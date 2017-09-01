Неделя в Татарии началась с новости, давно таковой не являющейся для жителей региона. О том, что самая богатая жена госслужащего — это супруга Рустама Минниханова. Кроме этого, жителям Казани рассказали о некоторых нюансах нового генплана и стало известно о важном решении президента РФ Владимира Путина по языковому вопросу, который остро стоит в регионе. Отпраздновали на этой неделе День города, День республики и Курбан-байрам. Вокруг «Татмедиа» назрел скандал, «Нижнекамскнефтехиму» отозвали рейтинг. На заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудили мусоросжигательный завод в Казани. А глава региона жёстко раскритиковал руководство минтранса.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Казанский кремль

Процветание недели

Журнал «Forbes» опубликовал рейтинг самых богатых жён российских госслужащих. Его возглавила супруга главы Татарии, чей доход составил 2,351 млрд рублей. Уточнялось, что она является совладелицей компании «Лучано», куда входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб.

Для сравнения, доход Рустама Минниханова за прошлый год составил 7,5 млн рублей.

Читайте также: Самыми богатыми стали жены региональных чиновников — Forbes

Казанские СМИ на эту новость отреагировали довольно вяло, также как и соцсети, в которых пользователи отметили, что это давно уже секрет Полишинеля.

«Почему Минниханов честно не может сказать, что он самый богатый в области? Неужели есть богаче?», — вопрошали пользователи одной из соцсетей.

А в другой сообщили, что доход его жены логичен — «она продала долю в бизнесе за 2,2 млрд рублей».

Генплан, по которому будут жить «долго и счастливо»

Во время совещания по вопросу нового генплана, разработка которого ещё не закончена, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что жить по нему придётся «долго и счастливо» до 2035 года.

Подробнее: Новый генплан и правила застройки Казани представят горожанам через год

«По этому документу нам предстоит, дай Бог, долго и счастливо жить до 2035 года. Он затрагивает интересы всех жителей, вне зависимости, понимают его казанцы или не понимают, но это главный документ, который предопределяет наше развитие. Генеральный план — это основа всего, поэтому чем больше и кропотливее мы над этим документом поработаем, тем качественнее он получится», — заявил Метшин.

Предполагается, что публичные слушания по документу пройдут в июле 2018 года на 13 площадках. А уже в этом месяце начнутся рабочие совещания со специалистами структурных подразделений мэрии, республиканскими министерствами и ведомствами, а также представителями профессиональных сообществ. Предполагается, что в октябре — ноябре 2018 года в Казани будут проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки. Оба документа разрабатываются одновременно, так как тесно связаны между собой.

«Рассчитываем, что к 2019 году город получит новый генеральный план и новые правила землепользования и застройки», — отметила начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина.

Светлана Иванова ИА REGNUM Сочинение

Языковой вопрос

Больше всего внимания на этой неделе уделялось языковому вопросу. Началось все с поручения главы государства Владимира Путина Генпрокуратуре и Рособрнадзору провести проверку соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России.

Читайте также: Путин поручил проверить соблюдение прав граждан на изучение родного языка

Напомним, ранее в Казани родители русскоязычных школьников стали собирать факты принуждения к изучению татарского языка в школах. Папку с обращениями они передали министру образования РФ Ольге Васильевой 30 августа на Общероссийском родительском собрании.

«Много обращений поступило из Башкирии, Татарстана, Чувашии, Коми — все с просьбой, а порой даже с мольбой сделать изучение национальных языков в этих республиках добровольным. Не так давно в Йошкар-Оле Путин сказал, что недопустимо принуждать изучать неродной язык, и попросил обратить глав регионов на это внимание. Но на местах, судя по количеству обращений, которые мы получили… как бы это нежнее сказать… пока подвижек не особенно много», — заявил в рамках собрания ведущий прямой связи Юрий Вяземский, слова которого процитировало «Реальное время».

Сама министр Васильева в рамках мероприятия сделала следующее заявление:

«У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. Мне кажется, что доброжелательность, знание культуры живущего рядом, знание языка на бытовом уровне… Мне кажется, это не совсем правильно, если ты родился и живёшь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь языка».

Читайте также: «Не совсем правильно»: министр образования РФ о национальных языках в школе

Политолог Аббас Галлямов в комментариях изданию Inkazan согласился с тем, что региону придётся уступить в языковом вопросе и отменить обязательные уроки татарского.

«И это будет очередной удар по позициям руководства республики. Москва в очередной раз продемонстрирует, что не намерена считаться с его мнением», — заявил он.

Между тем, обсуждая ситуацию в соцсетях, родители русскоязычных детей просят не разводить вокруг этого политику. Они уточняют, что выступают не против татарского, а за добровольность его изучения и за увеличение часов на изучение русского языка.

«На родительском собрании несколько лет назад именно татары наши начали обсуждать тему, что им не нужен татарский язык за счёт уроков русского. Что их детям русский нужен в полном объёме, потому что они хотят, чтобы их дети имели возможность и дальше учиться в любых вузах страны, что они боятся, что не смогут их подготовить. А кто-то планировал переехать в Москву. У меня был легкий шок, признаться. Потому что русские все просто стеснялись поднять эту тему», — говорит одна из мам.

Аппарат Президента Республики Татарстан Прием от имени Р. Н. Минниханова по случаю празднования Дня республики

Праздник за праздником

30 августа в Татарии отметили сразу два праздника — День Казани и День республики. Накануне глава региона Рустам Минниханов совместно с мэром Ильсуром Метшиным и «Хором Турецкого» спел песню «Надежда».

Читайте также: Минниханов спел «Надежду», в сети поминают договор с Москвой

Пока во всех уголках республики праздновали и веселились, в казанских СМИ и в соцсетях вспоминали договор.

«Праздновать сейчас, конечно, нечего. Федерализма, как системы отношений между центром и регионами, в рамках которой устанавливаются предметы ведения, по которым регионы осуществляют собственное, независимое от федерации, регулирование, в России сейчас нет. Отказавшись продлять договор с Татарстаном, Кремль поставил в этом вопросе окончательную точку», — заявил политолог Аббас Галлямов в комментариях изданию Inkazan, уточнив, что остаётся только «плясать татарские пляски и петь татарские песни, делая вид, что политического измерения у вопроса никогда не было».

В День республики не обошлось и без политических выступлений на улицах. В парке имени Карима Тинчурина прошла акция, посвящённая принятию 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете.

«На акцию пришли чуть более десятка активистов с флагами Татарстана и лозунгами: «Требуем вернуть Конституцию РТ», «Требуем заключения равноправного договора между РФ и РТ на основе декларации о государственном суверенитете», — пишет «Коммерсантъ».

Мероприятие прошло без происшествий.

Праздника захотелось и представителям ЛГБТ-сообщества. 30 августа казанские СМИ сообщили, что администрация Набережных Челнов получила запрос о возможности проведения гей-парада в Автограде.

«Планируется, что гей-парад будет проведён в следующую субботу, 9 сентября. Однако, будет ли это полноценный парад или пикет, не сообщается», — пишет Inkazan.

У «дочки» ТАИФ отозвали рейтинг

У ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), являющегося одним из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 29 августа отозвало рейтинги. Обосновав это тем, что не может продолжить наблюдение «ввиду отсутствия информации о материнской структуре НКНХ, группе компаний «ТАИФ». А за день до этого компания провела заседание совета директоров. На нём было озвучено, что последующее существенное развитие компании возможно только на основе новых мощностей. Напомнили на собрании про олефиновый комплекс. На полях Петербургского международного экономического форума в июне 2017 года соглашение «ТАИФ» с немецким химическим концерном Linde о строительстве нового олефинового комплекса на базе «Нижнекамскнефтехима» стало самым весомым. Его сумма — 868 млн евро.

Читайте также: Итоги Татарии на ПМЭФ: 20 соглашений, 32 встречи и самый дорогой контракт

Журналисты и писатели против «Татмедиа»

К концу недели в соцсетях появилось открытое письмо за подписью более десятка журналистов и писателей Татарии. В нём они просили расформировать или оптимизировать АО «Татмедиа».

Напомним, региональная медиакомпания была создана в августе 2007 года по указу главы региона. Учредителем АО является республика, а уполномоченный орган — министерство земельных и имущественных отношений РТ. В состав «Татмедиа» на сегодня входят 77 филиалов, в числе которых — региональные и районные СМИ. Численность работников компании превышает 2 тыс. человек.

«В медиаресурс акционерного общества входят 98 районных, городских и республиканских газет, 15 журналов, 17 телеканалов, 11 радиоканалов, 87 сайтов в сети Интернет, информационное агентство «Татар-Информ», — сообщается на официальном сайте компании.

Журналисты, подписавшие письмо, адресованное главе региона Рустама Минниханову, просят его расформировать АО или провести оптимизацию деятельности.

«Сохранение его и финансирование в существующем виде является ничем иным, как бесполезной тратой государственных средств. Считаем, что учредителями республиканских изданий могут выступить соответствующие министерства и ведомства», — настаивают они, уточняя, что после смены руководства «наиболее талантливые и читаемые авторы перестали сотрудничать с изданиями, учредителем которых является указанная организация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарии ежегодно выделяют «Татмедиа» более 1 млрд рублей. В бюджете республики на 2017 год предусмотрено финансирование СМИ в размере 1,17 млрд рублей.

Russianhighways.ru Строительство дороги

Дороги и критика

Выступление руководителя АО «Оренбургские минералы» Андрея Гольма на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» завершилось неожиданно. Выслушав информацию об использовании хризолитового волокна при строительстве дорог и существенной экономии, глава Татарии Рустам Минниханов предложил минтрансу попробовать совместно с оренбургской фирмой построить экспериментальную дорогу. В свою очередь, замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин заметил, что подобное полотно уже есть, и высказал своё мнение по его использованию.

На это Минниханов жёстко одёрнул подчинённого.

«Давайте, новые технологии используйте. Г… е дороги делаете!», — цитирует слова главы региона издание Inkazan.

В итоге глава Татарии поручил министру транспорта РТ Ленару Сафину и замминистра экономики Рустему Сибгатуллину определить участок на эксперимент и заложить расходы.

Мусорный вопрос

Вопрос строительства мусоросжигательного завода в Казани обсудили на высоком уровне. На заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с докладом выступил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии Ирек Файзуллин.

Читайте также: Министр РТ назвал возможный адрес для мусоросжигательного завода в Казани

Заседание проходило по вопросу «Обеспечение права населения на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду при утилизации отходов потребления». Оно длилось почти 8 часов. Кроме чиновников, в нём приняли участие и представители инициативной группы горожан, выступающих за раздельный сбор мусора и против строительства мусоросжигательного завода в Казани.

Мероприятие прошло оживлённо, были споры и претензии, которые присутствующие смогли высказать некоторым федеральным министрам.

Так, зампред СПЧ Евгений Бобров поинтересовался у министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, «для чего происходит подмена понятий про строительство мусоросжигательных заводов — с мусоросжигания на мусоропереработку».

«Что мешает прямо сейчас перейти к раздельному сбору мусора?», — дополнительно спросил Бобров.

На это Донской отметил, что подмену он не встречал.

«Переработка и переработка. А что касается перехода на сортировку, то профессионалы понимают, что для того, чтобы она цивилизованно работала, нужна инфраструктура. А ее пока нет», — заявил министр.

День знаний

День знаний

Переносить первый учебный день в Татарии не стали, хотя он и совпал с празднованием Курбан-Байрама. В этот день глава региона открыл две новые школы — в Набережных Челнах и Казани.

«Несомненно, своими достижениями татарстанское образование обязано, главным образом, неустанному труду лучших представителей нашего педагогического сообщества, профессорско-преподавательского корпуса, воспитателям дошкольных учреждений, тренерам и педагогам-энтузиастам», — отметил Минниханов в своём выступлении.

Про энтузиастов уточнение было не лишним. К 2017 году не перед всеми бюджетниками образовательной сферы Татарии выполнены обязательства майских указов Владимира Путина. К примеру, педагогические сотрудники учреждений дополнительного образования детей зарабатывали к началу июля 2017 года 28,43 тыс. рублей — на 8,6% меньше средней зарплаты по региону. Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений Татарии к началу июля начисляли порядка 28,96 тыс. рублей.

А майскими указами зарплаты бюджетников должны были довести до средней по региону уже к 2017 году. В Татарии средняя зарплата — 31,1 тыс. рублей.

Подробности: В сфере допобразования Татарии зарплата не дотягивает до «майских указов»