку. Не 3-го, а 2 сентября. И не день Победы над милитаристской Японией, а День окончания Второй мировой войны. Примечательно, что правительство России, в отличие от президента, не возражало, предлагая только исключить из названия дня слово «милитаристской». В письме правительства указывалось, что «2 сентября 1945 года Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ, который устанавливал 3 сентября днём победы над Японией. В честь победы учреждена медаль «За победу над Японией». 3 сентября 1945 года, как день победы над Японией, прописан в действующем законодательстве — в статьях 2 и 17 Федерального закона «О ветеранах». Указы Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года и от 7 мая 1947 года, устанавливающие данный победный день, не отменены».

26 законодательных органов субъектов Российской Федерации направили в Сахалинскую областную думу документы о своей поддержке её законодательной инициативы.

Однако у законопроекта имелись противники в Государственной думе. Председатель Комитета по вопросам геополитики А.В. Митрофанов (ныне беглый депутат) в письме председателю комитета Государственной думы по обороне Л.Я. Рохлину от 17 ноября 1997 года назвал идею законопроекта «неоднозначной», а в качестве возражения выдвинул абсолютно антиисторичное утверждение о том, что Япония не капитулировала перед СССР.

Вето президента Ельцина

Сахалинская областная дума в июне 1998 года согласилась с небольшой корректировкой законопроекта (новая формулировка: «3 сентября — День победы над милитаристской Японией (1945 г.)» и 7 октября 1998 года Государственная дума приняла его в этой редакции. Совет Федерации 15 октября 1998 года одобрил закон. Однако президент России Б.Н. Ельцин 30 октября 1998 года закон отклонил.

В письме в Государственную думу по этому поводу президент указал:

«Соглашаясь с оценкой значения для жителей Дальнего Востока, ветеранов войны и в целом для России окончания военных действий на Дальнем Востоке и с внесением в указанный Закон соответствующего дополнения, подчеркиваю, что при определении даты дня воинской славы следует исходить из исторического контекста: военные действия Второй мировой войны на Дальнем Востоке и Тихом океане завершились подписанием акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года».

При этом президент прямо не высказал отношения к действующему Указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября Днём всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией, к сложившейся традиции отмечать этот праздник именно 3 сентября. Фактически было выражено желание под предлогом исторической точности отказаться от исторической традиции.

Однако не только дата вызвала неприятие.

«Необходимо принять во внимание и тот факт, что установление Федеральным законом дня победы над милитаристской Японией входит в контраст с позитивными тенденциями, которые наметились в российско-японских отношениях в последние годы».

Таким образом, одна из опорных точек национальной самоидентификации, причём имеющая реальную историческую основу, которую признал сам Ельцин, была принесена в жертву всего лишь «наметившимся», т. е. достаточно сиюминутным «тенденциям» в отношениях с Японией.

Думается, что такой подход не вызывает уважения даже в самой Японии с учётом её национальной ментальности.

Примечательно, что закрепленных в законе о днях воинской славы побед над немцами, татаро-монголами, шведами, турками, французами, в том числе побед частных, в битвах, а не в войнах, Россия не стесняется, что и закреплено в Днях воинской славы, а для Японии сделано некое конъюнктурное исключение.

Докладывали ли тогдашнему президенту, что руководители Японии регулярно 15 августа — в день оглашения признания Японией ультиматума союзных держав (Потсдамской декларации) посещают храм Ясукуни — место символического упокоения душ японских военных преступников, осуждённых Международным Токийским трибуналом?

Докладывали ли президенту, что задолго до того, как мы так пренебрежительно отнеслись к своей, уже одержанной победе, Япония законодательно в 1981 году установила день будущей победы над Россией — день так называемых «северных территорий», т. е. всего лишь день желаемого овладения российской территорией?

Президент России Б.Н. Ельцин предложил другую датировку и название дня воинской славы: «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». В такой формулировке остаётся неясным — кто с кем воевал, кто кого победил. И причём здесь Россия?

В последующие годы Сахалинская областная дума неоднократно вносила в Государственную думу аналогичные законопроекты, поддерживала похожие законопроекты других субъектов законодательной инициативы, приняла по этому поводу десятка полтора постановлений. Ещё в 2010 году на рассмотрении в Государственной думе находился законопроект №261 812−4, внесённый еще 15 сентября 2005 года, но принятый к рассмотрению только 13 июня 2006 года. Комитету по обороне было поручено подготовить законопроект к рассмотрению Государственной думой в период осенней сессии 2006 года.

Позорный для Государственной думы факт: на рассмотрение законопроекта потрачено времени больше, чем на всю Великую Отечественную войну…

В чём отличия

Давайте посмотрим, чем отличается день воинской славы от памятного дня.

Для увековечения памяти воинов России законодательно установлены специальные формы. Например, создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустройство памятников, увековечивающих дни воинской славы России, организация выставок, установление мемориальных знаков; сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами российских воинов. В Сахалинской области — это поле Славы на о. Шумшу, памятные места в Смирныховском и Холмском районах, в Южно-Сахалинске и др. К специальным формам относятся публикации в СМИ материалов, связанных с днями воинской славы России, присвоение имён национальных героев, отличившихся в сражениях, населенным пунктам, улицам и площадям, физико-географическим объектам, воинским частям, кораблям и судам. Отсюда: посёлок Смирных, улицы Буюклы и Пуркаева в городе Южно-Сахалинске, мыс Почтарёва на о. Шумшу, бухта Чичерина на острове Танфильева…

Однако закон не предусматривает таких специальных форм для памятных дней. Памятными у нас признаны День российского студенчества (25 января), День космонавтики (12 апреля), День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и ряд других. Кстати, День солидарности в борьбе с терроризмом, установленный в память о захвате заложников в Беслане, видимо, специально назначили на 3 сентября, хотя контртеррористическая операция шла с 1 по 4 сентября.

Организация проведения дней воинской славы России возложена на Правительство Российской Федерации (статья 3 закона). А в отношении памятных дней такой обязанности нет.

В дни воинской славы в Вооружённых силах Российской Федерации и других войсках должны обязательно проводиться торжественные мероприятия. В памятные даты участие войск вообще не оговорено, а вместо торжественных мероприятий проводятся, точнее, могут проводиться, причём только по инициативе некоторых юридических лиц, просто публичные мероприятия (статья 5 закона). На практике это может привести к отказу отцов-командиров выделять военные части даже не для парада, а простого прохождения по городским улицам в день, который мы знаем как день Победы над Японией.

Авторы произведенного в 2010 году законодательного закрепления памятного дня — Дня окончания Второй мировой войны (2 сентября) вместо Дня Победы, Дня воинской славы, очевидно, не видят вклада советских Вооружённых Сил в победу над Японией. Либо считают возможным пренебречь этим вкладом во имя достаточно иллюзорной идеи не вызывать раздражения у японской стороны.

Иллюзорность этой идеи в том, что на самом деле умиротворение японского государственного реваншизма путём уступок, в том числе идеологических, заигрывания и иных проявлений слабости — принципиально невозможно. Ещё в 1981 году в Японии принят закон «О специальных мерах по содействию решения проблемы северных территорий», который регулярно дополняется и актуализируется. Он относит часть территории России к юрисдикции Японии и содержит перечень мер по реализации этих территориальных притязаний.

Простая памятная дата вуалирует роль Советского Союза и России в окончании Второй мировой войны. Забота о международной политкорректности на практике оборачивается национальным нигилизмом, снижением нашей самооценки. 308 тысяч награждённых орденами и медалями непосредственно за подвиги и боевые отличия в ходе военных действий в войне с Японией, 1,8 млн. награждённых медалью «За Победу над Японией» по итогам войны. Как же можно не отдать им исторически должного?

Как же можно не сказать воинам, дожившим до сегодняшнего дня, их детям и внукам, всем потомкам, что их жертвы страна помнит и ценит?

Такая оценка важна и сегодняшним солдатам, чтобы они знали, что их поведение в бою и сами жизни это не просто расходный материал, а предмет национальной гордости.

Стоит открыто напоминать о геополитических итогах войны. Наша армия принесла освобождение китайскому народу, освободила половину Кореи, спасла жизни миллиону американских солдат (так оценивали американские военные цену высадки на Японские острова), наконец, спасла жизни многих японских солдат, ускорив окончание затяжной многолетней войны.

Много ли проку России от обыкновенной памятной даты, которая требует дополнительных комментариев и пояснений?

Или задача состоит именно в том, чтобы разорвать связь времён, отказаться от достижений нашей страны ввиду ненависти и страха перед словом «советский» (Советский Союз, Советская Армия, советская история), «замазать» установленный в советское время День всенародного торжества — День Победы над Японией — традиция праздновать который до сих пор сохранилась на Дальнем Востоке, а правовая основа которого действительна?

Формулировка этого дня как победного глубоко современна и имеет огромное значение для будущего нашей страны и её позиционирования в мире.

В ней содержится положительная оценка для нашей страны итогов Второй мировой войны на Дальнем Востоке и Тихом океане, конкретным результатом которой явилось возвращение южного Сахалина и присоединение Курильских островов.

Мы, жители Сахалинской области, гордимся тем, что живём на этой земле. Стыдиться этих территориальных приобретений — сродни внутренней эмиграции и отказу от российского гражданства. Показательно, что именно таким оказался путь беглеца в США генерала и депутата Калугина, приезжавшего в Сахалинскую область вместе с заместителем министра иностранных дел РФ Кунадзе объявлять о грядущей сдаче Курил.

Восстановить справедливость

Формулировка дня воинской славы как победного дня — это послание руководства страны её населению и всему миру о неизменности послевоенных границ.

И, наоборот, отсутствие такого праздника на федеральном уровне воспринимается населением страны и, прежде всего, дальневосточниками, как проявление неуверенности и слабости руководства, показатель готовности к территориальным уступкам.

В условиях информационно-психологической войны по территориальному вопросу, ведущейся Японией против России, установление Дня Победы — это реальный рубеж обороны границ нашей страны, показывающий всю дикость требований территориальных уступок, предъявляемых со стороны страны, потерпевшей военное поражение, к державе-победительнице.

Совершенно прав глава МИД России С. Лавров, который, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в рамках «правительственного часа» 19 мая 2010 года, обратил внимание на линию японского руководства на непризнание существующих реалий и характеризовал их как попытку представить ситуацию таким образом, будто итоги Второй мировой войны, соответствующие положения Устава ООН на Курильские острова не распространяются.

«Любой разговор о том, как дальше сотрудничать по этому вопросу, должен начинаться с абсолютно необходимого, непременного, непреложного первого шага — признания итогов Второй мировой войны», — заявил С.Лавров.

Идеология и психология, сливающиеся воедино в формулировке Дня воинской славы, применительно к Курильским островам имеют конкретное экономическое измерение, так как могут стать основой для преодоления психологии временщиков и связанных с ней экономических и социокультурных потерь.

Президентом Российской Федерации 31.12.2015 Указом №683 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В Стратегии указывается, что все большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории (п.21).

Известно, что одной из геополитических целей государства Япония является расширение национальной территории и акватории к северу от японского острова Хоккайдо за счёт территории России. Для её достижения Япония использует мощное информационное сопровождение, включающее даже картографическую агрессию.

К числу национальных интересов России Стратегия относит на долгосрочную перспективу укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации (п.30);

В целях реализации этих и других нормативных документов общественность Сахалинской области предлагает внести в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» изменение, дополнив статью 1 абзацем следующего содержания «2 сентября — День Победы во Второй мировой войне (1945 год)». Полагаем принципиально важным отнести предлагаемую дату именно к Дням воинской славы и применить термин «Победа».

Во-первых, восстанавливается историческая справедливость и адекватность оценки подвигов наших воинов.

Во-вторых, дается позитивная оценка самого факта присоединения к нашей стране Южного Сахалина и Курильских островов, обеспечивается необходимая преемственность истории нашей Родины, укрепляются традиционные духовно — нравственные ценности, исторические основы и патриотические традиции, связанные с защитой Отечества, дается символическая гарантия суверенитета, территориальной целостности и неизменности границ России в данном регионе, стимулируются патриотические чувства военнослужащих и будущих воинов.

В-третьих, обеспечивается защита культурного суверенитета Российской Федерации от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия.

В-четвертых, повышение законодательного статуса даты с памятного дня до дня воинской славы даёт в соответствии со ст.ст.2,3 федерального закона №32-ФЗ от 13.03.1995 г. возможность за бюджетные средства создавать и сохранять мемориальные музеи, устанавливать и благоустраивать памятники, увековечивающие данный день воинской славы России, сохранять и обустраивать территории, исторически связанные с подвигами российских воинов, привлекает к этой деятельности и ее планированию Правительство Российской Федерации.

Не пора ли заняться реализацией Указа Президента Российской Федерации?

С. Пономарёв —председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества. Южно-Сахалинск.