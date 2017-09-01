В День знаний, пятницу, 1 сентября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман огорошил широкую общественность неожиданно откровенным заявлением. В ходе празднования в учебно-воспитательном комплексе «Эрудит» в Киев он сказал, что высшее образование нужно не всем гражданам страны. Куда как востребованнее рабочие специальности, добавил премьер-министр. «Я считаю, что не каждый может быть ученым, и не каждому человеку необходимо высшее образование», — резюмировал Гройсман.

Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша Украинские гастарбайтеры в Польше

Интересно, конечно, что второй (по иерархии) человек на Украине считает, что высшее образование получают для того, чтобы «быть учеными». Сам Владимир Гройсман свое высшее образование получал заочно, в советское время про его дипломы (которых у него аж четыре штуки) сказали бы, что они «грузинского образца». Наверное, именно личный уровень образованности и позволяет премьер-министру столь откровенно рассказывать о планах своего правительства по сознательному снижению интеллектуального уровня граждан страны.

Понятно, что в любой стране, а на Украине — тем более, нужны не только «юристы и экономисты», но также токари и электрики. Но на Украине нет недостатка токарей и электриков. Есть нехватка рабочих мест (в силу преступной экономической политики майдана), есть многомиллионная рабочая миграция. И есть нехватка людей с высшим образованием. В таких людях нуждается промышленность, экономика, социальная сфера, культура, государство, но в них не нуждается власть, потому что ее целью является оптимизация расходов, а не развитие страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай

В последние три с половиной года правительства Яценюка и Гройсмана добились серьезных успехов по уничтожению образования в стране. Только за 2014—15 годы были закрыты 250 школ. Средняя зарплата учителя — менее 6000 гривен (13 500 рублей), хотя в эту статистику попадает и школьное начальство. Что же до вузов, то предлагается перестать выплачивать копеечные стипендии кому попало и ограничить их выдачу 15% студентов.

Еще печальнее обстоит дело с содержанием процесса. Пока учителя и ученики ломают головы, изъясняясь друг перед другом на языке, который ни для кого из них не родной, светлые умы в Киеве предлагают объединить алгебру и геометрию в один предмет, а химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию — тоже в один. Зато во всех школах сегодня провели уроки о воображаемых благах экономической ассоциации с ЕС, а в новом учебном году прочтут курс по истории Украины с древнейших времен.

Поэтому и не вызывает никакого удивления недобор студентов во многие вузы, особенно за пределами Киева. Родители абитуриентов, глядя и на общую ситуацию в стране, и на ситуацию в сфере образования, отправляют, если могут, детей в Россию или в ЕC. Там они и знания получат, и работу найдут. Депопуляция страны идет еще быстрее, чем кажется, потому что отъезд каждого абитуриента — это отъезд всей его будущей семьи.

Но всё это никак не смущает членов правительства. Хорошее образование, что среднее, что высшее, требуется стране, которая предполагает быть суверенной. Оно требуется стране, которой нужна своя наука, своя промышленность, своя культура. Если же страна нужна как полигон для политических, ядерных и земельных экспериментов, а население ее — для мытья туалетов в Польше и ухода за пожилыми людьми в Италии, то такой стране не нужны не только вузы, но даже и школы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гройсман

Хотя на тезис Владимира Гройсмана можно взглянуть и с другой стороны. Ведь он личным примером доказывает, что и без всякого образования можно управлять государством. Более того, при нынешнем майданном правительстве уровень образования обратно пропорционален вероятности попадания на высшие посты. Другое дело, насколько «эффективно» будет государство под таким управлением.

Но ведь никому и не нужно, чтобы оно было эффективным. Намного важнее сохранить у власти людей, столь удобных западным фондам и местным олигархам. Чем ниже средний уровень образования в стране, тем больше у Порошенко, Гройсмана и компании шансов управлять и дальше. Слишком умные начнут задавать вопросы.

Вопросы ну вот хотя бы по самой свежей новости с газового рынка: Украина в этом году вдвое нарастила импорт «словацкого» газа. Словацкий газ — это российский, который покупают с 25% переплатой, чтобы сказать по телевизору, что «мы не покупаем газ у России», и чтобы совместно со словаками никому не ведомым образом освоить упомянутые 25%, а это — сотни миллионов долларов. Подобные новости поступают ежедневно. И лучше, если их будут слышать не люди с высшим образованием, а люди, прослушавшие курс по истории Украины с древнейших времен.