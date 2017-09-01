В видео, которое недавно появилось в социальных сетях, министр обороны США Джеймс Маттис говорит с американскими солдатами о тяжелом положении в стране. В своем напутствии Маттис упоминает о том, что США сталкиваются с «проблемами».

The U.S. Army ВС США

»Наша страна сейчас сталкивается с проблемами, которых у нас нет в армии, — говорит Маттис. — Вы просто держите строй, пока наша страна не вернется к взаимопониманию и уважению друг друга и не покажет это».

Маттис сказал, что у США есть «две силы» — «вдохновение» и «устрашение». «У нас есть сила устрашения, и это вы; если вдруг кто-то захочет встать между нами и нашими семьями, нашей страной и нашими союзниками, — сказал Маттис. — И у нас есть сила вдохновения — [и] мы вернем нашу силу вдохновения».

Он также поблагодарил войска за службу и сказал, что вернулся из отставки, чтобы «служить вместе с такими молодыми людьми, как вы, которые так бескорыстны и, честно говоря, настолько неугомонны».

Jim Mattis Джеймс Маттис

Непонятно, где было снято видео, но Маттис вообще по плану в это время должен был отправится в Иорданию, Турцию и Украину для встречи с высшими должностными лицами, чтобы обсудить сотрудничество с США в регионах. «Его разговор с солдатами — следствие беспорядков в США после насилия в Шарлотсвилле…», — считает издание The Hill.

Примечательно, что замечания Маттиса были сделаны до того, как президент Трамп подписал меморандум, в котором приказал министерству обороны не позволять трансгендерам записываться в армию. Меморандум также уведомляет Маттиса о том, как надлежит обращаться с трансгендерами, которые в настоящее время уже служат в вооруженных силах.

Кончено, подобный запрет вызвал бурю неодобрения в либеральных СМИ США. Кроме того, многие эксперты по правовым вопросам заявляют, что такой закон просто невозможно будет имплементировать.

Прекратить прием трансгендеров в армию еще возможно, но вот отправить в отставку тех, кто уже служит, — почти невозможно, уверены юристы. «Такого прецедента просто никогда не было — удалить из военной организации целый класс людей, которые уже служили, по признаку расы, пола или сексуальной ориентации…», — говорит Дженнифер Леви, адвокат пяти транссексуалов, предъявляющих иск президенту Трампу и Пентагону в интервью The Hill.

«С юридической точки зрения, военные не могут создавать специальные правила, которые ограничивают службу таких людей, и не могут ограничивать их возможности только из-за того, кем они являются», — говорит Леви, директор проекта по защите прав трансгендеров и ЛГБТ-групп.

The U.S. Army ВС США

Меморандум Трампа поручил Пентагону не только прекратить прием трансгендеров, которые хотят записаться в армию, но и прекратить выплаты на лечение, которое необходимо после операций по смене пола. Правила будут полностью реализованы к 23 марта 2018 года.

Исполнительный меморандум следует за серией твитов, отправленных Трампом с 26 июля, в которых говорилось, что трансгендеры больше не будут служить «в любом качестве» в вооруженных силах США. Трамп также написал в твиттере, что военные «не могут быть обременены огромными медицинскими издержками и беспорядками», которые несет армия из-за транссексуалов, отметив, что он консультировался со своими «генералами и военными экспертами». Позднее сообщалось, что министр обороны Джеймс Маттис получил уведомление об этом решении всего за день до того, как оно было принято.

Предполагается, что у Маттиса есть полномочия определять, могут ли трансгендеры, которые уже служат в рядах армии США, продолжать служить или нет. Также у Маттиса теперь есть шесть месяцев, чтобы выработать детали новых правил.

The U.S. Army ВС США

Тодд Вейлер, бывший помощник министра обороны при бывшем президенте Бараке Обаме, говорит в интервью изданию The Hill, что Трампу будет проще проводить политику по ограничению привлечения трансгендеров, чем уволить уже прошедших отбор. «Будущие ограничения могут быть проще, потому что у нас есть прецеденты, когда мы не принимали людей по разным причинам», — говорит Вейлер журналистам The Hill. «Мы уже создаем другие стандарты для людей, которые вступают в армию». Однако гораздо сложнее уволить людей, уже находящихся на службе.

«Ребята, которые уже служат, соответствуют стандартам», — говорит Вейлер, который помогал разработать текущую политику, чтобы позволить трансгендерам открыто вступать в армию — политику, которая была реализована в прошлом году при Обаме.

«Мы написали правила: прежде чем вы вступаете в ряды армии, вы должны быть стабильны в своем новом поле в течение 18 месяцев. Реальность такова, что это никак не связано с подготовленностью или слаженностью боевого подразделения или с чем-либо в этом плане. Мы это изучили», — говорит Вейлер.

DVIDSHUB ВС США

Карл Тобиас, эксперт юридического факультета Университета Ричмонда, заявляет, что те, кто выступает против запрета, на законных основаниях могут «аргументировать дискриминацию», но дело будет трудно выиграть, поскольку это связано с военными. «Суды обычно неохотно вмешиваются или разрешают подобные дела в пользу истцов», — говорит Тобиас в интервью The Hill. «Я думаю, что существуют аргументы в пользу дискриминации, а есть еще все эти особые правила о президентской власти военного главнокомандующего», — говорит он. Тобиас также отмечает, что директива Трампа, похоже, дает свободу действий Маттису и, скорее, позволит трансгендерам оставаться в рядах армии.

«Я думаю, что президент почти полностью предоставит Маттису право решать этот вопрос на свое усмотрение, — говорит Тобиас. — В зависимости от того, что думает Маттис, так он и сделает; может случиться так, что он скажет, чтобы все ушли или все остались, но вряд ли он будет разбирать каждый случай отдельно».

Политика запрета трансгендеров сталкивается с оппозицией не только со стороны СМИ, но и со стороны главных республиканских сенаторов, десятков отставных генералов и адмиралов и, конечно, общественных групп; даже некоторые главные члены вооруженных сил выступают против Трампа и запрета, включая секретаря ВМФ Ричарда В. Спенса.

DVIDSHUB ВС США

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн назвал меморандум «шагом в неправильном направлении, который дискриминирует служащих-транссексуалов исключительно на основе их гендерной идентичности, а не по медицинским стандартам и готовности к службе, которые всегда должны быть в сердце кадровой политики министерства обороны».

Конгресс может попытаться вмешаться, издав законопроект, который сможет отменить меморандум, считает Тобиас.

Запрет также является предметом иска. Ряд общественных организаций, включая Национальный центр прав лесбиянок, подал в начале августа совместный иск, оспаривающий запрет, от имени пяти транссексуалов. Группы также планируют подать ходатайство в районный суд округа. Это может помешать Пентагону продвигать новую политику.

Адвокат Дженнифер Леви сказала The Hill, что, по крайней мере, они попытаются «обеспечить отсутствие вреда для трансгендеров, которые в настоящее время находятся в армии, и запретят администрации впредь увольнять трансгендеров из армии».