С 1 сентября в Башкирии согласно указанию президента России Владимира Путина преподавание родных языков и башкирского как государственного республики должно вестись на добровольной основе. Однако с таким решением готовы согласиться не все: отдельные представители башкирских националистических движений призывают к некой «борьбе», опрошенные ИА REGNUM родители уфимских школьников сообщают о давлении руководства некоторых школ при выборе предметов.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

Напомним, Генпрокуратура совместно с Рособрнадзором проведёт проверку соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам состоявшегося 20 июля заседания Совета по межнациональным отношениям,

«Это были уже не просто слова, сказанные на совещании, это был официальный документ, наглядно свидетельствующий: всё всерьез и надолго», — делятся впечатлениями русскоязычные общественники.

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Башкирский против болезни Альцгеймера

Накануне Дня знаний, 30 и 31 августа ряд общественных и национальных организаций республики поспешили высказать одобрение решению Владимира Путина в области изучения родных и региональных государственных языков. Ряд высказываний привело ИА «Башинформ».

Официальная позиция Ассамблеи народов Башкирии, озвученная её главой, депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной, недвусмысленно поддерживает позицию президента. Парламентарий подчеркнула, что русский язык все должны знать в полном объеме, независимо от субъекта, и это отнюдь не преуменьшает роли родных и государственных языков субъектов Российской Федерации. «Они будут изучаться, они — органичная часть нашего единого образовательного пространства, но изучение будет вестись по принципу добровольности», — заверила башкирскую общественность Рахматуллина 30 августа.

Член Общественной палаты Башкирии, председатель общественного совета при министерстве образования РБ Лида Исаркагова поделилась собственным опытом: «После поручений президента России Владимира Путина и республиканского августовского совещания, где был поднят вопрос изучения башкирского языка, глава республики Рустэм Хамитов четко сказал, что изучать башкирский язык мы будем без принуждения. На своем примере могу сказать, что в школе было родительское собрание, башкирский язык мой ребенок будет изучать раз в неделю. Никаких проблем нет. Все родители написали заявление добровольно, каких-либо рекомендаций со стороны учителей не прозвучало».

У экспертов сложилось мнение, что Всемирный курултай башкир не намерен выступать против принципа добровольности изучения башкирского языка. Председатель исполкома курултая Амир Ишемгулов заявил о необходимости разработки новых подходов к сохранению башкирского языка, усилению работы с семьями и доведения до понимания жителей Башкирии того неоспоримого факта, что при знании башкирского языка «у них откроются новые возможности для межнационального и международного общения». «Во всех своих выступлениях наш глава Рустэм Закиевич Хамитов говорит, что сегодня для изучения башкирского языка есть все возможности: кружки, методы внеклассной работы, обучение через электронные системы. Главное, что есть понимание и поддержка руководства республики», — подытожил общественник.

Свое нежелание возражать словам Путина выразили председатель Собора русских Башкирии Виктор Пчелинцев и председатель совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар РБ» Римма Утяшева. «Не нужно драматизировать! Поручения, естественно, нужно выполнять, мы хорошо должны знать и свой родной, и русский язык», — призвала глава татар республики. При этом Утяшева не удержалась и дала экстравагантную рекомендацию: «Что касается не тюркоязычных народов — русских и других — почему бы не знать еще один дополнительный язык? Как врач утверждаю, что это прекрасная профилактика болезни Альцгеймера».

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Недовольные

Однако в социальных сетях бушуют страсти, звучат призывы «к борьбе», глава республики Рустэм Хамитов объявляется «могильщиком» и «убийцей» башкирского языка.

На своей страничке некая Ситдыкова Гузаль, которую можно принять за бывшего депутата Госсобрания РБ Гузель Ситдикову, эмоционально утверждает, что «идет травля башкирского народа во всех соцсетях» и заявляет, что собирается обращаться в правоохранительные органы по поводу некоторых комментариев.

Принцип добровольности рядом пользователей воспринимается как угроза существованию всего башкирского народа, ими же предрекается, что башкирский язык как «предмет уберут из программы школы».

На разного рода сайтах, претендующих на серьезность, эмоций меньше, но провокационных измышлений, по некоторым оценкам, «даже больше». Один из последних тезисов не оригинален: «Путин говорил это про Татарию, где проблема с преподаванием родных языков есть, а не про Башкирию, где проблем нет».

Не имеющие юридической регистрации движения призывают к участию в акциях «борьбы», ими же высказываются предложения «незамедлительно разработать и принять Уголовный кодекс Башкурдистана» «составить реестр тех преступников, которые все последние годы действовали против башкирского народа», куда должны войти «судьи, выносившие политически мотивированные приговоры против башкирских общественников, депутаты Госсобрания-Курултая РБ, голосовавшие за все те изменения, которые привели к ухудшению статуса Башкортостана, сотрудники полицейского ведомства, превысившие свои полномочия и применившие физическое насилие в отношении башкир, интернет-активисты и т.н. «родители», допускавшие оскорбления и нападки на наш язык».

По мнению экспертов, «некоторые горячие головы готовы представить и уже представляют эту ситуацию как межэтнический конфликт». На самом деле ситуация совсем иная. «Прокуратура, кстати, не только у нас в Башкирии, но и в других регионах, проверяет, как выполняется закон. Громкие и голословные заявления о том, что башкирскому языку кто-то угрожает — ложь. Никто не собирается убирать из школ башкирский язык. Только проверяется выполнение российских законов. Все желающие учить башкирский язык, и не только башкиры, но и представители других национальностей, смогут изучать этот язык», — .уверены многие жители республики.

Политолог Кирилл Зотов отметил, что «попытки политизировать тему с изучением языков и внести раскол в общество некоторых интересантов в социальных сетях поражают своим упорством». «Даже несмотря на то, что глава Башкирии Рустэм Хамитов дал прямое указание не увольнять из школ учителей башкирского, они все равно пытаются крайним сделать именно главу Башкирии. Однако, на самом деле, ситуация проще: федеральный центр в лице президента четко дал понять, что вольностей эпохи парада суверенитета он больше не позволит. Это значит, что изучение неродных языков в республике будет только на добровольных началах. А пытающиеся разжечь конфликт на этой почве расшатывают устои и национальную безопасность страны и рискуют стать объектом пристального внимания со стороны силовых структур».

По словам исполнительного директора евразийского центра «Самрау» Константина Сафронова, позиция Путина по вопросам добровольного изучения неродных языков прозвучала четко и нанесла значительный удар по позициям местных националистов. «Фактически, все главы республик должны соблюдать указание президента. Если Татария позволяет себе какие-либо отговорки, то, например, Башкирия четко ориентирована на соблюдение федерального законодательства и прав граждан Российской Федерации. При этом позиция главы Башкирии — достаточно понятная и прозрачная: никого заставлять изучать башкирский нельзя, но республиканская власть должна сделать всё от нее зависящее для того, чтобы создать условия для добровольного и результативного изучения башкирского языка и популяризировать интерес к нему».

Александра Майер ИА REGNUM «Учительница первая моя»

Вести первого сентября

Впечатления родителей после общения с педагогами 1 сентября неоднозначны.

«Я поговорила с классными руководителями моих двух детей, сказала, что на уроки башкирского они ходить не будут, и встретила понимание. Значит, что-то сдвинулось», — порадовалась одна из мам школьников Ленинского района Уфы.

Радости не разделяют родители школьников из нескольких районов столицы Башкирии. «Нам выдали бланки заявлений, где уже всё расписано, и стоит башкирский язык, надо только подпись поставить», — возмущаются уфимцы.

«А нас заставляют от руки писать, но все равно давят, под диктовку многие написали и подписали», — огорчаются родители учеников из некоторых школ.

От родительского внимания не ушло и выступление министра образования Ольги Васильевой, заявившей 30 августа, что «кажется, это не совсем правильно, если ты родился и живёшь на территории Башкирии или Татарстана и не знаешь языка».

«Что же это, министр пошла против президента? И как понимать расплывчатое «не совсем правильно», разве это аргумент?» — недоумевали родительские активисты.

«Да нет, это ее подставили, Минобр же дал понять, что региональные государственные языки, и башкирский тоже, будут учить добровольно», — успокаивают осведомленные родители и приводят ссылки на сообщение «Минобрнауки России берет на контроль исполнение поручений Президента Российской Федерации об изучении русского и национальных языков в школах» с официального сайта ведомства.

«С учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных Минобрнауки РФ, школы разрабатывают учебные планы, согласно которым должно быть обеспечено преподавание и изучение русского языка, а также на добровольной основе возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения», — говорится в сообщении.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

Родные языки: семья или школа

«За этой шумихой вокруг одного-двух часов государственного башкирского все как-то позабыли о предмете «родной язык», — с горечью констатирует один из башкирских общественников. — Мое мнение для башнацдвижения нетипично, но я его выскажу, так как среди простых башкир оно находит поддержку. Публично мы не можем позволить себе это сказать, но между собой, между своими, можем поделиться своей болью».

«Для чего нам, чтобы наш язык учили те, кто не хочет его учить? Что изменится, если несколько десятков русских школьников не будут изучать башкирский? Мы ломаем копья в спорах, в то время как преподавание родного языка в школах, особенно городских, оставляет желать лучшего. Как сделать так, чтобы на детей, идущих на уроки родного башкирского, их одноклассники глядели с доброй завистью?», — размышляет общественник.

«Сейчас все говорят, что роль семьи в усвоении детьми родного языка является решающей. Но что делать, если родители чувствуют себя башкирами, но на башкирском не говорят? Они при всем желании не научат детей родному языку. И тогда одна надежда на школу. А что в школе? Красивые отчеты, несколько учеников могут прочитать наизусть стихи, в лучшем случае расскажут заученный диалог. Но выразить свои впечатления и мысли школьники без использования русских слов не могут. И учебники им в этом не помогут. Мне иногда кажется, что главной задачей авторов этих учебников было впихнуть в ним как можно больше малоупотребительных, устаревших слов. Я считаю, что неплохо говорю на башкирском, но что означают эти слова — не знаю. Удачным примером можно назвать КВН на башкирском языке, но ведь не все дети им болеют. Нужно искать новые формы и добиваться, чтобы школа и семья помогали друг другу в изучении детьми родного языка», — заключил собеседник агентства.

Специалисты отмечают, что в сфере преподавания родных языков существует немало подводных течений. «Нельзя отождествлять родной язык человека с его этнической идентичностью или с языком его этноса, они не обязательно должны совпадать. Также не обязательно то, что у башкира родным языком должен быть только башкирский. Например, последние переписи показывают, что около трети башкир являются татароязычными, то есть с родным татарским языком, а по переписи 1926 года таковых было более 45%. А сколько сегодня башкир, татар, чувашей с родным русским языком? К тому же современные реалии таковы, что очень часто у людей не один, а два родных языка. И эти обстоятельства нельзя не учитывать при выборе «родного языка» в школе», — отметил политолог Ильдар Габдрафиков.

«Проблемы в изучении и преподавании родных языков так быстро не уйдут, понадобятся годы и даже десятилетия для достижения более или менее взаимоприемлемой ситуации. Тем не менее уже сейчас возможно прийти к компромиссу, было бы желание и взаимоуважение, было бы стремление услышать друг друга», — считает каждый из опрошенных экспертов, общественников, специалистов .