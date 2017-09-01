



Nd.zp.ua Запорожский алюминиевый комбинат

На Украине дело об уничтожении производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (г. Запорожье) приобрело неожиданный поворот. В частности, украинские силовики решили переложить всю ответственность за развал единственного в стране производителя алюминия на бывших собственников ЗАлКа — российскую компанию РУСАЛ.

Так, в конце августа 2017 года следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в преднамеренном уничтожении оборудования членам международной группы, в состав которой вошли представители российской компании РУСАЛ, бывшего руководства комбината, украинские бизнесмены и иностранные граждане. В СБУ считают, что завод был уничтожен в интересах конкурентов из России.

«Злоумышленники, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей ЗАлКа. В 2009 году, они, в частности, организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства. Дельцы четко осознавали, что искусственная остановка приведет к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования», — говорится в сообщении СБУ от 29 августа.

При этом спецслужбы заверяют, что имеют доказательства преднамеренного уничтожения оборудования ЗАлКа, которое произошло непосредственно перед возвратом предприятия в госсобственность. Также бывшие собственники завода обвиняются в демонтаже и вывозе ценного оборудования.

«Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината украинскому государству, из-за грубых нарушений приватизационных обязательств дельцы активизировали уничтожение предприятия. Они, в частности, совершили расконсервацию и ликвидацию основных фондов «ЗАлКа», что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам», — пояснили в СБУ.

По заключению украинских экспертов, действия российского собственника нанесли государству ущерб на сумму свыше 39 млн долларов США. Следователями СБУ объявлено о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов дела содержится под стражей, среди подозреваемых трое граждан России.

Rusal.ru Запорожский алюминиевый комбинат

Кто на самом деле «убил» завод?

Несмотря на серьезность обвинений, руководство РУСАЛа не комментирует скандал. Пока же в резком заявлении СБУ удивляют не только громкие выражения «преступная группировка» и «преступники» в отношении менеджеров РУСАЛА, сколько однобокость подхода. Напомним, на Украине ещё никто не отменял презумпцию невиновности, а степень вины может определить только суд. Кроме того, если провести детальный анализ экономической политики украинских властей, то выяснится, что главными инициаторами превращения ЗАлКа в груду металлолома стали правительства премьер-министра Юлии Тимошенко (с декабря 2007 по март 2010) и сменившего её геолога-геофизика Николая Азарова (март 2010 — январь 2014).

Сегодня ЗАлК больше напоминает поле боя, чем промышленный объект.

Nd.zp.ua Запорожский алюминиевый комбинат

Анатомия банкротства

Главной причиной разорения Запорожского алюминия стала, мягко говоря, преступная тарифная политика, которую проводили украинские власти. Общеизвестно, что производство алюминия во всем мире являются одним из наиболее энергозатратных в силу технологического процесса. Высокую энергозатратность нельзя снизить ни при каких, даже самых передовых энергосберегающих технологиях. Во всем мире правительства субсидируют стратегические для экономик производства алюминия. Но с приходом к власти Тимошенко преференции для украинских металлургов неожиданно закончились. «Премьер-реформатор» отменила льготные цены на электроэнергию, поставив специфическое предприятие в один разряд с другими промышленными потребителями. Данный шаг шокировал владельцев ЗАлКа, так как новые цены на электроэнергию (45,5% в себестоимости производства), делали убыточной деятельность завода и неконкурентоспособной продукцию.

Значительную роль в резком ухудшении ситуации на ЗАлКе сыграло правительство Азарова, когда в 2011 году Нацкомиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) вывела комбинат с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии. Таким образом, предприятие лишилось остатка льгот — возможности закупать электроэнергию на 30—35% дешевле населения. И это при том, что ЗАлК был абсолютным лидером по потреблению энергии в регионе — 25%. В то время как Запорожская АЭС не знала, куда девать избыток энергии в ночное время.

В итоге затраты на электроэнергию в себестоимости продукции на ЗАлКе выросли до 50% и производить алюминий стало не выгодно. Например, когда цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов не поднималась даже до отметки 2,4 тысячи долларов за тонну, себестоимость его производства на ЗАлК составляла 2,5 тысячи, поскольку завод получал электроэнергию по едва ли не самому высокому тарифу в мире — 10,2 цента/КВт. Для сравнения, американская компания «Eramet Marietta» платила 4,24 цента/КВт, а испанская «Ferroatlantica» — 6,31 цента/КВт.

Руководство ЗАлКа неоднократно обращалось в правительство, НКРЭ с просьбой пересмотреть тариф на электроэнергию. Кроме того, собственник предложил «привязать» стоимость электроэнергии к цене алюминия на Лондонской бирже металлов. Тогда вместе с ростом цены на продукцию увеличивалась бы цена приобретаемой электроэнергии, а вместе с падением, соответственно, снижалась бы. Киев не поддержал инициативы.

Многотысячные митинги рабочих ЗАлКа и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) в 2009—2011 гг. с требованиями пересмотреть тарифы на электроэнергию так и не образумили киевских чиновников. Ничего не дали и обращения рабочих к экс-президенту Украины Виктору Януковичу с требованием уберечь от разрушения уникальный металлургический комплекс региона. В результате еще в 2011 году с ЗАлКа были уволены 4 тыс человек. Такая же судьба постигла Запорожский ферросплав.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Контрольный в голову

Решающим в жизни ЗАлКа стал 2014 год, когда очередное правительство «реформаторов» еще больше подняло тарифы на электроэнергию. При этом в результате боевых действий в Донбассе, где сосредоточены основные промышленные потребители алюминиевой катанки, предприятие потеряло единственный внутренний рынок сбыта. Везти алюминий за рубеж было не выгодно, так как по сравнению с аналогичным российским товаром украинский металл стоил в разы дороже. В итоге инвестор окончательно потерял интерес к алюминиевому бизнесу на Украине. Стоимость чистых активов ЗАлКа опустилась ниже размера уставного капитала, что противоречит действующему законодательству. Это стало причиной постановления суда о начале процедуры ликвидации акционерного общества.

«Критическая для алюминиевой отрасли экономическая ситуация на Украине, рост цен на энергоносители и потеря внутреннего рынка сбыта алюминиевой катанки утвердили руководство UC RUSAL в мнении об экономической нецелесообразности дальнейшей инвестиционной деятельности в производство алюминия в Украине», — цитирует агентство РБК председателя ликвидационной комиссии ПАО «ЗАлК», генерального директора предприятия Александра Котюка.

В свою очередь, украинский экономист Максим Кухара также подтверждает, что комбинат был уничтожен коррумпированными чиновниками Киева, которые отказались предоставить ЗАЛКу льготы на покупку дешевой атомной энергии Запорожской АЭС.

«Запорожский алюминиевый уничтожали все подряд правительства Украины за последние 15 лет. Каждое правительство и каждый премьер. (Кроме нынешнего, потому что ЗАЛК тогда уже стоял. И кроме Кинаха, который дал заводу нормальный тариф на короткое время). Потому что не давали ему покупать электричество по приемлемой цене у рядом находящейся Запорожской АЭС. Каждое правительство рассказывало, что они не могут нарушать равенство потребителей, и фактически вымогало взятки у собственников завода. Поэтому завод убила коррупция в стране на высшем уровне, а не Россия», — пишет Кухара на свой странице в Фейсбук.

По его словам, отсутствие поддержки со стороны украинского правительства также разорило Запорожский титано-магниевый комбинат. «Хотя заводу всего-то нужно было дать ночной пониженный тариф в ЗАЭС, которая ночью вешается от избытка энергии, и он бы долго и прибыльно работал. Но такой подход не давал еще одной виллы в Монте-Карло принимающему решение, и потому решение не принимали. И такой бы подход спас и Запорожский титано-магниевый, и был бы у нас свой титан, а не груда металлолома. 15 лет все аналогичные заводы в мире имели тариф в разы ниже, чем запорожские алюминщики. И потому завод мог работать или в ноль, или в минус. И воровать там не из чего — процесс выплавки прямой как палка. Поэтому решение о том, чтобы остаться без своего алюминия, приняло украинское государство в виде десятка составов Кабмина», — считает Кухара.

В 2007 году ЗАлК перешел под контроль ОК «РусАл», созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО «РусАл», «СУАЛа» и швейцарского трейдера Glencore. В 2015 году в многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность. В собственности Фонда госимущества Украины находится 68,00949% акций ПАО «ЗАлК», у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК «РусАл», РФ) — 29,53 629 акций. В 2017 году уставный капитал ПАО «ЗАлК» составляет 155 млн 682,28 тыс. грн. (более 6 млн долл.).