Общественные приемные «Единой России» провели акцию, которая лучше бы смотрелась в исполнении оппозиции, желающей дискредитировать итоги работы правящей партии. Или Рональда Макдональда с его клоунской физиономией.

Er.ru «Собери ребёнка в школу»

Под руководством «ЕР» в разных регионах был устроен сбор тетрадок и учебников для детей, чьи семьи не могут себе позволить таких трат. Сам по себе поступок — хорош: тем, кто находится в тяжелой ситуации, помогать нужно. Но то, как мероприятие было подано, ложится пятном позора на его придумавших.

Событие с точки зрения пиара, видимо, планировалось как имиджевое, ставящее партию ближе к народу:

«В акции принимают участие не только депутаты, представители администраций регионов, но и различные организации, а также неравнодушные люди», — сказала председатель Комиссии Президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Галина Карелова.

Скинуться на карандашики — это и не затратно, и то самое «реальное дело», которого постоянное требует высокое начальство. Ну, а торжественное, сопровождаемое праздником («День бедняка»?) вручение малоимущему ребенку мешочка с благотворительными тетрадками и вовсе придумал гений: не отдавать же матпомощь втихую, как наставлял Спаситель. Он, помнится, говорил, что, когда правая рука подает кому-то помощь, то левая вообще не должна об этом знать. Но, видимо, чиновники решили всем показать, кто тут «право имеет», а кто — «тварь дрожащая». Неизвестно, каким задумывалось главное послание их акции, но получилось оно именно таким.

А может быть, в данном случае всё было не так? И просто выбрана неверная форма подачи? К сожалению, нет.

Вот сообщение с официального сайта «Единой России» в Ивановской области по поводу ежегодной партийной акции «Собери ребенка в школу»:

«Акция будет проходить в Ивановской области до 1 сентября. Уже сегодня в ряде муниципалитетов она стартовала — например, в городском округе Кохма, где будущим школьникам не просто вручили подарки, но и устроили настоящий праздник с развлекательной программой. На подходе Фурманов, Вичуга, Вичугский район, Шуя, Кинешма, Родники. Надеемся, что все муниципалитеты региона примут участие в акции «Единой России», и мы сможем дойти до каждого ребенка, который нуждается в помощи», — сообщил ВРИО руководителя исполнительного комитета Ивановского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Платонов.

Может, праздник был для всех школьников, но подается информация так, что устроен он был именно для малоимущих. Уважаемому Дмитрию Платонову, который, вполне возможно, не видит в своих словах ничего зазорного и искренне хочет помочь детям, стоит надеяться совсем на другое. Не на то, что акция «Подай бедняку» распространится дальше, а на то, что настанет момент, когда такая акция станет не нужна.

Плоха не помощь: она сама по себе — доброе дело, нуждающимся людям помогать необходимо. Плоха и отвратительна демонстрация их нужды, публичность, фотография мнущихся детей с пакетиками канцтоваров на фоне логотипа благодетеля, торжественное выделение тех, кто вынужден идти за помощью, из числа тех, кто еще может выкрутиться сам.

Само наличие в стране, претендующей на роль сверхдержавы, такой бедности, при которой родители не могут купить ребенку тетрадки и ручки, — это несчастье и позор. А не повод для выпячивания в качестве пиара и торжества. Партия власти, устраивающая праздник из того, что постыдно для страны — это покруче гей-парада. Так что отмечала «Единая Россия»? Бедность как итоги своего правления?